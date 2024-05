Automotive e crisi Stellantis come li vede D’Amato: che ha le sue soluzioni

I segnali colti sullo stabilimento di Piedimonte dal Azione in tempi non sospetti ed un obbligo: puntare ad un'Europa più forte

“Ogni giorno perdiamo un pezzo di automotive ma per Landini e Schlein la priorità è il referendum sul job act, peraltro già ampiamente rivisto dalla giurisprudenza. La verità è che la sinistra ha imparato a procedere per slogan e ideologia, distraendo l’attenzione dai problemi”. Non molto tempo fa e in loop fino ad oggi un Carlo Calenda in modalità fumantina come mai prima aveva deciso che c’erano alcune cose che andavano dette sulla crisi Stellantis.

E che quelle cose andavano dette tenendo conto di due fattori: gli errori fatti in passato per consegnare l’azienda ai francesi e le omissioni a suo dire perpetrate sugli “house organ” del gruppo Elkhan, in primis su Repubblica. Il dato però non è letterario e non attiene al duello che ci fu tra il leader di Azione con il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

Il Dragone che non perdona

Foto © Johnathan Nightingale

Il dato è quello crudo per cui la crisi Stellantis c’è, è fisiologica alle mutate condizioni economiche e geopolitiche del pianeta. E soprattutto è una crisi che ha risoluzione prospettica nella consapevolezza per cui oggi competitor come la Cina possono essere per la parte debole dell’automotive europeo il classico colpo di grazia. Un colpo con contraccolpi, uno dei quali, forse il meno evidente ma il più corposo, potrebbe colpire anche lo stabilimento di Piedimonte San Germano e, con esso, l’economia di un’intera provincia.

Alessio D’Amato è candidato a rappresentare Azione-Siamo Europei a quello stesso Parlamento Ue da cui dovranno uscire soluzioni organiche e non slogan da passeggio. E che dovesse affrontare anche questo tema lo sapeva già da tempo, noi glielo abbiamo solo ricordato. Con qualche domanda.

Recentemente il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo in cui parla del “miraggio” del milione di auto promesse in produzione dal Ceo Stellantis Tavares: ha regione il quotidiano o ha ragione Tavares?

Carlo Calenda e Alessio D’Amato (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

“Purtroppo, ha ragione il Sole 24 ore, è suonata la campana a morte per l’automotive italiana. Tra le incongruenze di Tavares e le incertezze del governo che, come dice Marco Bentivogli, con un ministero mette gli incentivi all’acquisto delle auto elettriche e con un altro ministero mette le accise sulle auto elettriche. Insomma, è la fine dell’automotive nel nostro paese con un danno irreparabile ed evidente già nell’indotto”.

Quello dell’automotive e delle strategie “editoriali” per celarne il fallimento in ordine a Stellantis è un tema molto caro a Carlo Calenda. Lei lo ha sposato per partito preso – è il caso di dire – oppure ravvisa elementi oggettivi nella gestione discutibile da parte degli Elkhan?

“Su Cassino siamo intervenuti in tempi non sospetti prima ancora delle nuove piattaforme. E rilevammo subito le incongruenze e soprattutto l’assenza di una politica industriale”.

“Da un lato si parlava di un milione di auto prodotte dall’altra si sono mandati gli incentivi ad uscire prima per tecnici e operai. Insomma era chiaro che le cose non andavano bene e la politica e le istituzioni se ne sono accorte tardi”.

Su Cassino già “sul pezzo”

Lo stabilimento di Cassino ha puntato sull’elettrico, ma finora senza un piano organico ed una strategia occupazionale compensativa. Tant’è che questi sono i mesi tristi delle migliaia di esuberi: cosa può fare l’Ue sul tema?

“Se penso alle parole dette in pompa magna anche nel recente incontro istituzionale a Piedimonte San Germano non posso non provare rabbia per questa situazione. Ma nello stesso tempo occorre reagire. E puntare ad una politica industriale europea, l’unica che può ancora favorire la competitività delle nostre imprese, come ho detto di recente ad Unindustria“.

“Però bisogna su questo essere chiari. O si punta ad una Europa più forte che compete con Cina e Usa oppure si indebolisce l’Europa e con essa tutti gli stati membri”.

Fuori da focus ed in senso più ampio: mi dia un giudizio della politica industriale italiana del governo in carica.

“Il giudizio sulle attuali politiche del Governo? Sono inconcludenti“.

Poi il parare senza appello: “Predica bene e razzola male. Basti pensare al caro carburanti”.

Lei è in tour elettorale con Elena Bonetti, anch’essa originariamente iscritta ad un altro partito: perché Azione per lei è più “adatto” alle battaglie da condurre in Europa? Non sono “europei” pure gli altri?

“Ho scelto Azione perché è una comunità libera e forte e soprattutto perché ha puntato tutto sulla sanità ed il rilancio del nostro sistema. Questa per me è la madre di tutte le battaglie e mi sono ritrovato con Elena Bonetti e con tanti altri”.