Berretta mette il sociale al… centro del Villaggio Zerocento

Giovedì 11 settembre sarà inaugurato il centro per disabili e fragili, nato in un'area confiscata alla criminalità organizzata. Il consigliere di maggioranza, tra i principali fautori del progetto, illustra i servizi della struttura e fa il punto della situazione sulle attività portate avanti dal Comune per i più deboli

Ferentino e la sua risposta all’arroganza mafiosa: attraverso il Villaggio ZeroCento. Un progetto sociale che trasforma beni confiscati in spazi di integrazione e supporto. Promuove servizi per tutte le età ma soprattutto affronta la criminalità organizzata con azioni concrete. L’inaugurazione è prevista per giovedì prossimo. (Leggi qui: Il Villaggio di Ferentino che riconsegna l’Italia a se stessa).

Il Villaggio Zerocento è uno spazio verde e non solo, dedicato al sociale destinato a tutte le età. Fiore all’occhiello della struttura il centro alzheimer con intorno tante altre attività e spazi per le tutte le età. Sorge nell’area dove sorgono due ville confiscate alla criminalità organizzata: furono teatro purtroppo anche di una violenza sessuale di gruppo. Poi sono diventate di proprietà demaniale e quindi del Comune. Che dopo averle rese fruibili e soprattutto regolarizzate grazie all’azione del consigliere Maurizio Berretta le ha destinate al sociale.

Uno spazio sempre aperto

Berretta, lei è stato il vero artefice del progetto Villaggio Zerocento: come è nata quest’idea e quali sono gli obiettivi?

Al Villaggio Zerocento saranno ospitati ammalati di alzheimer (Foto: DepositPhotos.com)

“Ho semplicemente avuto l’intuizione sugli immobili da destinare al progetto del Villaggio. Dopo il confronto con la Coop Nuove Risposte e con i colleghi di maggioranza, il progetto ha preso corpo. Un Villaggio sociale aperto a tutti da 0 a 100 anni e per ogni tipo di fragilità. Con la peculiarità di avere, oltre a tutti gli altri servizi, un immobile con 6 posti letto e assistenti H 24 per soggiorni di persone fragili di natura straordinaria. Un grande ringraziamento va alla Coop Nuove Risposte, una realtà di veri visionari del sociale“.

Le iniziative portate avanti e i programmi futuri

La delega appartiene storicamente al Consigliere Luigio Vittori ma lei è con gli anfibi sul settore da sempre: qual è il bilancio del Sociale in questi primi due anni e mezzo di amministrazione?

“Il sociale è la mia vita e se riusciamo a portare a casa qualche obiettivo importante lo si deve alla fiducia ed alla collaborazione tra colleghi e uffici. In 2 anni e mezzo siamo riusciti già da fine legislatura scorsa a ricollocare il Centro Diurno Disabili nel complesso centrale di Villa Gasbarra (per decenni nel seminterrato dei locali ex Mattatoio Comunale) e con la nuova gestione della Coop Altri Colori la struttura ha finalmente trovato la giusta dimensione“.

Maurizio Berretta

“Poi abbiamo reso strutturale annualmente il “progetto stage-lavoro” per ragazzi con disabilità intellettiva all’interno di aziende del territorio. Abbiamo ospitato per la prima volta gli Special Games di Basket Italia Centrale, aperto un altro Parco Giochi inclusivo, favorito le attività associative d’inclusione (teatrale, musicale, scolastiche) e l’organizzazione in prima persona di giornate di sensibilizzazione”.

Uno sguardo al futuro.

“Ci concentreremo su come sviluppare i “progetti di vita indipendente”, dove Frosinone rientra nella sperimentazione della nuova legge. Già ad aprile a Ferentino abbiamo messo a confronto, le realtà sociali, economiche e sindacali del territorio con l’assessore regionale Maselli, il direttore generale della Asl Cavaliere, la Provincia. “Stati generali” organizzati dal Comune unitamente al Consorzio Parsifal. In sintesi, “dobbiamo rendere ogni individuo protagonista della propria vita”.

La rotta per il rilancio della città

Allarghiamo l’orizzonte e tracciamo la rotta per rilancio socio economico e culturale di Ferentino. Basta il Teatro Romano per effettuare il salto di qualità e proiettarsi al futuro con prospettive importanti?

Il Teatro Romano

“Il Teatro Romano è il miglior punto di partenza che qualsiasi comune possa augurarsi e da noi è realtà. Un rilancio vero ha bisogno di diverse componenti: ricucire il tessuto sociale, lavorare sulle deroghe urbanistiche ed economiche di un sistema burocratico che ingessa i nostri paesi, passare per la realizzazione di nuovi parcheggi e piano traffico, curare dettagli e particolari. Per riassumere, “alzare l’asticella, alzare il livello” che troppo spesso manca e noi a Ferentino siamo sulla strada giusta”

La chiave politica

Dal punto di vista politico, Maurizio Berretta giudica inevitabile la frammentazione politica in atto a Ferentino. E sul suo futuro non si sbilancia più di tanto anche se fa intendere che sarà di nuovo in pista per confermare il suo posto in Consiglio comunale.

Piergianni Fiorletta e Maurizio Berretta

“La frammentazione è fisiologica – ha sottolineato – La mancanza delle sezioni di partito, delle segreterie politiche porta a questo. Troppo spesso ognuno si sente “primadonna”, dimenticando che la gente ci giudica per l’impegno ed i risultati che si portano a casa”.

Cosa farà quindi Berretta alle prossime elezioni amministrative di Ferentino?

“Maurizio Berretta prima deve ritrovare l’entusiasmo e poi sicuramente sarà della “partita” sempre che gli amici e le persone che condividono con me questo viaggio di vita lo vorranno”, ha chiosato il consigliere che nelle scorse elezioni comunali è stato eletto nella civica con Claudio Pizzotti poi confermato presidente del consiglio comunale.