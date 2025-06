Budapest come Porta Pia: il giorno in cui il centrosinistra si scoprì unito. Al Pride

A Budapest, il Pride diventa la miccia di un’insperata unità politica: Pd, Azione e M5s marciano insieme per difendere diritti e democrazia. Contro Orbán, ma anche contro l’indifferenza. Il centrosinistra italiano si schiera. E lo fa insieme. Anziché dividersi sulla candidatura a Frosinone o sul Congresso ciociaro.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Li guardavi camminare fianco a fianco, tra bandiere arcobaleno e facce commosse, e non ci credevi. Elly Schlein e Carlo Calenda nella stessa foto, con lo stesso passo. Lei con l’aria da staffetta partigiana che cita Bella Ciao, lui con lo stile da riformista “borghese ma giusto”, che la canta sì, ma magari in do maggiore. E intanto Carolina Morace del M5s che filma tutto, con la sicurezza di chi sa che un giorno qualcuno dirà: “Io c’ero“. Nella massa, Matteo Hallissey presidente di Più Europa, impugna un cartellone con l’immagine del presidente ungherese tra Trump e Putin: “Anche Orban ha due papà” Per Italia viva marcia Ivan Scalfarotto, a guidare la pattuglia dei pentastellati ci pensa Alessandra Maiorino, mentre Avs schiera la parlamentare Ue Benedetta Scuderi.

A Budapest è andato in scena un piccolo miracolo laico e colorato. Altro che passerelle, altro che Pride da calendario. C’erano quasi 200mila persone. E non solo per gridare che l’amore non si proibisce. Ma per dire che la democrazia si difende anche a suon di musica, ironia e resistenza pacifica.

In un’Ungheria in cui un Governo mette le telecamere per schedarti se baci la persona sbagliata, i Partiti del polo progressista italiano hanno fatto quello che si aspettano da loro tanti elettori: hanno fatto politica. Insieme. Uniti. Non per spartirsi collegi o alleanze, ma per dire da che parte stanno. E guarda un po’, stavolta è la stessa parte.

Il nemico? La paura.

Non c’erano solo i cartelli contro Viktor Orbán. Ce n’erano anche per Ursula von der Leyen, a ricordare che il coraggio non è mai abbastanza quando si ha paura di perdere voti a destra. Ma tra i cori e i sorrisi, Budapest è diventata – per qualche ora – una lezione a cielo aperto. Più efficace di cento convegni sulle alleanze. Perché qui l’unità del centrosinistra non è stata pensata in un retroscena: si è fatta, camminando.

Certo, Orban non è caduto. Anzi, si è rifugiato in un post zuccheroso coi nipoti, quasi a dire: “Vedete? Io sto bene anche senza di voi”. Ma chi ha occhi per guardare sa che anche i regimi morbidi tremano quando le piazze smettono di avere paura. E quando i leader dell’opposizione, anche stranieri, ci mettono la faccia invece dei comunicati.

Un Pride politico (finalmente)

Il sindaco di Budapest Gergely Karácsony, con la sua ironia chirurgica, ha centrato il punto: “Grazie, Viktor, per aver promosso una società più tollerante”. Ecco, se anche in Italia la destra dovesse continuare a esagerare con il bavaglio ideologico, magari riuscirà nello stesso prodigio: unire un campo finora infinitamente largo e disperatamente disunito.

Perché qui, in mezzo a un fiume umano di giovani, famiglie, anziani, coppie e parlamentari, la sinistra ha ritrovato un senso. E una postura: non quella della lite per la candidatura al Comune di Frosinone o se dare finalmente a Francesco De Angelis la tanto agognata candidatura eleggibile in Parlamento, ma quella della battaglia vera. Contro un’idea di Stato che pretende di normare la vita, l’amore, l’identità.

La lezione da portare a casa

Nessuno sa se torneranno uniti anche in Aula. Se al prossimo voto europeo canteranno ancora Bella Ciao insieme o si beccheranno via tweet. Ma per una volta, almeno per un giorno, hanno smesso di inseguire Salvini e Meloni sul terreno della propaganda. Hanno scelto di essere sé stessi, e di farlo in piazza. Non con l’aria snob di chi si crede moralmente superiore , ma con la forza gentile di chi difende il diritto di tutti a vivere senza paura.

A Budapest, l’Italia progressista ha capito che non serve sempre un’alleanza. Basta, ogni tanto, una direzione. E per una volta, hanno camminato tutti dalla parte giusta.

I fatti, quando sono grandi, mettono tutti in riga. Anche quelli che litigano da una vita.