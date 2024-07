Banca popolare dell’estate: Cassinate per Festival e Sagre

Festival dei Conservatori, Atina Jazz, Estate Ceccanese, Gonfalone di Arpino, Festival Gazzelloni, ma anche «piccoli tornei, feste di quartiere, fondamentali nella vita delle nostre contrade». Bpc in prima fila a decine di eventi del Basso Lazio. Formisano: «Non solo sponsor, ma partner».

Atina Jazz, Energy Festival, Pastorizia in Festival, Musica sul Monte Leuci, Estate Ceccanese, Via di Banda, Festival dei Conservatori, Street Art Festival, Cascatalonga, Gonfalone di Arpino, Teatro Amatoriale, Cassino Summer Festival, Festival del Folklore Val di Comino, Festival Internazionale Severino Gazzelloni, Chiaridiluna Musica Arte ed Enogastronomia, Gaeta Jazz Festival, Libri sulla Cresta dell’Onda e Villaggio Europei di Calcio.

La Cassinate è ancora una volta la Banca popolare dell’estate nel Basso Lazio. «Sosteniamo i tantissimi eventi di musica, cultura, spettacolo, arte che riempiono il nostro territorio – dichiara Vincenzo Formisano, presidente della Bpc -. Ci piace dire “partner” e non semplicemente “sponsor”, perché non vogliamo limitarci ad offrire un contributo economico, ma vogliamo sostenere in maniera concreta e propositiva gli enti, le associazioni, i comuni che con impegno, tenacia e tantissima generosità ogni anno lavorano per proporre un’offerta culturale e di intrattenimento di alto profilo».

Un ricco calendario di eventi, grandi e piccoli, nei settori più disparati: sport, musica, arte, cultura, letteratura, giornalismo, divertimento, spettacolo ed enogastronomia. In Ciociaria e nel Golfo di Gaeta, montagna e mare del Lazio meridionale, «una ventata di allegria, freschezza e vitalità in diverse città e paesi. La Banca Popolare del Cassinate è presente come sponsor e partner in tantissimi appuntamenti che rendono speciale e indimenticabile l’estate 2024».

Non solo Festival, ma anche Sagre

Vincenzo Formisano, presidente della Banca Popolare del Cassinate

I bilanci dei Comuni, specie il capitolo riservato a cultura ed eventi, non consentono sempre investimenti all’altezza delle aspettative di comunità sempre più esigenti. «Nonostante le difficoltà e, spesso, la scarsità di risorse – ritiene Formisano – riescono ogni anno a trasformare le città e i paesi del nostro territorio in meravigliosi palcoscenici che ospitano artisti di fama internazionale, grandi talenti e offrono a tutti noi la possibilità di partecipare ad eventi straordinari».

Secondo il presidente della Banca Popolare del Cassinate, sono eventi che migliorano anche l’attrattività turistica delle province di Frosinone e Latina. «Si contribuisce a creare quel senso di appartenenza in grado di renderci comunità». Non “solo” grandi Festival, ma anche sagre di paese. «Un ricchissimo panorama di eventi di minori dimensioni che la nostra banca sostiene con uguale convinzione».

Una Popolare anche a favore delle Tradizioni: «Sappiamo bene come anche i piccoli tornei, le piccole feste di quartiere siano fondamentali nella vita delle nostre contrade, delle parrocchie, dei centri di aggregazione. Vogliamo essere protagonisti della vita culturale del nostro territorio, perché sappiamo che la cultura è l’alimento che fa vivere e crescere una comunità».

Trentotto volte Atina Jazz

La trentottesima edizione di Atina Jazz, perla musicale della Valle di Comino, è stata presentata il 31 maggio scorso nel salone del Palazzo Ducale atinate. La manifestazione è stata dedicata all’avvocato Vittorio Fortuna, che la ideò nel lontano 1986, ormai quasi quarant’anni fa. A vent’anni dalla scomparsa, in collaborazione con la Proloco, sarà anche presentato un libro in sua memoria: “Diversamente dove”, scritto da Ludovica Quadrini, «un omaggio non convenzionale – lo definiscono – a questo grande personaggio atinate».

Si sono svolti tre concerti tenuti da artisti che hanno conosciuto e amato l’indimenticato Vittorio. Si sono esibiti Virgilio Volante in piano solo, il pianista Tommaso Folchetti in quartetto con Mario Mazzenga al contrabbasso, Filiberto Palermini al sax e Giovanni Colasanti alla batteria. Poi la presentazione in anteprima di “Keep left and go straight south” della trombettista Lucia Ianniello, accompagnata da Paolo Tombolesi al piano, Roberto Cervi alla chitarra e Alessandro Forte alla batteria. Dal primo giugno sono ripartiti anche gli “Aperitivi in jazz”.

Il 22 e 23 giugno, presso l’ex Mattatoio locale, l’Atina Jazz ha proposto il Festival Oltremura. Nell’occasione, anche un murale realizzato da Oniro, famoso street artist di casa. Prossimi appuntamenti: 12 e 13 luglio con le anteprime, i concerti del chitarrista Julien Colarossi, del pianista Francesco Turrisi, della contrabbassista Federica Michisanti e del batterista Gianluigi Di Bona. Nonché l’assolo della greca Tania Giannuoli al piano. Dal 18 al 22 luglio il main stage internazionale: Paolo Fresu in trio, Avishai Cohen in quartetto, Flo & Enrico Zanisi quartet, Vincent Peirani trio, e Mike Stern & Randi Brecker Band. Quest’ultima featuring Leni Stern, Chirs Minh Doky e Dannis Chambers.

