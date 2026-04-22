Bruno Addesse, unità e responsabilità. Ma sul Cianfrocca-bis non si sbilancia

Ad Alatri il neo segretario di Forza Italia si presenta: "Vogliamo tornare protagonisti". Cauto sulla ricandidatura del sindaco: "La scelta dovrà essere condivisa dall'intera coalizione". Iannarilli alla finestra.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Unità della squadra, unità del Partito: il neo Segretario cittadino di Forza Italia Bruno Addesse si presenta Alla coalizione chiede “lealtà e responsabilità”. Ma sul bis per il sindaco Maurizio Cianfrocca-bis è cauto: “La scelta del candidato sindaco sia il frutto di una sintesi condivisa da tutta la coalizione di centrodestra”. In sintesi tutto può accadere.

Segretario, qual è il segnale della sua elezione?

“È il segnale di un Partito che riparte con forza, si rimette in moto e torna protagonista. Una squadra nuova, concreta con voglia di fare e di incidere davvero. Forza Italia vuole essere casa per chi ha passione e senso di responsabilità: siamo pronti ad accogliere energie nuove per costruire insieme il futuro della nostra città”.

Il messaggio che lanciate alla città?

Il gruppo dirigente di Alatri con la Coordinatrice provinciale

“Forza Italia è e sarà sempre presente. Abbiamo una sede stabile che sarà un vero punto di ascolto aperto a tutti i cittadini, senza distinzioni. Il nostro obiettivo è lavorare per la città con serietà e concretezza: meno polemiche e più risultati”

“Non dimentichiamo da dove siamo partiti: abbiamo ereditato una situazione di predissesto che oggi è in fase di superamento. Proprio per questo, una volta concluso questo percorso, potremo accelerare ancora di più sullo sviluppo e sugli interventi per la città”.

E all’amministrazione della quale fate parte?

“Innanzitutto lealtà e responsabilità. Siamo parte della maggioranza e lavoriamo ogni giorno per rafforzarla, portando contenuti, proposte e soluzioni concrete”.

Come giudica le ultime criticità nella coalizione? Forza Italia continua a mantenere un ruolo di garante?

“Le dinamiche politiche esistono, ma non devono rallentare il lavoro amministrativo. Forza Italia è e resta un punto di equilibrio, con un ruolo serio, responsabile e orientato alla stabilità”.

In genere, un sindaco uscente viene automaticamente ricandidato per il bis: sarà così anche per Maurizio Cianfrocca?

Il sindaco Maurizio Cianfrocca

“Massimo rispetto istituzionale. Il nostro obiettivo è collaborare per il bene della città, mantenendo sempre la nostra autonomia politica. Forza Italia è impegnata a portare avanti, in modo compatto con gli alleati, il lavoro fino a fine mandato”.

“Per il futuro, riteniamo fondamentale che la scelta del candidato sindaco sia il frutto di una sintesi condivisa da tutta la coalizione di centrodestra, nell’ottica di presentarsi uniti e competitivi, sia nella continuità e sia con eventuali nuove proposte”.

La realtà dei fatti è che alla finestra c’è l’ex deputato ed ex presidente della Provincia ed ex assessore regionale Antonello Iannarilli, esponente di Fratelli d’Italia e commissario regionale dell’Ater di Frosinone. Per lui si parla di un passaggio all’agenzia regionale LazioCrea che però è in quota a Forza Italia: qualcuno ha ipotizzato uno switch con il Consorzio Industriale che è in quota FdI. Ma al momento ci sono problemi: sia di equilibri e sia di progetti in corso da portare a termine. È per questo che Iannarilli resta alla finestra. Ed il rapporto con Bruno Addesse è consolidato.