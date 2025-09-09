Bentornati all’Osteria Comunale Cassino

Il Consiglio comunale di Cassino si è trasformato in un’arena di scontri e sospensioni: dai campi da golf votati all’unanimità al nodo biogas che spacca l’aula, fino alle mozioni rinviate. Una giornata caotica che logora istituzioni e credibilità politica.

C’è un’immagine che racconta meglio di tutte la seduta del Consiglio comunale di Cassino andata in scena ieri: la presidente Barbara Di Rollo che, esasperata dai richiami caduti nel vuoto, è costretta a decretare lo stop definitivo poco prima delle 20.30. Sipario. Ma non senza scorie.

Perché i 26 punti all’ordine del giorno — più una maratona che un’agenda istituzionale — si sono trasformati in una sequenza infinita di strali, contrasti, votazioni al cardiopalma e sospensioni che hanno reso la giornata simile a un parlamento balcanico.

Un minuto e poi il caos

Il minuto di silenzio per le vittime dei recenti lutti aveva aperto i lavori con la dovuta compostezza. Poi, come spesso accade, il clima si è infiammato. Le prime mozioni, ereditate dal precedente Consiglio, sono state respinte in blocco: erano tutte delle opposizioni. Subito dopo il terreno si è spostato sui temi urbanistici: due imprenditori chiedono via libera per realizzare campi da golf in località Cerro Antico e Colle Sant’Angelo. L’aula approva all’unanimità, a dimostrazione che quando l’economia chiama, la politica — almeno per un attimo — sa ritrovarsi.

Ma la tregua dura poco. L’atmosfera torna rovente quando si sfiora il nodo biogas. Una parte della minoranza pretende di discutere subito la questione, la maggioranza si oppone, e il contrasto degenera. Fino all’intervento perentorio della presidente: «Il Consiglio è chiuso».

E dire che nel frattempo si era pure tentato di riportare il dibattito su binari pragmatici, approvando debiti fuori bilancio e discutendo di aree sportive. Nulla da fare: la polemica, soprattutto su ambiente e impianti, brucia più della razionalità contabile.

La tattica della frammentazione

Il colpo di scena arriva quando non si affronta neppure la proposta di ordinanza sui minori in fascia notturna. Tema delicatissimo, legato alla movida cittadina e agli episodi di violenza che la cronaca ha documentato. Sarebbe servito tempo, serenità, capacità di ascolto. È mancato tutto.

Nel frattempo, gli osservatori hanno notato un’altra dinamica: il ricorso sempre più frequente a sospensioni, rinvii, votazioni spezzettate. Un rituale che logora l’istituzione stessa. Perché un’Aula che si interrompe a ripetizione non è solo un’aula nervosa: è un’aula che perde credibilità agli occhi dei cittadini. E quando i cittadini smettono di credere nelle regole del gioco, il terreno diventa fertile per l’antipolitica.

Così, alla fine della giornata, restano due certezze. La prima: la politica cassinate continua a dividersi su tutto, anche sull’ordine dei lavori. La seconda: più che di nuovi campi da golf, la città avrebbe bisogno di un campo politico condiviso, dove la partita non sia sempre e soltanto muro contro muro. Perché se l’opposizione alza la voce e la maggioranza risponde per contrasti, il risultato è solo un rumore di fondo. E Cassino non può permettersi di essere governata a colpi di decibel.