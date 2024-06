Buon compleanno Giunta Mastrangeli, con molti alti e troppi bassi

I due anni di amministrazione Mastrangeli. Riletti attraverso il risultato del 2022. Che aiuta a comprendere molto di quanto accade oggi.

Il prossimo 12 giugno l’amministrazione comunale di Frosinone guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli festeggerà due anni di vita. Quel giorno del 2022 i cittadini di Frosinone determinarono la terza vittoria di fila per uno schieramento di centrodestra che si candidava al governo del Capoluogo.

Il risultato di due anni fa

I risultati del 2022

Riletti a distanza di due anni, i numeri di quella elezione aiutano a comprendere la situazione di oggi in amministrazione. Nella maggioranza la Lista Ottaviani conseguì 2743 voti di lista, pari all’11,80% ed elesse 5 consiglieri. Fratelli d’Italia prese 2032 preferenze, pari a 8,74% e 4 consiglieri. La lista Mastrangeli sindaco 1959 preferenze, pari a 8,43% e 3 consiglieri. La lista per Frosinone 1901 voti, pari al 8.18% e 3 consiglieri. A Forza Italia andarono 1047 voti di lista, 4.51 % e 2 consiglieri. Per la Lega votarono in 1007, 4.33% e 2 consiglieri. Infine la lista Frosinone Capoluogo 687 voti pari al 2.96% ed elesse 1 consigliere.

Nell’opposizione il Partito Democratico ottenne 2903 voti, che equivale al 12.49% e ottenne 3 consiglieri. La lista Marzi Sindaco riportò 2585 preferenze pari a 11.12% e 3 consiglieri. Invece il Polo Civico riportò 1467 voti, pari al 6.31% e 2 consiglieri. Infine la lista Michele Marini venne votata da 1039 elettori, 4.47% ed elesse un Consigliere comunale.

Entrarono infine in Consiglio gli altri 2 candidati sindaco, Vincenzo Iacovissi per il PSI che ottenne 1265 voti pari a 5.44%. E Mauro Vicano che con le sue 3 liste ottenne 1098 voti pari al 4.56%

Due settimane dopo quel 12 giugno Riccardo Mastrangeli fu eletto sindaco del Capoluogo nel turno di ballottaggio ottenendo il 55.32% dei voti, contro il candidato sindaco del centrosinistra Domenico Marzi che invece consegui il 44.68% dei consensi.

Più amministrazione e meno politica

Riccardo Mastrangeli

In questi 24 mesi di governo il sindaco ha volutamente caratterizzato la sua attività tanto per l’aspetto amministrativo e molto poco per quello politico. Il tema dell’amministrazione propriamente detta è il vero punto di forza di Riccardo Mastrangeli, dei suoi assessori e della sua maggioranza consiliare.

I conti dell’ente dopo più di 10 anni sono stati risanati. Non era facile né scontato, raggiungere l’obiettivo dell’equilibrio finanziario. È stato un percorso difficile e tortuoso, iniziato nel 2012 con il sindaco Nicola Ottaviani. Il centrodestra è riuscito nell’impresa, pur con grandi sacrifici: legati alla oggettiva difficoltà di amministrare una città importante come Frosinone con risorse economiche ridotte per via del piano di rientro decennale.

In questa visone delle cose un ruolo centrale appartiene alle opere pubbliche. Non passa settimana senza che l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Retrosi ed il sindaco Mastrangeli taglino il nastro tricolore per l’inaugurazione di qualche scuola, strada o comunque per l’apertura di un cantiere. In città realisticamente sono tanti quelli attivi. Certo poi bisognerà anche chiuderli. In ogni caso, questi primi 24 mesi di governo hanno dimostrato che sindaco, assessore e struttura comunale “stanno sul pezzo”.

La mobilità insostenibile

Riccardo Mastrangeli con uno dei nuovi bus elettrici

Potrà piacere o no, tutti i cambiamenti epocali determinano fisiologici differenti punti di vista. Ma è indubbio che sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, Mastrangeli ci sta mettendo la faccia, più che su ogni altra cosa. Giocandosi molto del suo patrimonio di consenso. Certo serve tempo, programmazione e se necessario anche sperimentazione. Se non va si cambia.

Ma è evidente che quando le piste ciclabili, il Bus Rapid Transit, le isole pedonali, i mezzi a basso impatto ambientale e tutte le altre iniziative previste per la tutela ambientale, saranno operative e attivate congiuntamente, il capoluogo potrà trarne oggettivi benefici in termini di qualità della vita. Un’operazione che vista con gli occhi di oggi lascia prospettare strade più strette e meno libertà di movimento con l’auto. Ma vista con gli occhi di domani conferisce al Capoluogo la prospettiva di essere una città in linea con i tempi: tra pochi anni quasi la metà del parco auto cittadino non potrà più circolare perché troppo inquinante. Mastrangeli sta costruendo oggi l’alternativa.

