Bordate del Pd contro l’Atto Aziendale dell’Asl: “Anagni dimenticata”

Il Partito democratico attacca duramente la Regione ed il centrodestra cittadino. "Sulla sanità solo promesse elettorali. Per il nostro territorio c'è il nulla". Nessuna novità sulla riapertura del Pronto Soccorso. Ospedale di Comunità e PACO: i dem li considerano scatole vuote

“Buio pesto”. Il Partito Democratico di Anagni non ha usato mezzi termini per commentare l’approvazione del nuovo Atto aziendale dell’Asl di Frosinone da parte della Giunta regionale guidata da Francesco Rocca.

Un documento che, secondo il Pd locale, non offre alcuna prospettiva concreta per la sanità anagnina, lasciando i cittadini in una situazione di totale incertezza e frustrazione. Di qui l’accusa, diretta e pesante: “Per Anagni c’è il nulla del nulla”. (Leggi qui: Sanità, nuova mappa per la Asl di Frosinone: via libera all’Atto Aziendale).

I dem: solo promesse elettorali

Il manager dell’Asl Arturo Cavaliere

La situazione sanitaria nel territorio della Città dei Papi è da anni al centro di un dibattito politico e sociale molto acceso. Un dibattito partito col famigerato Decreto 80. Quello con cui la Giunta regionale del Lazio guidata da Renata Polverini decise la chiusura del presidio ospedaliero locale sulla base di un piano di razionalizzazione che prevedeva all’epoca, una drastica riduzione delle strutture sanitarie all’interno della provincia di Frosinone.

Una decisione che, per il Pd, ha segnato profondamente la comunità, privandola di un servizio essenziale e mai più ripristinato, nonostante le promesse elettorali che si sono succedute nel corso degli anni. Una questione, quella sanitaria, sulla quale infatti l’attuale centrodestra al governo di Anagni ha fondato buona parte delle sue fortune, assicurando in diverse occasioni il proprio impegno per il ripristino di un adeguato standard di cure. Promesse che, al momento, sembrano però ancora al palo.

Urge il Pronto Soccorso

L’ingresso del pronto soccorso (Foto © Stefano Cavicchi / Imagoeconomica

Un caso, tra gli altri, è diventato un simbolo: nell’estate del 2018 una donna morì per shock anafilattico in seguito alla puntura di un insetto. In quella circostanza emerse con drammatica chiarezza il fatto che l’assenza di un vero e proprio Pronto Soccorso era un problema serio non soltanto per i cittadini di Anagni ma anche per i circa 80.000 abitanti della zona nord della provincia di Frosinone. Costretti, in caso di emergenza, a fare riferimento all’ospedale di Frosinone, a quello di Alatri o a quello di Colleferro, tutti distanti diverse decine di chilometri.

“Ospedale di Comunità e PACO al palo”

Il Partito Democratico ha sottolineato come l’Atto aziendale si limiti a menzionare, per Anagni l’Ospedale di Comunità. Senza però stanziare nuove risorse, appoggiandosi unicamente su soldi che “restano quelli della giunta Zingaretti”. Si tratta, dunque, di un’iniziativa che rimane sulla carta, senza un vero e proprio impulso politico e finanziario per la sua realizzazione.

Il governatore Francesco Rocca tra l’allora Dg Asl Angelo Aliquò ed il sindaco Daniele Natalia

Ancora più critica è la posizione del Pd riguardo al Punto di accoglienza per le cure oncologiche (PACO). L’annuncio della sua apertura era stato uno dei punti di forza della campagna elettorale di Francesco Rocca nel 2023, una promessa che era stata letta da molti come un importante segnale di attenzione per il territorio e che, secondo le polemiche di allora, avrebbe contribuito in maniera determinante alla vittoria dell’attuale sindaco di Anagni, Daniele Natalia.

A distanza di quasi due anni da quella promessa, il reparto non sembra ancora essere attivo. L’Atto aziendale approvato, pur accennando al PACO, prevede, per i democrat anagnini, interventi definiti “irrisori” e non sufficienti a garantire una sua effettiva operatività.

Polemiche alle stelle

L’ospedale di Anagni

Questa situazione ha riacceso le polemiche e le critiche nei confronti del centrodestra regionale e cittadino, accusato di aver strumentalizzato la questione sanitaria a fini elettorali. Il PD anagnino ha ricordato la stagione in cui il centrodestra locale si strappava le vesti per esigere l’adeguamento dell’offerta sanitaria riservata ai cittadini di Anagni.

Arrivando ad organizzare una manifestazione di circa 5000 persone di fronte alla centralissima Porta Cerere, proprio all’indomani della vicenda della donna morta nell’estate del 2018, per accusare il centrosinistra regionale e chiedere con forza una sanità più importante.

L’autocritica del sindaco Natalia

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

Appena un anno fa, nel corso di un incontro proprio con il segretario attuale del Partito Democratico di Anagni Francesco Sordo, il sindaco Daniele Natalia ha poi, almeno implicitamente, ammesso la responsabilità del centrodestra nella vicenda della chiusura dell’ospedale, ricordando le responsabilità della giunta Polverini e sottolineando come alcuni esponenti importanti del centrodestra cittadino dell’epoca (un evidente riferimento all’ex sindaco Fiorito) non avessero fatto molto per impedire la chiusura del nosocomio stesso. In realtà, i retroscena dell’epoca raccontano di una porta della Presidenza della regione letteralmente divelta da un Presidente della Commissione Bilancio con il fumo al naso ed un vero e proprio scontro con l’allora responsabile della Sanità con diversi presenti a fare da muro per impedire lo scontro fisico.

Francesco Sordo, segretario cittadino di Anagni

Il bagno di umiltà del sindaco non ha affatto ammorbidito i toni del Pd anagnino alla prova dei fatti legata all’approvazione dell’atto aziendale. “Dopo gli anni della ‘bava alla bocca’ su sanità e ospedale, il centrodestra regionale e cittadino si scopre incapace alla prova di governo. Che tristezza!”. Un’accusa che mette in discussione, per il Pd locale, la credibilità dell’attuale classe dirigente e la sua capacità di tradurre le promesse in azioni concrete, lasciando Anagni e i suoi cittadini in una situazione di profondo disagio e incertezza.