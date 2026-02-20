Bertinotti a Sora, la lezione che Frosinone non può ignorare

Il leader di Rifondazione comunista presenta “La sinistra che non c’è” a Sora, mentre a Frosinone PD e PSI restano divisi. Con il centrodestra frammentato, l’occasione è storica. Ma senza unità, il rischio è perdere ancora prima di iniziare

Bertinotti a Sora, la sinistra a Frosinone

Il mondo lo ha sempre guardato da sinistra. Ma Comunista non lo è stato mai: Socialista forse, sindacalista sicuramente. Il che è bastato per metterle Fausto Bertinotti a capo della porzione più a sinistra di quello che fu il Partito Comunista Italiano. Quella porzione non di pochi numeri che non volle seguire Achille Occhetto nella svolta della Bolognina e diede vita a Rifondazione Comunista.

È stato Presidente della Camera e poi, dopo la disgregazione della sinistra, attento osservatore di ciò che accadeva a quelle macerie politiche. Domani pomeriggio, alle 17, nella Sala Consiliare di Sora, Fausto Bertinotti presenterà il suo libro più recente: “La sinistra che non c’è”. Un titolo che a Frosinone suona meno come un saggio politico e molto più come un referto medico-legale. Perché se c’è un luogo dove la sinistra “non c’è”, è proprio il capoluogo.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Sora Luca Di Stefano, della vice Maria Paola Gemmiti, del presidente APS Leonardo Luciano Tocci e del segretario del Circolo Pd Gabriele Reggi. Dialogherà con l’autore l’avvocato Rosalia Bono.

Discussione ed autocombustione

Così, mentre a Sora si tirano fuori i velluti rossi e si lucida l’argenteria per accogliere l’onorevole Fausto Bertinotti, il “Sublime” della sinistra italiana, a Frosinone – appena 27 chilometri più in là – la sinistra continua a praticare il suo sport preferito: l’autocombustione. Per questo, i vertici di PD e PSI di Frosinone farebbero bene a prendere la superstrada e sedersi in prima fila di fronte a Bertinotti. E magari anche a prendere appunti.

Luca Di Stefano, sindaco di Sora

Nel suo libro, l’ex Presidente della Camera ripercorre la parabola della sinistra contemporanea: dal crollo dell’URSS alla resa al neoliberismo, dalla perdita della centralità del lavoro alla spettacolarizzazione della politica. Una sinistra che ha smarrito identità, missione e grammatica politica.

Un manuale perfetto per chi, come PD e PSI di Frosinone, da vent’anni sembra impegnato in una surreale partita a traversone – il tressette a perdere – fatta di divisioni, ripicche, incomunicabilità, correnti, candidature parallele a sindaco e sconfitte elettorali in serie. Un percorso così costante da far pensare che, più che errori strategici, siano ormai tradizioni.

Un’occasione irripetibile (ma serve unità)

Vincenzo Iacovissi, candidato a sindaco del PSI (Foto © Massimo Scaccia)

In prospettiva delle elezioni comunali del prossimo anno, il centrodestra appare, mai come oggi, estremamente frammentato. Le tensioni interne sono evidenti. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha una maggioranza numerica ma non politica. Le ambizioni tra i suoi competitor interni sono molteplici, le coalizioni tutt’altro che definite. Mai come ora il Comune capoluogo potrebbe essere contendibile. Ma servirebbe una sinistra unita. E a Frosinone, non c’è.

Le premesse per il prossimo anno sono tutt’altro che incoraggianti. Il Partito Socialista ha già scelto: il candidato sindaco sarà il consigliere comunale Vincenzo Iacovissi. Una candidatura definita dal leader nazionale del PSI Gianfranco Schietroma “non di trattativa”. Non si discute. Non si tocca. Non si negozia.

Una linea identitaria che punta a ridare centralità al simbolo socialista, ma che alza inevitabilmente l’asticella della trattativa con il PD. Tradotto dal politichese: “Noi intanto partiamo, voi poi correteci dietro”.

Francesco De Angelis e Sara Battisti

Dall’altra parte, il Partito Democratico continua a vivere nella sua eterna “guerra dei cent’anni” tra correnti. Una tregua, in vista del congresso provinciale, sembrava raggiunta. Ma le candidature di Cassino alle Provinciali dell’8 marzo – il sindaco Enzo Salera (area Francesco De Angelis) e il consigliere Luca Fardelli (area Sara Battisti e Antonio Pompeo) – hanno riacceso l’incendio. (Leggi qui: Salera rompe l’equilibrio: dietro le Provinciali la resa dei conti nel Pd. E qui: Top e Flop, i protagonisti di giovedì 19 febbraio 2026).

A Frosinone il PD è di nuovo impegnato nel suo sport preferito: litigare con sé stesso.

Vincere o testimoniare?

Nel frattempo, il tempo passa. Il 2027 non è lontano. Il rischio è che la sinistra arrivi all’appuntamento elettorale ancora una volta divisa: PSI con il suo candidato, PD alle prese con congressi, sintesi mancate o candidature di compromesso. E il centrodestra, pur frammentato, pronto a ricompattarsi al momento giusto.

Gian Franco Schietroma, leader del PSI (Foto: Paolo Cerroni / Imagoeconomica)

La partecipazione all’evento di domani avrebbe un valore che va oltre la presentazione di un libro. Potrebbe essere l’occasione per spiegare – al PD e al PSI – che la “sinistra che non c’è” non è solo quella che ha smarrito Marx, ma anche quella che ha smarrito il senso dell’unità. Che ha smarrito il radicamento sociale. Che parla di alleanze prima ancora di parlare di lavoro, ambiente, servizi, periferie.

E allora Fausto Bertinotti potrebbe rivolgere ai referenti di Frosinone una domanda semplice e brutale: “Volete vincere l’anno prossimo o volete continuare a testimoniare?” Magari aggiungendo qualche suggerimento operativo: ritrovare un’identità comune, non solo un candidato comune; costruire una piattaforma riconoscibile, non una sommatoria di compromessi; parlare ai cittadini, non alle correnti; sfruttare la debolezza del centrodestra invece di sprecare l’ennesima occasione.

Perché se la sinistra non c’è, il Comune resta dov’è. E il rischio, per socialisti e dem, non è solo smarrire l’orizzonte ideale. È smarrire anche quello elettorale.