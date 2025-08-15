Calzatora, il doppio senso di Natalia: basso profilo e cambio di strategia

Ad Anagni nessuna inaugurazione per la riapertura totale dell'importante strada dopo ben 4 anni. Il primo cittadino ha voluto evitare critiche e polemiche sui ritardi cambiando il suo modus operandi. L'amministrazione spera così di sfruttare l'opera a fini elettorali quando si tornerà a votare

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

C’è un dettaglio importante, che in pochi hanno colto nella notizia dell’apertura del doppio senso di marcia, per la prima volta dopo quattro anni e mezzo, della strada della Calzatora di Anagni. Ed è l’assenza totale di qualsiasi forma di inaugurazione pubblica. Sulla carta sarebbe stato un evento da celebrare in maniera ufficiale con tanto di taglio del nastro e discorso ad uso e consumo dei cittadini.

Una lunga storia intricata

I lavori sulla frana della Calzatora

Una vicenda, quella della strada, che ha segnato il corso degli ultimi anni nella città di Anagni. Da quel due gennaio del 2021 che vide una frana causare la chiusura del tratto stradale, tagliando fuori dal resto del territorio comunale un intero quartiere.

Una vicenda che per oltre quattro anni e mezzo è stata una vera e propria spina nel fianco dell’Amministrazione comunale tra periodici annunci di impegni presi per la risoluzione del problema e successivi rallentamenti o stop. Che hanno portato ad aspettare oltre quattro anni e mezzo prima che i cittadini potessero riattraversare quel tratto stradale in entrambi i sensi di marcia.

Anche se, va detto, da qualche mese ormai il tratto, almeno a senso unico alternato, era aperto.

Perché non celebrare la riapertura?

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

Resta la domanda di fondo: perché un evento del genere è passato alla chetichella? Una cosa simile era accaduta con un’altra infrastruttura attesa per anni: la rotatoria del Bivio della ex Winchester, richiesta per tanto tempo come l’unico modo per ridurre la pericolosità di un tratto stradale, quello lungo la Casilina, che è stato negli ultimi 30 anni teatro di diversi incidenti, molti dei quali purtroppo mortali.

Un atteggiamento che colpisce anche perché, in altre circostanze, l’Amministrazione comunale non si è fatta troppi problemi. Basti pensare al museo, aperto pochi giorni prima delle elezioni comunali del 2023. Oppure al servizio di Oncologia dell’ex ospedale.

Alla domanda di cui sopra si può rispondere così: l’amministrazione Natalia, ha preferito, come era stato anche per la rotatoria del bivio della ex Winchester, adottare un profilo basso per evitare che una cerimonia di inaugurazione potesse essere penalizzata dalle critiche di chi avrebbe rimproverato, magari a ragione, le attese eccessive.

Ma sui social le critiche non si evitano

Il tabellone del cantiere della strada della Calzatora

Meglio evitare le critiche, e magari anche i fischi, di chi poteva far notare che si era aspettato troppo. Anche perché, e non poteva essere altrimenti, le critiche ci sono comunque state, anche se confinate legate all’interno di qualche pagina social.

Adesso le strutture ci sono. E saranno probabilmente utilizzate (anche) come trampolino elettorale per le prossime scadenze che ci saranno. Un atteggiamento, tutto sommato, che denota la furbizia politica del sindaco Daniele Natalia.