Energy, Estate Ceccanese, Pastorizia

La Banca popolare del Cassinate ha già sponsorizzato, anzi supportato l’Energy Festival a giugno: sport, cultura e musica al Parco Matusa di Frosinone. «A un vasto pubblico – sottolinea la Bpc – un programma ricco di eventi, sociali, culturali, sportivi e musicali, con l’obiettivo di valorizzare la città e promuovere l’aggregazione di famiglie, bambini e ragazzi».

La Banca è sponsor anche dell’Estate Ceccanese: musica, spettacoli e divertimento. A Ceccano, quest’anno, il nome di punta è stato quello della cantante Arisa, che ha portato oltre diecimila persone in Piazza 25 Luglio. Si proseguirà, tra gli altri, con l’evento “Utopica League” nel Ceccano Summer Village. Presso l’ex campo da baseball, nel polo sportivo di Passo del Cardinale, un mix di musica, vintage market, stand up comedy e indie karaoke tra il 6 e 7 luglio.

Stesso weekend in cui a Picinisco, tesoro della Valle di Comino, sarà di scena la tradizione del “Pastorizia in Festival”. «Manifestazione per la valorizzazione della tradizione enogastronomica del territorio – la racconta la Banca Popolare del Cassinate – con eventi musicali e la mostra-mercato nazionale delle eccellenze casearie legate al pascolo, laboratori didattici sul Pecorino di Picinisco DOP, escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e tante altre iniziative».

Dai Conservatori alla Banda

La Bpc è anche partner del Festival dei Conservatori di Frosinone. La decima edizione si svolgerà tra 17 e 27 luglio prossimi. La kermesse è aperta a gruppi e solisti provenienti da conservatori e istituti musicali parificati. Vengono rappresentati tutti i generi: pop, rock, jazz, hip hop, cover e brani originali, specie repertori popolari italiani e latinoamericani. Il 25 e 26 luglio i talentuosi musicisti saranno anche protagonisti dello Street Art Festival.

Viene celebrata e sostenuta anche la ventesima edizione di “Musica sul Monte Leuci”: «Prestigioso evento musicale – ricorda la Popolare dell’Estate – che si tiene ogni anno a Pontecorvo con artisti prestigiosi e di fama nazionale e internazionale. Primo appuntamento il prossimo 8 luglio». A seguire, dal 26 al 28 luglio, Via di Banda a San Donato Val di Comino. Anche in questo caso si soffiano dieci candeline.

«Arte di strade e spettacolo – promuovono -. Celebra la musica, la cultura e la comunità con una serie di esibizioni coinvolgenti, attività interattive e spettacoli mozzafiato e che celebra la passione per la musica e per l’arte». La Bpc ha abbracciato anche la trentaduesima edizione della Cascatalonga, «suggestiva corsa notturna nel cuore di Isola del Liri, con la splendida scenografia della cascata e la partecipazione di tanti atleti».

Gonfalone e Gazzelloni

La Popolare, dopo il Certamen Ciceronianum, torna nella Città di Cicerone per il Gonfalone di Arpino: un’istituzione che dura da 53 anni. Oltre mezzo secolo con il palio dei quartieri Arco, Civita Falconara e Ponte, e delle contrade Collecarino, Vagni, Vallone, Vignepiane e Vuotti. Si viene dal solito grande successo raccolto con il Certamen, gara internazionale di traduzione dal latino e commento critico, linguistico e stilistico del figlio illustre di Arpino. 249 studenti e 78 docenti accompagnatori da 14 nazioni.

E poi ancora: 28esima Settimana del Teatro Amatoriale con la compagnia Il Setaccio, e l’ondata registrata dal Cassino Summer Festival al Campo Miranda. Tradizione, folklore e storia locale torneranno con il Festival del Folklore della Valle di Comino: dal 31 luglio al 4 agosto colori, sapori, melodie, divertimento e cultura.

Non manca all’appello neanche lo storico “Festival internazionale Severino Gazzelloni” di Roccasecca: omaggio quarantennale al flautista di fama mondiale, figlio della terra roccaseccana, «uno degli appuntamenti musicali – accentua la Bpc – più attesi e importanti del nostro territorio». A Sant’Elia Fiumerapido la mano tesa a Chiaridiluna: musica, arte e gastronomia con la Proloco.

Gaeta Jazz e Villaggio Europei (sigh)

Il 28 giugno scorso l’anteprima del Gaeta Jazz Festival, giunto ormai alla diciassettesima edizione. Dal 10 al 14 luglio un festival affermatosi ormai nel panorama settoriale. È organizzato dall’associazione “Armonia International Foundation of Arts” con la direzione artistica di Fabio Sasso, in collaborazione con il Comune di Gaeta.

Riconferma, come rilevano gli organizzatori, «la vocazione di offrire uno spaccato del jazz contemporaneo, alternando sui suoi palchi le esibizioni di nomi noti e artisti di nuova e nuovissima generazione, affermati ed emergenti, ed affiancando a progetti dallo stampo più tradizionale progetti sperimentali e di avanguardia, a cavallo fra jazz ed elettronica».

Lo supporta la Banca popolare del Cassinate: «Splendide location nella Riviera di Ulisse per un festival riconosciuto a livello nazionale come una delle rassegne più importanti dedicate alle nuove forme e alle nuove visioni della musica jazz». Tra tanti altri eventi, si ricordano anche i “Libri sulla cresta dell’onda” con il magistrato Nicola Gratteri tra gli ospiti di punta. Tanta passione, tradita dalla Nazionale, alla “Arena Virgilio” di Gaeta e al “Villaggio europei di calcio” di Formia.