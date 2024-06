Buongiovanni, il piccolo Buddha che scopre la politica

La politica vista con occhi nuovi. Lo stupore di un candidato catapultato nella sfida per la seconda città della provincia di Frosinone. La visione umana e poco politica. Dove vuole andare Arturo Buongiovanni

“La cosa che mi ha lasciato di più il segno sono le infinite storie sconosciute di persone affette da sclerosi multipla, tumori, depressione… C’è un’infinità di sofferenza che ha bisogno di essere ascoltata, accudita, curata… Sta dentro le mura delle case di Cassino, dietro a portoni ai quali nessuno bussa, dai quali nessuno esce per dignità e pudore”: Arturo Buongiovanni è il candidato sindaco di Cassino scelto dal centrodestra. Voluto per chiudere con il passato, cambiare passo e generazione. Lui che è presidente del Movimento per la Vita e mai ha fatto la politica militante s’è ritrovato catapultato in prima linea.

Ci è andato con gli occhi dell’innocenza di chi quel mondo non l’aveva mai attraversato. E nemmeno aveva pensato che dietro i portoni di così tanti appartamenti a Cassino ci fossero tutte quelle storie. Come un piccolo Buddha: che nacque in una famiglia nobile e visse l’infanzia e l’adolescenza nel suo mondo, poi il giovane Siddartha incontra il mondo e scopre le sofferenze della vita: malattia, vecchiaia e morte.

Avvocato lei non viene dal mondo della politica. Che impressione le ha fatto immergersi in questo ambiente: è una palude, come molti sostengono?

Ho incontrato infinite storie dietro ogni porta alla quale ho bussato. Storie di gioia, delusione, sofferenza, dolore, malattia… La politica è un luogo in cui si può fare tanto bene. Sicuramente è un luogo complesso perché ci sono delle dinamiche molto particolari: ci vuole molta pazienza, molta buona volontà. Io ho un’idea assolutamente ottimistica. Credo che la politica debba essere fatta perché ci sono alcune questioni nodali per la vita dei cittadini rispetto alle quali soltanto la politica può operare per trovare soluzioni. Anche sul piano umano.

È per questo che non ha voluto un velenoso scontro ideologico con i suoi avversari in questa campagna elettorale? I toni sono stati i più soft degli ultimi decenni.

Il tema centrale della campagna elettorale è Cassino. Deve smettere la campagna di veleni e di odio. Cassino deve essere capace di tornare a parlare. E di confrontarsi sulle idee e le visioni diverse. Solo così si può tornare a crescere.

Il centrosinistra le rimprovera un programma irrealizzabile: non ci sono le risorse per fare le cose che lei dice…

Enzo Salera dice che il mio è un libro dei sogni. Io vorrei ricordare che lo stesso Salera cinque anni fa aveva inserito nel suo programma una serie di opere che sono rimaste lettera morta.

Ad esempio quali?

Il centro pedonalizzato

Su tutti il famoso Polo dello Sport. Lo aveva presentato con tanto di progetto ed addirittura i rendering. Cinque anni fa il sindaco aveva detto che c’era uno stanziamento a disposizione di 50 milioni di euro per realizzarlo eppure non è stata posta neanche una pietra. Diciamo che io ho la credibilità per poter portare avanti il programma: in questi giorni stanno venendo vari assessori regionali a dire pubblicamente che è possibile reperire le risorse finanziarie per fare quanto ho promesso. E diciamo che il sindaco non ha fatto molto di quello che aveva promesso.

Ammesso e non concesso che molto non lo abbia fatto, resta quello che ha fatto. Che rispetto al nulla del passato è moltissimo.

Il sindaco uscente ha realizzato solo alcune opere che sono state fatte in questi anni con il Pnrr. Ma sono soldi che sono provvidenzialmente arrivati in conseguenza del Covid. E quindi io direi che quello non fa molto testo.

Cosa le lascia questa campagna elettorale?

Mi lascia una grande ricchezza interiore. Soprattutto perché ho impostato la campagna elettorale sul rapporto umano e sull’ascolto. Tant’è che una delle finalità del mio impegno è stato ed è quello di riavvicinare i cittadini alla politica e di riavvicinarli anche tra loro. Credo che la politica debba tornare tra la gente. E non credo all’uomo solo al comando ma credo molto nel gioco di squadra tra gli amministratori e con i cittadini.

