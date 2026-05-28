Bonifica Sud Est, la manovra di Righini: Pili Commissario e Del Brocco vice

Consorzi di Bonifica Lazio Sud Est, Rocca firma le nomine: Pili commissario e Del Brocco sub commissario. La regia è tutta di Righini

Due decreti, due nomine chiave, un’unica regia politica. È così che il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha formalizzato la nuova governance dei Consorzi di Bonifica A Sud di Anagni, Valle del Liri e Conca di Sora, chiudendo una partita che – al netto delle procedure amministrative – è stata soprattutto un passaggio tutto interno a Fratelli d’Italia. Più precisamente, un tassello della strategia di consolidamento del potere territoriale, tra Frosinone e Latina, dell’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini.

Le due firme

Daniele Pili

La prima firma del presidente Rocca è quella sul Decreto 45/2026 (protocollo 0012452/2026): prende atto delle dimissioni della precedente commissaria Sonia Ricci e nomina Daniele Pili nuovo Commissario Straordinario dei tre Consorzi di Bonifica. Resterà in carica fino alla fusione dei tre enti ed all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Est. Se i tempi dovessero allungarsi varranno i limiti temporali fissati dalla legge regionale 12 del 10 agosto 2016. Il Commissario Straordinario esercita i pieni poteri di gestione e rappresentanza dei Consorzi interessati dalla fusione : è la figura che governa la fase di transizione amministrativa, economica e organizzativa verso il nuovo ente unico della bonifica del Lazio meridionale. Il trattamento economico previsto è di 71.513,98 euro lordi annui omnicomprensivi (la metà sono tasse).

Riccardo Del Brocco (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

La seconda firma è sul Decreto n. 46/2006 (protocollo 0012451/2026), con cui viene nominato Riccardo Del Brocco Sub Commissario Straordinario dei medesimi Consorzi, con mandato fino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio Lazio Sud Est. Il ruolo del sub commissario è di supporto operativo e amministrativo nella gestione della delicata fase di fusione: una funzione tutt’altro che marginale, soprattutto in una fase di riorganizzazione che coinvolge personale, bilanci, governance e gestione del territorio. Per Del Brocco la Regione ha stabilito un’indennità annua lorda pari a 23.833,95 euro (la metà sono tasse).

La regia di Righini

Giancarlo Righini

Ma il dato politico è forse ancora più rilevante di quello amministrativo. Questa operazione è stata una partita tutta interna a Fratelli d’Italia. E dentro FdI il regista assoluto è stato l’assessore regionale Giancarlo Righini, che da tempo sta lavorando alla costruzione di una struttura territoriale solidissima tra Latina e — soprattutto — Frosinone.

I Consorzi di Bonifica rappresentano storicamente un nodo strategico del consenso: agricoltura, gestione del territorio, opere idrauliche, rapporti con il mondo produttivo e con gli amministratori locali. Controllare politicamente questa filiera significa costruire relazioni, presenza e radicamento. Ed è esattamente quello che sta facendo Righini. Le nomine di Pili e Del Brocco vanno lette come un ulteriore tassello nella costruzione della sua macchina politica, una struttura destinata a pesare già dalle prossime elezioni provinciali del 2027, passando per le future politiche e fino alle prossime regionali. Una potenza di fuoco politica enorme, destinata inevitabilmente a produrre risultati elettorali.

Il significato sul campo

Il direttore provinciale Aurelio Tagliaboschi, il direttore generale del Lazio Andrea Renna e l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini

Cosa significa “Controllare politicamente” e cosa significa “costruzione della macchina del consenso”? Non vuol dire che le Bonifiche diventeranno un circolo di Fratelli d’Italia o un comitato elettorale di Giancarlo Righini. Per capirlo bisogna tornare indietro di un paio d’anni e rileggere i provvedimenti adottati dall’assessore all’Agricoltura dopo avere incontrato i vertici regionali di Anbi Lazio. In quell’incontro ha capito che il mondo dell’agricoltura era senza risposte e che aspettava segnali di efficienza da una Regione che spesso ha scambiato il comparto per un luogo nel quale finanziare sagre.

Va letto così il provvedimento con il quale l’assessore Righini ha creato una Direzione Regionale apposita sulle Bonifiche, con dirigente ed impiegati; così si spiega la decisione di dichiarare strategiche le condotte e le attrezzatura, dandogli uno status di primaria importanza. Perché le Bonifiche sono la linea del fronte contro i cambiamenti climatici: se nel Lazio non ci sono esondazioni, allagamenti, frane e per questo lavoro e per la nuova organizzazione che la Regione ha voluto fin dall’inizio . Il Lazio sta già affrontando le misure con cui contrastare la siccità e la risalita del mare lungo i corsi dei fiumi attaccando le acque potabili.

L’assessore ha preteso efficienza. In questo senso vuole che le Bonifiche siano una macchina da guerra. Con la quale poter dire al mondo Agricolo ed all’area Ambientalista: la Regione Lazio ha affrontato queste sfide ed ha portato questi risultati. Trasformare questo risultati in consenso politico poi è altra cosa.

L’aspetto politico

Del resto, il clima si era già percepito chiaramente durante l’evento di Fratelli d’Italia al Fornaci Cinema Village di qualche settimana fa: una manifestazione che aveva certificato il peso crescente di Giancarlo Righini dentro il Partito e in Ciociaria.

Più che un semplice appuntamento politico, si era avuta la sensazione di assistere alla dimostrazione plastica di una leadership ormai consolidata. Le nomine nei Consorzi di Bonifica sembrano confermare esattamente quella lettura: tutto è andato come doveva andare.