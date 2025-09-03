Asse FutuRa-Fare Verde: sulle piste ciclabili non tornano i… Conti

Il gruppo consiliare d'opposizione appoggia l'esposto presentato alla magistratura contabile-amministrativa dall'associazione ambientalista. Nel mirino il sindaco Mastrangeli e la giunta. L'obiettivo è fare luce sulla gestione dei fondi pubblici del PNRR e verificare "la sussistenza di responsabilità connesse alla violazione delle disposizioni che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche"

Pieno sostegno. Il Gruppo civico FutuRa appoggia in pieno l’esposto depositato alla Corte dei Conti dagli ambientalisti di Fare Verde. Nel mirino ci sono le famigerate piste ciclabili nel capoluogo: croce e delizia dell’amministrazione Mastrangeli. L’esposto chiede di verificare se siano state uno sperpero di denaro pubblico ma il vero segnale è di natura politica e non amministrativa.

Viene proprio dall’appoggio politico dato dal Gruppo consiliare. Perché è formato dai Consiglieri Teresa Petricca, Giovanbattista Martino e Francesco Pallone. Cioè tre esponenti civici che sono stati eletti in Consiglio comunale nello schieramento di centrodestra guidato dal sindaco Mastrangeli. E che poi sono usciti, ponendosi prima in posizione critica e poi in minoranza. L’appoggio ad un esposto alla Corte dei Conti segna una ulteriore evoluzione dell’opposizione critica del Gruppo.

FutuRa sposa l’azione di Fare Verde

Il gruppo FutuRa e Fare Verde

I Consiglieri condividono e l’azione promossa da Fare Verde: cioè chiedere una verifica amministrativa contabile rispetto “ad opere pubbliche prima costruite, poi rimosse, poi ancora verniciate sull’asfalto e quindi scolorite, con l’aggiunta di un cospicuo residuo di plastiche delimitanti i percorsi , acquistate e poi, come di evidenza, accatastate senza utilizzo“. Il gruppo FutuRa non usa mezzi termini: “Il denaro piovuto con il PNRR avrebbe dovuto e potuto stravolgere ed invertire le drammatiche condizioni della viabilità cittadina e dell’ambiente”.

In pratica. L’esposto di Fare Verde alla procura Generale della Magistratura contabile sulle piste ciclabili, mira a far luce sulla gestione dei fondi pubblici e a verificare “la sussistenza di responsabilità connesse alla violazione delle disposizioni che disciplinano la corretta gestione delle risorse pubbliche”.

Una pista ciclabile (Foto © DepositPhotos.com)

Nel mirino dei consiglieri di opposizione futuristi, finiscono il sindaco Riccardo Mastrangeli e gli assessori. Perché lo hanno fatto? In una nota spiegano che loro compito “è monitorare l’operato del sindaco e della giunta, assicurandosi che siano in linea con gli interessi della comunità“. E quando questa linea “sembra correre in direzione contraria ed opposta ai cittadini, la denuncia mediatica della mala gestio non basta: serve ogni azione concreta in difesa dei cittadini”. Tradotto: ha fatto bene Fare Verde a presentare un esposto alla Corte dei Conti.

Non solo piste ciclabili

I consiglieri Petricca e Martino

Il comunicato diffuso dai consiglieri di opposizione non si limita alla questione delle ciclabili. I consiglieri Petricca e Martino, che sono anche membri dell’Associazione Medici per l’Ambiente, ricordano le battaglie condotte contro le discariche a cielo aperto, il traffico pesante su via Madonna delle Rose e il progetto della “follia” del forno crematorio, definito “di fatto un inceneritore nel centro della città innegabilmente inquinata”.

Particolare attenzione è rivolta poi agli abitanti di via Fontana Unica, “assoggettati al carico ambientale del traffico locale per scelta amministrativa funzionale alle famigerate piste ciclabili“. E si celebra il successo dei cittadini di Selva dei Muli, che hanno ottenuto l’archiviazione del progetto del biodigestore, evitando “l’invasione in città di circa centomila tonnellate annue di immondizia”. “La città ci appartiene“, conclude il gruppo consiliare, rilanciando l’appello alla mobilitazione civica e alla trasparenza amministrativa.

Possibilità che i consiglieri del Gruppo Futura e Mastrangeli possano concorrere insieme alle prossime elezioni comunali del 2027? Meno di zero. I competitors del Sindaco sono già con il telefonino in mano.