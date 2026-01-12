Azienda speciale, scontro politico dopo la sentenza sui contratti di lavoro

A Terracina infiammano le polemiche a seguito della decisione della giudice Simona Marotta che ha ritenuto illegittima l'applicazione agli addetti della società dell'accordo collettivo degli enti locali. Le reazioni del sindaco Giannetti, di FdI e dell'opposizione

Il Comune di Terracina ne avrebbe fatto decisamente a meno. È protagonista di una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina, Simona Marotta. Il provvedimento si snoda in 11 pagine e pesa come un macigno sulla futura gestione finanziaria della sua municipalizzata, l’Azienda speciale che dalle amministrative del 2023 è diventata un problema per l’Amministrazione comunale.

La municipalizzata è già costata l’incarico di assessore alle Politiche sociali alla leghista Sara Norcia. Il sindaco Francesco Giannetti è stato costretto a rimuoverla nell’ambito del recente rimpasto di Giunta. Un rimpasto sofferto e mai completato: il presidente del Consiglio comunale (e consigliere provinciale) di FdI Luca Caringi non ha mai accettato la nomina ad assessore.

La sentenza

Il Tribunale, accogliendo un ricorso della Segreteria provinciale della Uiltucs, ha stabilito che agli oltre 100 lavoratori dell’Azienda speciale (che gestisce servizi essenziali del Comune) vada applicato il contratto di lavoro del Terziario e non quello degli Enti Locali . La differenza?

La riunione della Uiltucs

Sta in alcune voci della busta paga. Gli oneri economici sono decisamente più pesanti rispetto a quelli sinora riconosciuti: gli stipendi dovranno essere incrementati e devono essere corrisposte una serie di indennità extra più la 14° mensilità.

Perché c’è stata una diversa interpretazione su quale contratto applicare? Per i Consulenti del Lavoro consultati dal Comune, l’Azienda Speciale è un’azienda di diritto privato ma a capitale interamente pubblico e per questo si applicano le norme che solitamente si usano per i dipendenti pubblici. Per il Giudice invece l’Azienda Speciale resta sempre una società di Diritto privato e non si può applicare il contratto dei dipendenti pubblici.

Se il sindacato attraverso il segretario provinciale della Uiltucs Gianfranco Cartisano esulta per una sentenza che “finalmente riconosce la giusta dignità ai lavoratori”, il sindaco di Terracina Giannetti prende tempo

Il sindaco chiede una svolta

“Siamo in attesa che i nostri consulenti analizzino la sentenza per l’eventuale applicazione di un diverso contratto di lavoro. Devo tranquillizzare le maestranze perché il provvedimento del Tribunale del lavoro non impatta sulle sorti future dell’Azienda Speciale, men che meno sugli impegni dell’Amministrazione nei suoi confronti”, ha commentato il sindaco.

Francesco Giannetti, sindaco di Terracina

Il primo cittadino chiede invece di voltare pagina sulla gestione della municipalizzata avviando “un percorso tra tutte le sigle sindacali, il CdA dell’Azienda e i lavoratori, in sinergia con l’assessorato, per definire tutte le situazioni future e le eventuali situazioni pregresse relative a differenze salariali, nello spirito di massima collaborazione”.

Insomma per il socio unico dell’Azienda speciale “va resettato quanto accaduto e far crescere l’Azienda in modo sano perché – ha concluso Giannetti – è uno strumento necessario e fondamentale per tutta la nostra comunità”.

La presa di posizione di FdI

Alla conferenza stampa di sabato mattina della Uiltucs, tenutasi presso un ristorante di viale Circe, c’erano moltissimi esponenti della politica terracinese, sia di maggioranza che di opposizione. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Talone è rimasto in silenzio ma ora non esclude che la maggioranza di centrodestra chieda alla Giunta di appellare la sentenza della dottoressa Marotta.

Giuseppe Talone

Tracciando una cronistoria su una società operativa dal 2010 (“i primi lavoratori ad entrare furono gli ex LSU lasciati senza lavoro dopo una stabilizzazione che non ha funzionato”) Talone non esclude responsabilità erariali nei confronti dell’ex dirigente Carla Amici circa l’applicazione avvenuta sinora del contratto nazionale di lavoro degli Enti Locali.

Suggerisce, invece, che, anziché riconoscere il contratto del terziario (“l’Azienda speciale non ha mai svolto attività commerciale”), si potrebbe fare ricorso al contratto tipo ‘Uneba’ che, adottato da diverse aziende speciali sul territorio nazionale, “è più consono alle attività svolte dalla nostra azienda speciale”.

La ricetta di FdI è duplice: fare attenzione ai conti del Comune e garantire, in vista dell’approvazione del Bilancio Previsionale 2026, “il rafforzamento dell’Azienda Speciale, un ente nato per erogare i servizi sociali sul territorio ispirandosi ai principi di economicità, efficienza, efficacia”. Fratelli d’Italia afferma di “non condividere la posizione di chi vuole dividere i lavoratori, chi strumentalizza il loro status per fini biechi o perché non ha avuto esaudita qualche richiesta personale e chi mi ha impedito a suo tempo di far incontrare i lavoratori con le Istituzioni. Forse qualche problema in meno l’avremmo avuto. Oggi fortunatamente non ha più ruoli”.

Il Pd: diritti dei lavoratori e trasparenza

La dura presa di posizione di Fratelli d’Italia fa da contraltare con quella, ancora più severa, del gruppo consiliare del Pd secondo il quale i “diritti dei lavoratori, la trasparenza e la responsabilità non sono più rinviabili”.

Pierpaolo Chiumera

“I diritti non possono essere trattati come costi imprevisti – osservano i consiglieri comunali Pierpaolo Chiumera e Daniele Cervelloni – Fa riflettere e amareggia vedere chi ha salutato e ringraziato pubblicamente il lavoro svolto dalla direttrice Carla Amici, senza oggi mostrare la stessa attenzione verso i lavoratori che, proprio sotto quella gestione, non hanno visto rispettati i propri diritti. La coerenza istituzionale imporrebbe di assumersi anche le responsabilità, non solo gli elogi”.

“Questa vicenda – è la ricostruzione del Pd di Terracina – affonda le radici in anni di cattiva gestione dell’Azienda Speciale: bilanci approvati fuori tempo massimo, altri mai approvati; assunzioni effettuate senza il pieno rispetto delle norme di trasparenza e dei principi del pubblico impiego previsti dalla legge. A ciò si aggiunge la mancata collaborazione sugli accessi agli atti richiesti per conoscere i contratti applicati ai lavoratori: una chiusura che ha alimentato opacità e conflittualità, invece di prevenire il contenzioso”.

Un tavolo di concertazione

La proposta del Pd all’Amministrazione comunale è di inaugurare “immediatamente e con forza” un tavolo di trattativa con l’Azienda Speciale, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori “per affrontare in modo trasparente” la trasformazione dei contratti; l’individuazione delle risorse necessarie agli adeguamenti salariali; la corretta programmazione degli stanziamenti di bilancio.