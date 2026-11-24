La Giunta regionale propone di calcolare i compensi dei Cda delle ATER su 11.100 euro, e non più su 7.600: aumenti di circa il 46 per cento. Per i revisori resta la base di 7.600.

Da 6.080 a 8.880 euro al mese lordi, a parità di percentuale. È il salto che farebbe il compenso del presidente (o commissario) di una ATER con più di 20.000 alloggi, se lo schema di delibera della Giunta guidata da Francesco Rocca, ora all’esame della X Commissione, sarà approvato. A cambiare è la base di calcolo: non più i 7.600 euro dell’indennità di carica di un consigliere regionale, ma gli 11.100 del suo trattamento complessivo.

Le indennità di carica negli enti pubblici, da sempre, sono un terreno particolarmente scivoloso, dove tutti vedono il problema ma nessuno indica la soluzione per intervenire senza suscitare polemiche e clamori.

Solo la politica, quella che studia sui «sacri» testi, è in grado di individuare soluzioni che abbiano solide ragioni normative, valide motivazioni di merito e un impatto il più possibile indolore sul fronte dell’opinione pubblica.

I testi sacri

È quello che ha fatto la Giunta Regionale del Lazio, del presidente Francesco Rocca con lo schema di deliberazione n.185 /x R.U. Reg. Lazio 1147522 del 13/11/2026 concernente: «Revoca della dgr n. 197/2025 e della dgr n. 251/2025. Determinazione dei criteri di calcolo dei compensi dei consiglieri di amministrazione e dei componenti dei collegi dei revisori delle ATER della Regione Lazio»

La proposta della Giunta, ora all’esame della X Commissione urbanistica di via della Pisana, interviene sull’articolo 8 della legge regionale 30/2002, che affida alla Regione il compito di determinare il trattamento economico degli organi delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, tenendo conto delle dimensioni, delle funzioni e delle responsabilità degli enti.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 8 stabilisce che ai componenti degli organi aziendali spetta un’indennità determinata dalla Giunta regionale, tenendo conto anche dell’estensione territoriale dell’azienda, della dimensione demografica e dell’entità delle risorse finanziarie e patrimoniali gestite.

La legge regionale n. 46 del 1998, a sua volta, stabilisce che le indennità degli organi degli enti dipendenti dalla Regione siano determinate facendo riferimento all’indennità lorda dei consiglieri regionali, considerando funzioni, responsabilità, rappresentanza, dimensione dell’ente e compatibilità con la situazione finanziaria, oltre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

La legge, dunque, non fissa direttamente il compenso di ciascun presidente, vicepresidente, consigliere o revisore. Affida alla Giunta regionale il compito di individuare i criteri e le percentuali. Una discrezionalità che deve muoversi dentro una cornice precisa: dimensioni delle aziende, responsabilità degli incarichi e sostenibilità finanziaria.

Come era prima

Con la DGR n. 251 del 18 aprile 2025, la Regione aveva stabilito i compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle ATER. Il sistema era differenziato in base al numero degli alloggi di proprietà gestiti dall’azienda: sopra o sotto la soglia dei 20.000. Mentre la base di calcolo era l’indennità di carica lorda dei consiglieri regionali, indicata nella proposta di deliberazione in 7.600 euro mensili.

Il sistema era strutturato così:

ATER Presidente

Commissario Vicepresidente Consigliere Oltre 20.000 alloggi 80% 40% 20% Meno di 20.000 alloggi 55% 25% 15%

Il compenso era inoltre previsto come omnicomprensivo di indennità e rimborsi spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza.

Tradotto in euro, utilizzando la base di 7.600 euro, la sola indennità di carica di un Consigliere regionale, il prospetto indennitario era più o meno quello che segue:

Incarico ATER oltre 20.000 alloggi ATER sotto 20.000 alloggi Presidente/Commissario 6.080 € 4.180 € Vicepresidente 3.040 € 1.900 € Consigliere 1.520 € 1.140 €

Si tratta ovviamente di importi mensili lordi, calcolati applicando le percentuali previste dalla DGR n. 251/2025.

Il nuovo sistema di calcolo

Antonello Iannarilli

La nuova proposta della Giunta modifica il parametro di riferimento per i compensi dei componenti dei consigli di amministrazione.

Non si utilizza più soltanto l’indennità di carica del consigliere regionale, pari a 7.600 euro, ma il trattamento economico mensile complessivo del consigliere regionale, pari a 11.100 euro lordi.

La stessa deliberazione specifica che il trattamento è composto da:

7.600 euro a titolo di indennità di carica;

3.500 euro a titolo di rimborso spese di esercizio del mandato.

Le percentuali previste dal sistema precedente vengono sostanzialmente mantenute. Ma, applicate a una base più elevata, producono compensi maggiori. Ça va sans dire.

