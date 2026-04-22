Bruno Addesse, unità e responsabilità. Ma sul Cianfrocca-bis non si sbilancia

Ad Alatri il neo segretario di Forza Italia si presenta: "Vogliamo tornare protagonisti". Cauto sulla ricandidatura del sindaco: "La scelta dovrà essere condivisa dall'intera coalizione". Iannarilli alla finestra.
Unità della squadra, unità del Partito: il neo Segretario cittadino di Forza Italia Bruno Addesse si presenta Alla coalizione chiede “lealtà e responsabilità”. Ma sul bis per il sindaco Maurizio Cianfrocca-bis è cauto: “La scelta del candidato sindaco sia il frutto di una sintesi condivisa da tutta la coalizione di centrodestra”. In sintesi tutto può accadere.
Segretario, qual è il segnale della sua elezione?
“È il segnale di un Partito che riparte con forza, si rimette in moto e torna protagonista. Una squadra nuova, concreta con voglia di fare e di incidere davvero. Forza Italia vuole essere casa per chi ha passione e senso di responsabilità: siamo pronti ad accogliere energie nuove per costruire insieme il futuro della nostra città”.
Il messaggio che lanciate alla città?
“Forza Italia è e sarà sempre presente. Abbiamo una sede stabile che sarà un vero punto di ascolto aperto a tutti i cittadini, senza distinzioni. Il nostro obiettivo è lavorare per la città con serietà e concretezza: meno polemiche e più risultati”
“Non dimentichiamo da dove siamo partiti: abbiamo ereditato una situazione di predissesto che oggi è in fase di superamento. Proprio per questo, una volta concluso questo percorso, potremo accelerare ancora di più sullo sviluppo e sugli interventi per la città”.
E all’amministrazione della quale fate parte?
“Innanzitutto lealtà e responsabilità. Siamo parte della maggioranza e lavoriamo ogni giorno per rafforzarla, portando contenuti, proposte e soluzioni concrete”.
Come giudica le ultime criticità nella coalizione? Forza Italia continua a mantenere un ruolo di garante?
“Le dinamiche politiche esistono, ma non devono rallentare il lavoro amministrativo. Forza Italia è e resta un punto di equilibrio, con un ruolo serio, responsabile e orientato alla stabilità”.
In genere, un sindaco uscente viene automaticamente ricandidato per il bis: sarà così anche per Maurizio Cianfrocca?
“Massimo rispetto istituzionale. Il nostro obiettivo è collaborare per il bene della città, mantenendo sempre la nostra autonomia politica. Forza Italia è impegnata a portare avanti, in modo compatto con gli alleati, il lavoro fino a fine mandato”.
“Per il futuro, riteniamo fondamentale che la scelta del candidato sindaco sia il frutto di una sintesi condivisa da tutta la coalizione di centrodestra, nell’ottica di presentarsi uniti e competitivi, sia nella continuità e sia con eventuali nuove proposte”.
La realtà dei fatti è che alla finestra c’è l’ex deputato ed ex presidente della Provincia ed ex assessore regionale Antonello Iannarilli, esponente di Fratelli d’Italia e commissario regionale dell’Ater di Frosinone. Per lui si parla di un passaggio all’agenzia regionale LazioCrea che però è in quota a Forza Italia: qualcuno ha ipotizzato uno switch con il Consorzio Industriale che è in quota FdI. Ma al momento ci sono problemi: sia di equilibri e sia di progetti in corso da portare a termine. È per questo che Iannarilli resta alla finestra. Ed il rapporto con Bruno Addesse è consolidato.