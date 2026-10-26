Autovelox, Marino ci mette la faccia ma nella maggioranza cala il silenzio

Ad Anagni l'assessore al Bilancio difende la scelta dell'amministrazione, ma le polemiche si concentrano sulla sua figura. Sullo sfondo, le tensioni interne alla maggioranza in vista della successione a Natalia

Franco Ducato Conte del Piglio (ma non) in Purezza

Sicurezza stradale o necessità di fare cassa? Tutela dell’incolumità pubblica o volontà di rimpinguare il bilancio comunale? È l’interrogativo che si pongono molti residenti di Anagni in questi giorni, dopo la decisione dell’amministrazione comunale di installare due autovelox lungo la via Casilina.

Il tratto interessato è noto da tempo per la sua pericolosità e per i numerosi incidenti, anche mortali, che vi si sono verificati. Da qui l’esigenza di adottare misure concrete per contenere il fenomeno e ridurre il rischio di nuovi sinistri. L’annuncio del provvedimento, tuttavia, ha sollevato vivaci polemiche in città e sui social network. Secondo diversi cittadini, infatti, dietro la decisione del Comune si nasconderebbe soprattutto la volontà di incrementare le entrate attraverso le sanzioni comminate agli automobilisti.

La replica dell’assessore Marino

L’assessore Carlo Marino

Le contestazioni hanno assunto una tale rilevanza da spingere l’assessore al Bilancio, Carlo Marino, a intervenire pubblicamente per ricostruire l’iter della decisione e ribadire le ragioni dell’amministrazione. L’esponente di Cuori Anagnini, indicato da alcuni osservatori politici come possibile futuro approdo in Forza Italia, ha spiegato che il percorso è iniziato lo scorso anno.

«La Polizia stradale, su incarico del prefetto, ha effettuato un monitoraggio per individuare i tratti stradali nei quali sarebbe stato opportuno installare degli autovelox», ha dichiarato Marino. Successivamente, dopo le valutazioni della Polizia locale, «si è convenuto di partire dalla Casilina». Una scelta motivata dal numero di incidenti registrati nel corso degli anni, verificatisi «di giorno, ma anche, e soprattutto, nelle ore notturne».

I dispositivi dovrebbero essere installati nei pressi della Floridiana e del Centro Vittoria. Si tratta, tuttavia, di ubicazioni ancora provvisorie, sottoposte alle valutazioni dei tecnici. Una volta definite le posizioni, sarà predisposta la necessaria segnaletica verticale.

L’assessore: “Prevenzione e sicurezza”

Foto © DepositPhotos

L’assessore ha risposto direttamente anche all’accusa di voler fare cassa attraverso le multe, chiarendo la propria posizione con una dichiarazione destinata a far discutere: «Sì, è vero. Si farà cassa. Ma soltanto con chi supererà i limiti di velocità. Chi li rispetta non pagherà un euro». Marino ha quindi ribadito che l’obiettivo principale dell’iniziativa è la prevenzione: «Magari, rispettandoli tutti, avremo anche qualche incidente in meno. Che poi sarebbe il vero risultato da festeggiare».

L’assessore ha inoltre ricordato che le richieste di intervento sulla Casilina non sono recenti. «Quindici anni fa il comitato di quartiere di Osteria della Fontana chiedeva già interventi di questo tipo. Ci sono voluti quindici anni. Troppi, probabilmente. Ma oggi quella richiesta sta finalmente trovando una risposta».

Da qui l’invito a mettere da parte le contrapposizioni politiche e a concentrarsi sull’obiettivo della sicurezza stradale: «La sicurezza sulle strade riguarda tutti. Non ha un colore politico e non dovrebbe averlo. Arrivare a casa sani e salvi conta molto più di qualsiasi polemica».

La chiave politica: Marino lasciato solo

Carlo Marino e il sindaco Daniele Natalia

Fin qui la cronaca dei fatti. La vicenda, tuttavia, presenta anche un risvolto politico che merita attenzione. Le polemiche sull’installazione degli autovelox sembrano concentrarsi con particolare insistenza sulla figura dell’assessore Carlo Marino. Un elemento che appare singolare, considerando che la decisione di installare i rilevatori di velocità è riconducibile all’amministrazione comunale nel suo complesso, mentre il dibattito pubblico sembra concentrarsi soprattutto sulle possibili ricadute economiche del provvedimento, finendo per investire direttamente l’assessore.

A colpire è soprattutto la limitata esposizione pubblica degli altri componenti della giunta. Almeno sulla base delle dichiarazioni finora emerse, Marino sembra essere l’unico esponente dell’esecutivo cittadino ad aver preso apertamente la parola per difendere la scelta dell’amministrazione.

Un silenzio che, sul piano politico, può alimentare interrogativi sugli equilibri interni alla maggioranza. Non è possibile stabilire, in assenza di elementi concreti, se questa apparente solitudine comunicativa sia il risultato di una semplice scelta comunicativa o se rifletta tensioni più profonde. Il contesto, del resto, è particolarmente delicato. Le forze del centrodestra cittadino sono impegnate nella definizione della candidatura a sindaco per il dopo-Natalia, una partita destinata a incidere sugli assetti futuri della coalizione.

Valenza anche politica

In questo scenario, l’esposizione di Marino alle critiche suscitate dal provvedimento potrebbe assumere anche una valenza politica. Resta da capire se si tratti soltanto della conseguenza di una presa di posizione pubblica più netta rispetto a quella degli altri amministratori oppure se, dietro le polemiche sugli autovelox, si stiano riflettendo anche le dinamiche e le rivalità che attraversano la maggioranza.

Per ora, una certezza c’è: la sicurezza stradale è diventata un tema di confronto pubblico. Ma, ad Anagni, la discussione sui due autovelox rischia di trasformarsi anche in un banco di prova per gli equilibri politici in vista della prossima stagione elettorale.