Senza contare l’importante processo di riqualificazione in atto al centro storico con il progetto dei Piloni e la realizzazione della Piazza a largo Turriziani.

L’aspetto politico

C’è poi l’aspetto politico che oggettivamente non è un punto di debolezza, ma una criticità. Quella si. In maggioranza da più di un anno ormai esiste un gruppo di almeno cinque consiglieri, comunemente definiti “malpancisti” (i nomi sono arcinoti), che provano a mettere in difficoltà l’amministrazione dentro e fuori l’aula consiliare. L’opposizione a Mastrangeli la fanno loro: dall’interno

Lo fanno con assenze strategiche in determinati consigli comunali. Interrogando la propria maggioranza durante il question time (la sessione d’aula dedicata alle domande rivolte dai consiglieri al sindaco e alla giunta). Intervenendo sugli organi di informazione in maniera fortemente critica nei confronti del Sindaco.

Partiamo da un assunto. Non essere sempre in linea con le decisioni della propria maggioranza è assolutamente legittimo e certifica l’indipendenza e l’insindacabilità, senza vincolo di mandato, del ruolo del consigliere comunale. Un principio che vale per ogni amministrazione, di ogni orientamento politico ed a ogni latitudine. C’è poi però anche la logica politica, indissolubile ed imprescindibile, non scritta ma riconosciuta da tutti e da sempre, dell’appartenenza ad una determinata coalizione. Con la quale condividere le scelte programmatiche (peraltro già sottoscritte nel 2022 al momento dell’accettazione della candidatura al consiglio comunale) e coerentemente sostenerle e votarle, quando serve.

Se questo non è proprio possibile, allora ci si chiama fuori. O si viene messi fuori. Fine dei giochi. Borbonici a Napoli e papalini a Roma, non è credibile, può reggere fino ad un certo punto. Certamente non per tutta la durata della consiliatura.

L’ora della verifica

Foto © Stefano Strani

Per questo, dopo le Europee o comunque dopo la pausa estiva e in ogni caso a metà consiliatura, la famosa verifica, “urgentissima ed importantissima” che bisognava fare in maggioranza a marzo, andrebbe finalmente compiuta. Non perché serva al sindaco Mastrangeli che arriverà tranquillamente alla fine naturale della consiliatura, con il gruppo dei 15/17 consiglieri di provata fede e con il ricorso alla seconda convocazione prevista dal Testo Unico che disciplina la vita degli enti locali.

Ma sarebbe utile per fare finalmente chiarezza nel quadro politico del Comune capoluogo: chi sta con chi, specialmente all’esito del risultato delle elezioni Europee. Ed a vedere le carte, che fino ad oggi sono rimaste coperte. Come nel Texas holdem, se si tratta di bluff o di veri e propri poker.

Un discorso a parte merita la minoranza consiliare di centrosinistra. Non certamente per la copiosa ed unitaria attività di opposizione alla Giunta Mastrangeli esercitata in questi 2 anni. Quanto per la assoluta incapacità, o forse volontà, di provare a trovare una sintesi ed una comune azione di critica politica alternativa all’amministrazione di centrodestra.

Le ataviche divisioni nel centrosinistra cittadino risalenti a 15 anni fa dovrebbero pur aver insegnato qualcosa. Non sembra essere così. Certamente non mancano le capacità, le individualità di spessore ed i grandi portatori di consenso nei banchi della minoranza. Manca totalmente la strategia. Ognuno va per conto proprio. Senza nessuna linea condivisa e studiata a tavolino, preventivamente.

Ognuno per se

Norberto Venturi e Angelo Pizzutelli

Strategia che invece, paradossalmente, si percepisce chiaramente nell’azione politica dei consiglieri “malpancisti“. Sanno dove vogliono arrivare, come e con quali strumenti.

Singolare ed emblematico, ad esempio, che su una determinata delibera nell’ultimo Consiglio comunale ordinario (quello dove è stato approvato il rendiconto di gestione 2023) i 3 consiglieri di opposizione presenti in aula, abbiano votato in 3 modi diversi: uno ha votato no, uno si è astenuto e uno ha votato a favore. Un caso forse unico nelle amministrazioni italiane.

Pensare di impensierire Mastrangeli in questo modo è come pensare di vincere una guerra nucleare con le pistole ad acqua.