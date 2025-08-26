Basta melina, Taddeo gioca in contropiede e completa la giunta

Blitz del sindaco di Formia che non aspetta settembre e sceglie i nuovi assessori dimostrando decisionismo ed idee chiare. Entrano nell'esecutivo Francesca Di Rocco ed Alessia Buco, fedelissime del primo cittadino. La terza casella occupata da Mario Martino vicino a Salvatore Forte. Cosa c'è dietro la mini-rivoluzione

Ha ricomposto in un colpo solo il suo esecutivo. Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo (Forza Italia) volta pagina e mette in campo una Giunta riequilibrata e senza vuoti. Non ha atteso settembre, non ha tergiversato oltre. Fornendo tre risposte: una alla città, dimostrando che è solo lui a dare le carte in questa partita; una alla maggioranza, fornendo un nuovo equilibrio interno, specchio della situazione politica aggiornata; una a chi lo scorso 24 luglio ha fatto mancare il proprio voto.:

Taddeo ha rimpiazzato tutti insieme gli assessori usciti di scena negli ultimi 15 mesi: Eleonora Zangrillo ai Lavori Pubblici, Rosita Nervino ai Servizi Sociali e Marcello Anastasio Pugliese all’Urbanistica. Ha mandato un messaggio alla coppia di Consiglieri comunali Francesco Di Nitto e Francesco Capraro da una parte, Stefano Ciccolella e Mauro Zannella dall’altra: lo scorso 24 luglio, interrompendo simultaneamente il collegamento da remoto, non avevano votato la modifica dello statuto della Futuro Rifiuti Zero che consentiva di accogliere nella società di raccolta dei rifiuti il Comune amico di Santi Cosma e Damiano a guida Forza Italia.

I nuovi assessore e le deleghe

Il sindaco Gianluca Taddeo

Il sindaco ha dato alla sua Giunta un volto completo rispondendo ai consiglieri che avevano provato a metterlo in difficoltà nell’ultima seduta prima della pausa estiva. E così la commercialista e presidente dell’associazione Fidapa del Golfo Francesca Di Rocco si occuperà di ambiente e di attività produttive; la dottoressa Alessia Buco (già capo di gabinetto del sindaco, si dimise nei mesi scorsi dopo aver vinto un concorso da dirigente) sarà assessore ai Servizi Sociali e Politiche Giovanili; l’ingegnere napoletano Mario Martino si interesserà di Urbanistica, Edilizia privata e Demanio.

I retroscena delle nomine

Ma chi sono i tre neo assessori? Se Francesca Di Rocco ed Alessia Buco sono di espressa indicazione del sindaco Taddeo, Mario Martino è espressione dell’ex presidente del Consorzio Industriale Salvatore Forte cioè uno dei principali dirigenti di Forza Italia nel Sud Pontino. Non è un caso che Martino sia ancora Direttore tecnico indicato dalla società incaricata per la riattivazione dell’ex Formia-Gaeta, la storica Littorina che dopo l’unità d’Italia collegava Gaeta a Sparanise.

Il Comune di Formia

Francesca Di Rocco ed Alessia Buco vengono nominate per totale valutazione politica e tecnica del sindaco, non si tratta di un riconoscimento politico né di un ristoro elettorale: Taddeo le ha nominate senza che nessuna di loro avesse avuto un significativo coinvolgimento nelle scorse votazioni. Un modo per dimostrare che il timone è saldamente nelle mani del sindaco.

La nomina di Martino era per certi versi politicamente necessaria per recuperare il rapporto ed un po’ di serenità con il suo partito, Forza Italia.

Scongiurato l’allargamento della maggioranza

E poi la triplice nomina assessorile allontana il ventilato allargamento della maggioranza con l’ingresso della Lega. Da mesi i due esponenti del Carroccio non fanno squadra con gli altri consiglieri di opposizione: una scelta di prospettiva con la quale creare le condizioni per ricostruire il Centrodestra alle prossime elezioni Comunali. Ma quella posizione politica aveva dato adito alle voci di un possibile coinvolgimento già in questo esecutivo. Non era così.

Giancarlo Righini tra Cosmo Mitrano e Gianluca Taddeo

E non è finita. Il sindaco ha alleggerito il portafoglio dell’assessore al Bilancio Francesco Traversi (revocandogli la delega alle Attività Produttive) e di Fabio Papa che ha perso l’Ambiente. Entrambe le deleghe sono state assegnate alla Di Martino.

Taddeo ha dato anche un altro segnale: nonostante qualche fibrillazione interna l’amministrazione va avanti. Secondo il sindaco il centrodestra se si ricompatterà lo deciderà il tempo in vista delle amministrative della primavera 2027.

“Risposte ai cittadini”

Il sindaco Taddeo e sullo sfondo l’aula consiliare

Il sindaco entra nel dettaglio delle nuove nomine. “I tre neo assessori – ha commentato Taddeo – Sono stati nominati con un obiettivo preciso: dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, mettendo a frutto le capacità e le professionalità di ciascuno. Abbiamo raggiunto tanti risultati in questa prima parte di mandato, dall’avvio di importanti cantieri in tutta la città, come ad esempio la passeggiata di Cicerone o la riqualificazione del ponte Tallini, all’ottenimento per la prima volta della Bandiera Blu per questa città“.

Il sindaco pensa al voto del 2027? Forse un segnale sta nei ringraziamenti. “Ringrazio chi ha accompagnato il nostro lavoro amministrativo in questi primi anni di mandato. Si dovrà continuare tutti insieme per migliorare ulteriormente il benessere della nostra Città, restando sempre accanto ai bisogni del territorio e dei cittadini“. Approccio ecumenico, in vista della futura alleanza.