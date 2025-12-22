Bussiglieri, 23 anni da sindaco tra record e rilancio turistico

Si chiude un anno straordinario per Collepardo. Il primo cittadino si avvicina a festeggiare le nozze d'argento alla guida del paese e soprattutto può vantare risultati storici. A fare da traino la Certosa di Trisulti e le bellezze naturalistiche. E nel 2026 inizieranno i lavori per la messa in sicurezza del Santuario della Madonna delle Cese (festeggia il suo centenario) e delle Grotte “R. Margherita”

Un borgo incastonato tra i Monti Ernici con circa 900 abitanti e che in questo 2025 centra un doppio primato. Quello di avere un sindaco Mauro Bussiglieri giunto al suo 23° anno alla guida del paese e quello della rinascita turistica. Dal 2003 Collepardo è Bandiera Arancione a conferma del grande lavoro svolto sul fronte ambientale. Ma il punto di forza è il turismo con il rilancio della celebre Certosa di Trisulti.

Il dato straordinario

Mauro Bussiglieri guida il paese ernico per il ventitresimo anno (eletto per la prima volta nel 1997, ha saltato solo un mandato) e quando si voterà per il rinnovo nel 2027 festeggerà le nozze d’argento con la fascia tricolore da sindaco in carica. Stanco? Per niente: ha il chiaro intento di ricandidarsi.

Ma oltre a questo primato ce n’è uno che rende fiero il primo cittadino: “Quello che si sta chiudendo possiamo definirlo un anno da record per il turismo con migliaia di presenze”.

Il sindaco entra nel dettaglio con numeri e fatti. “Quando mi sono insediato c’era un solo ristorante e oggi sono nove – ha ricordato Bussiglieri – Inoltre sono attivi 10 B&B ed un campeggio punto di ritrovo di turisti anche dall’estero. Senza dimenticare un’Azienda Faunistica Venatoria d’eccellenza. Ma il nostro punto di forza è la tutela dell’ambiente: fondamentale è la collaborazione con l’associazione “Sylvatica”che gestisce l’Eco Museo e l’orto Sylvatico“.

Il 2026 alle porte

Il primo cittadino svela i segreti di una ricetta vincente.“Tutto ciò è frutto di lungimiranza, programmazione e continuità amministrativa che insieme alla mia squadra portiamo avanti da decenni“, ha chiosato Mauro Bussiglieri.

Bussiglieri svela i progetti futuri. “Il 2026 sarà un anno importante perché finalmente partiranno due cantieri grazie ai fondi regionali e ministeriali – ha detto il sindaco – Mi riferisco alla messa in sicurezza del Santuario della Madonna delle Cese (che festeggia il suo centenario proprio nel 2026) e delle Grotte “R. Margherita” che amplieranno l’offerta turistica insieme alla Certosa di Trisulti“.

Infine un annuncio che scalderà i cuori degli abitanti di Collepardo e dei centri limitrofi. “Dopo 13 anni torna il Presepe Vivente nel centro storico (26 dicembre e 3 gennaio 2026) grazie alle nostre associazioni (Pro Loco e Centro Anziani) e volontari – ha chiosato il sindaco Bussiglieri – Chiudiamo il 2025 e apriamo il 2026 con due date da ricordare e sicuramente da record turistico“.

Un piccolo borgo con enormi certezze e potenzialtà.