I nuovi compensi dei Cda

Incarico ATER oltre 20.000 alloggi ATER sotto 20.000 alloggi Presidente/Commissario straordinario 80% 55% Vicepresidente 40% 25% Consigliere 20% 15%

La differenza, dunque, non è nella percentuale. È nella base di calcolo. Quanto si guadagnerebbe concretamente?

ATER con oltre 20.000 alloggi

Incarico Prima Nuovo regime Incremento Presidente 6.080 € 8.880 € 2.800 € Vicepresidente 3.040 € 4.440 € 1.400 € Consigliere 1.520 € 2.220 € 700 €

Si tratta di tutti importi lordi ovviamente.

L’incremento è pari a circa il 46,3% rispetto al precedente parametro.

ATER con meno di 20.000 alloggi

Incarico Prima Nuovo regime Incremento Presidente 4.180 € 6.105 € 1.925 € Vicepresidente 1.900 € 2.775 € 875 € Consigliere 1.140 € 1.665 € 525 €

Anche in questo caso l’incremento è di circa il 46,3%.

Il risultato è matematicamente semplice: a parità di percentuale, passare da una base di 7.600 a una di 11.100 euro determina un aumento di circa il 46 per cento.

Il presidente/Commissario di un’ATER con oltre 20.000 alloggi, per esempio, passerebbe da 6.080 a 8.880 euro mensili lordi.

Un consigliere della stessa azienda passerebbe da 1.520 a 2.220 euro.

Per le aziende più piccole, il presidente passerebbe da 4.180 a 6.105 euro, mentre il compenso di un consigliere salirebbe da 1.140 a 1.665 euro.

I collegi dei revisori

Diverso il discorso per i collegi dei revisori.

La DGR n. 197 del 3 aprile 2025 aveva stabilito compensi commisurati all’indennità di carica lorda dei consiglieri regionali, individuata in 7.600 euro mensili.

La proposta del novembre 2026 conferma proprio questo riferimento.

Le percentuali previste sono:

Dimensione ATER Presidente del Collegio Componente effettivo Oltre 20.000 alloggi 22% 15% Meno di 20.000 alloggi 18% 12%

I compensi in euro

Incarico ATER oltre 20.000 alloggi ATER sotto 20.000 alloggi Presidente del Collegio 1.672 € 1.368 € Revisore effettivo 1.140 € 912 €

Anche in questo caso si tratta di importi mensili lordi.

Il nuovo schema prevede inoltre che ai componenti effettivi dei collegi dei revisori siano riconosciuti, in aggiunta al compenso, i rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute, qualora risiedano fuori dal comune in cui ha sede l’ATER, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.

Il compenso, quindi, non comprende necessariamente ogni spesa sostenuta dai revisori, diversamente dal regime omnicomprensivo previsto nelle precedenti deliberazioni.

Perché la Regione interviene nuovamente

La proposta richiama le modifiche introdotte dalla legislazione regionale sulla composizione dei consigli di amministrazione delle ATER. La legge regionale n. 9 del 2017 ha previsto che, sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, i Cda possano essere composti da tre o cinque membri, presidente compreso.

La DGR n. 558 del 12 settembre 2017 ha individuato i parametri utilizzati per stabilire la composizione degli organi amministrativi.

La nuova proposta del novembre 2026 richiama inoltre il peso delle funzioni e delle responsabilità gestionali delle ATER, chiamate a gestire patrimoni immobiliari rilevanti e interventi di interesse regionale e, in numerosi casi, nazionale.

Il ragionamento della Giunta è dunque quello di adeguare il trattamento economico degli amministratori alla dimensione e alla complessità delle aziende.

La scelta della Giunta

L’assessore regionale alle Politiche della Casa Pasquale Ciacciarelli

Dietro il linguaggio tecnico c’è una scelta molto concreta. La Regione, con il nuovo intervento normativo, non aumenta le percentuali dei compensi, ma rende più aderente il sistema alle norme generali sugli enti regionali e corregge una criticità che riguardava i revisori, ai quali finora trasferte e missioni venivano assorbite nel compenso forfettario.

La conseguenza pratica è che chi controlla i conti delle ATER potrà vedersi rimborsare le spese realmente sostenute, mentre per gli amministratori viene chiarito definitivamente il parametro economico di riferimento, legandolo al trattamento mensile complessivo dei consiglieri regionali.

Una modifica tecnica necessaria, destinata tuttavia a incidere direttamente sulle indennità degli organismi che governano il patrimonio delle case popolari del Lazio.

Solo la politica poteva costruire un’impalcatura tecnico/normativa così sofisticata e così solida al tempo stesso. Come il comma 22 del regolamento militare delle Sturmtruppen di Bonvi «Chiunque è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di guerra; però chi chiede di essere esentato dalle missioni di guerra non è pazzo». Praticamente inattaccabile.

In ogni caso, se prima in Regione la battaglia tra i partiti era piuttosto calda per indicare i propri uomini o donne ai vertici delle ATER del Lazio, una volta approvata la Legge di riordino delle indennità di carica, la disputa diventerà addirittura incandescente.