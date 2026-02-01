Benvenuti a Frosinone dove la politica è morta ma FdI prova a rianimarla

C’era una volta la politica anche a Frosinone. Oggi restano trasformismo, cambi di casacca e ambizioni personali. Dove ventuno passaggi di gruppo raccontano una consiliatura instabile e una città rimasta senza bussola politica.

Tutte le favole che si raccontano ai bambini per farli addormentare iniziano sempre con “c’era una volta”. Anche a Frosinone c’era una volta la politica, quella sana, quella con la P maiuscola, che pur in situazioni di grande conflittualità, interna o esterna, riusciva a individuare soluzioni di compromesso, anche le più estreme, ma sempre in un perimetro di linearità, di coerenza e di buon senso.

Quella politica è morta da tempo

E non è morta certamente ieri, dopo l’ennesima scomposizione dei gruppi consiliari a Palazzo Munari. E’ morta, quando 9 consiglieri eletti con il centrodestra e con il sindaco Riccardo Mastrangeli, sono passati all’opposizione. Una circostanza che ha cambiato gli equilibri e ha aperto una stagione di instabilità che dura da più di 2 anni e che ancora oggi produce effetti. E si vede.

Riccardo Mastrangeli

È morta quando Forza Italia, Partito fondatore del centrodestra nazionale e regionale, è stata accompagnata – con una gentilezza che definire “spintanea” è quasi un eufemismo – verso l’opposizione. Senza che nessuno nella maggioranza di governo cittadino, mostrasse particolare affanno nel trattenerla. Anzi, quasi che si aspettasse solo quel momento.E nessuno ha mosso un dito per ricomporre la frattura. Vuol dire che la politica non è più il mezzo, ma il problema.

La strana posizione di Marzi

È morta quando, pur di non interrompere la consiliatura, (ma quando mai si è corso veramente questo rischio?) sono stati imbarcati in maggioranza consiglieri eletti con l’opposizione, che si erano candidati contro il Sindaco . In un gioco di partenze-arrivi che ha trasformato l’aula nell’aeroporto di Fiumicino.

Domenico Marzi (Foto © Stefano Strani)

È morta quando il candidato sindaco del centrosinistra, che aveva sfidato Mastrangeli alle elezioni del 2022, ha dichiarato di voler fare di tutto, per non interrompere la consiliatura, con una mozione di sfiducia o dimissioni di massa.

Una posizione legittima, certamente ma che ribalta completamente la logica classica del ruolo dell’opposizione, quella che – secondo il manuale non scritto della politica e pure secondo il Testo Unico degli Enti Locali – chi ha perso le elezioni si impegna più a tenere in vita la maggioranza, che a contrastarla.

Ventuno cambi di gruppo: quasi un record

È morta quando si sono registrati 21 cambi di gruppo consiliare dall’inizio della consiliatura. Probabilmente un record nazionale o, quantomeno, un caso di studio per sociologi e politologi.

Claudio Caparrelli, uno dei 21 consigliere ad aver cambiato gruppo (Foto © Massimo Scaccia)

Ventuno: praticamente una intera squadra di calcio, compresa la panchina, che cambia maglia. E’ come se il Frosinone Calcio entrasse in campo al Benito Stirpe con la maglia del Latina “tanto per vedere l’effetto che fa“. Oppure, se esistesse una categoria olimpica per il cambio di gruppo consiliare, Frosinone sarebbe medaglia d’oro fissa. Ventuno è un numero incredibile, che non è solo statistica ma testimonia il simbolo di un’identità politica ormai liquefatta.

È morta quando l’ambizione personale – sempre legittima per carità – è diventata però la bussola principale , in luogo della rappresentanza e del programma amministrativo. Almeno per alcuni. Un assessorato, una poltrona in consiglio provinciale, la candidatura a sindaco tra 16 mesi, sono tutte aspirazioni umanamente comprensibili, ma che non possono però stravolgere gli equilibri elettorali e di governo.

È morta quando, sia in maggioranza che in opposizione, si è iniziato a giocare a fare gli sgambetti, a logorare rapporti personali fino all’inverosimile, a trasformare la dialettica politica in una serie di duelli individuali.

La politica in coma già nel 2022

Vincenzo Iacovissi, candidato a sindaco del Psi

E, per dovere di cronaca e onestà storica, la politica era già in coma profondo nel 2022, quando PD e PSI, due forze tradizionalmente alleate nel centrosinistra, hanno deciso di presentare due candidati sindaco diversi, regalando così la vittoria al centrodestra e a Riccardo Mastrangeli su un piatto d’argento. E ancora una volta.

E dopo il voto i 2 Partiti non sono riusciti nemmeno a costruire uno straccio di opposizione unitaria durante tutta la consiliatura. Ennesima testimonianza della totale assenza a Frosinone di visione politica.

La rivoluzione di Fratelli d’Italia

In questo scenario di instabilità, cambi di casacca e schieramenti, e di rancori, l’iniziativa di Fratelli d’Italia di rimettere “la Chiesa al centro del villaggio“ – ovverosia di rivendicare il primato della politica sulla spartizione delle poltrone – appare come un gesto rivoluzionario.

Paolo Trancassini, segretario regionale di FdI

Non perché sia un concetto nuovo, anzi: è un concetto antico. Ma proprio per questo, a Frosinone, sembra qualcosa di inedito. In un mondo di trasformismo esasperato, tornare a parlare di coerenza, di perimetro della coalizione e di linearità è quasi un atto sovversivo.

Ma è anche come riscoprire un gusto buono e antico che si era quasi dimenticato. Come riassaggiare i fini fini da ‘mbriachella a Maniano, dopo anni di abbuffate al sushi. L’amministrazione Mastrangeli, nonostante tutto, ha ancora tempo – circa 16 mesi – dunque per ricostruire quella politica che è stata smantellata, da tutti, pezzo dopo pezzo.

E dovrebbe ripartire proprio da qui: dalla politica, farebbe bene a tutti. Quella vera, quella che non si piega alle convenienze del momento, quella che non abdica al proprio ruolo, che non baratta l’interesse generale con la visibilità personale. Quella che non si misura in centimetri di distanza tra una poltrona da consigliere comunale e assessore. O tra una candidatura alla provincia, a Sindaco o altro ancora.

Un vecchio aforisma dice:“La coerenza non è un abito elegante: è una maglietta da lavoro”. In Consiglio comunale a Frosinone, di magliette cambiate se ne sono viste fin troppe.