Cosa le lascia il contatto con quei cittadini ed i loro problemi?

Ho fatto il porta a porta, sono andato nei quartieri ed ho visitato le attività commerciali. Ho conosciuto persone straordinarie e mi sono anche convinto del grande potenziale inespresso che esiste nella nostra città. Un potenziale che nasce da Cassino e viene alimentati dai Cassinati. È un potenziale fatto di uomini e donne che hanno fantasia, buona volontà, inventiva. E che però non la mettono a disposizione del bene comune perché sono sfiduciati.

In che modo questo ‘bene potenziale’ può essere messo a disposizione della città?

Io vorrei rappresentare una sorta di ponte tra i cittadini dotati di questo potenziale inespresso e la città che potrebbe beneficiarne diventando così più solidale.

Cosa le fa credere di poter essere un ponte?

Il fatto che sono un uomo proveniente dalla società civile e non dalla politica. Sono ‘prestato’ alla politica. Mi piace l’idea di mettere in comunicazione la società civile (così distante dalla politica) ed il mondo della politica amministrativa. Credo che alleandoci insieme possiamo realizzare tanto bene per la nostra città.

Non vince solo chi prende un voto in più: vince chi porta più gente a votare. Ma oggi quasi la metà di chi ne ha diritto, invece resta a casa.

Bisogna andare a votare perché ci sono alcune questioni fondamentali di cui la politica deve occuparsi. E non si può lasciare spazio a chi fa della politica un mestiere o uno strumento di potere. A chi resta a casa dico che è inutile scappare dalla politica: tanto sarà la politica poi a bussare alle loro porte ma lo farà con scelte prese da altri.

In cosa è diverso lei dal sindaco Salera?

Abbiamo due visioni amministrative differenti. Io voglio una città unita, voglio un’amministrazione che ascolti i cittadini. Tant’è che ho proposto la creazione di alcuni punti permanenti di ascolto presso ogni quartiere, in modo che la gente sappia dove andare per dire cosa secondo lei non va bene. Questo è il nostro modello.

E quello degli altri?

Il modello Salera è abbastanza autoreferenziale, centrato su una sola figura. Ma guardate che non è soltanto un confronto tra due visioni amministrative differenti: il voto per le Comunali di Cassino è anche una battaglia politica importante.

Allora è anche scontro politico…

Certamente. Io sono il candidato del centrodestra. E contro di me c’è il candidato del centrosinistra che non dice alla gente di essere il candidato del Partito Democratico ma si presenta come una sorta di candidato civico. Agli elettori dico di non dimenticare che il sindaco uscente è un candidato del Partito Democratico che ha gestito per dieci anni la Regione Lazio e che è responsabile dell’ulteriore crollo dell’ospedale di Cassino. Un ospedale che non è in grado di offrire ai cittadini i servizi che meritano.

E lei da sindaco cosa pensa di poter fare per l’ospedale che non abbia già fatto il sindaco Salera?

Pasquale Ciacciarelli ed Arturo Buongiovanni

Penso a quello che intendo fare io. E cioè compiere le dovute pressioni politiche sul governo regionale affinché Cassino ottenga le risposte giuste sul fronte dell’ospedale. Io intendo non fare sconti: l’ho detto ieri quando ho incontrato l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini che è titolare del Bilancio. E nei giorni precedenti l’ho detto all’assessore all’Urbanistica e Case Popolari Pasquale Ciacciarelli.

Cosa intende per ‘non fare sconti‘?

Voglio vincere queste elezioni e portare Cassino nel Centrodestra per sfruttare favorevolmente la filiera con la Regione di centrodestra ed il Governo di centrodestra e le istituzioni europee di centrodestra. Senza fare sconti ai nostri colleghi di Partito perché per noi cittadini vengono prima di ogni calcolo politico. Io andrò a bussare anche settimanalmente in Regione affinché l’ospedale di Cassino abbia le risposte che merita, in una Sanità rispettosa dei diritti dei cittadini elettori.