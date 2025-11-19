Basta annunci e polemiche, alla politica anagnina serve il metodo-Sinner

L'esempio del grande tennista azzurro che ha costruito i suoi successi non solo con il talento ma anche e soprattutto con il lavoro costante, la programmazione, la responsabilità e l'umiltà. Ed invece nella Città dei Papi prevalgono la retorica del successo. i selfie e i duelli social a colpi di post velenosi

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

L’Italia, si sa, vive di simboli sportivi. E in questi giorni, il simbolo è uno solo: Jannik Sinner. La sua vittoria non è stata solo una gioia tennistica: è stata l’esaltazione di una filosofia fatta di talento purissimo legato al lavoro metodico, alla responsabilità e ai fari bassi.

Sinner è la dimostrazione che l’eccellenza si costruisce a testa bassa, non a colpi di comunicati stampa. Quando vince, ringrazia il team. Quando perde, analizza. Zero strepiti, zero polemiche, solo un martellare incessante sul miglioramento. In una parola: metodo.

L’esempio di Sinner per cambiare rotta

Ecco, la politica di Anagni avrebbe un disperato bisogno di un “metodo Sinner”. Fari bassi: lavorare sui dossier complessi, Sanità, Rifiuti, Industria, Manutenzione stradale con la stessa maniacale attenzione di Sinner che prepara il dritto. Senza show. Il risultato parla da sé.

Il Comune di Anagni

Responsabilità: ammettere onestamente quando un progetto non va, senza scaricare la colpa sulle province limitrofe, sui governi rivali o sui “poteri forti”. Poi si torna in campo per fare meglio.

Lavoro sui fondamentali, concentrarsi sulla base: i servizi essenziali, l’ordinaria amministrazione che è la vera cartina tornasole di ogni civiltà urbana.

La strategia dell’annuncio e della polemica

Invece, troppo spesso ad Anagni assistiamo al “Metodo Fognini”. Fabio Fognini, tennista di innegabile talento e grande personalità, era l’archetipo dello strepito comunicativo legato a risultati alterni. Capace del colpo di genio, ma anche della sceneggiata plateale in campo, delle racchette spaccate, delle polemiche che coprono il gioco effettivo.

Il Consiglio comunale di Anagni

La politica anagnina sembra aver sposato in pieno questo modello, indipendentemente dal colore della bandiera. Colpi ad effetto: annunci roboanti di grandi opere o di rivoluzioni epocali. Tanto rumore che distoglie l’attenzione dalla buca nella strada sotto casa.

La scenografia della polemica. Ogni tema, anche il più semplice, si trasforma in un duello all’ultimo sangue a colpi di post velenosi e dichiarazioni indignate sui social. L’obiettivo non è risolvere il problema, ma vincere la battaglia comunicativa.

Tendenza al dramma. Si è sempre sull’orlo di una crisi. Questa perenne tensione crea fumo, ma il cittadino, in fondo, si chiede: “Ok, ma chi mi ripara la fontanella in piazza?”

Meno selfie e più concretezza

Sinner ci ha insegnato che il successo duraturo è fatto di ripetizione e disciplina. Fognini era divertente da seguire, ma chi gioca per vincere il torneo non può permettersi il lusso dell’instabilità emotiva.

Anagni è una città ricca di storia, di industria e di potenziale. Il talento c’è, ma è sistematicamente soffocato dalla retorica e dalla perenne campagna elettorale aperta.

Jannik Sinner (Foto © Epa / Ansa)

Forse, per fare il vero upgrade, dovremmo pretendere meno show e più palle break trasformate in punti. Meno selfie istituzionali e più allenamento invisibile sulla concretezza.

Basterebbe che la classe politica si chiedesse, prima di lanciare l’ennesima frecciata all’avversario: “Cosa farebbe Sinner? Si lamenterebbe dell’arbitro o si concentrerebbe sulla prossima palla?”.