Campo Largo unito ma la piazza è in pigiama. Fiorito pronto a suonare la sveglia

Il Campo Largo si presenta per la prima volta compatto attorno a Vincenzo Iacovissi, ma la sfida è portare il consenso dalle segreterie alla città. Intanto Franco Fiorito entra in campo con Futuro Nazionale e promette di movimentare la partita.

«Piazze piene, urne vuote», sentenziò Pietro Nenni nel 1948. A Frosinone, per ora, il problema è rovesciato: sala piena, piazza da riempire. E c’è già chi ha deciso di occuparsene. Perché sabato alla Saletta del Centro delle Arti c’erano i Verdi, Sinistra Italiana, Possibile, il Pd, i Cinque Stelle, il Psi, Italia Viva. Duecento persone, secondo gli organizzatori, qualcuna rimasta fuori per mancanza di posti. Il candidato era uno solo, Vincenzo Iacovissi, e per la prima volta a Frosinone il Campo Largo gli ha fatto da cornice al gran completo. Mancava, a guardare le fotografie, la gente comune.

I Progressisti hanno finalmente messo tutti attorno allo stesso tavolo e le sedie erano tutte occupate. Ora gli tocca svegliare la piazza, compito che non sarà solo suo: da ieri sera un signore con una tessera nuova in tasca ha cominciato a caricare la sveglia dall’altra parte della città. Si chiama Franco Fiorito, le sue campagne elettorali erano esplosive: sui palchi non sale da una dozzina di anni ed ora ha tanta voglia di recuperare il tempo perduto.

Il monito di Nenni

Nenni sentenziò con la sua celebre frase, dopo la sconfitta del Fronte Democratico Popolare, un’alleanza tra Partito Comunista e Partito Socialista alle elezioni politiche del 18 aprile 1948: vinte però dalla Democrazia Cristiana. Una sconfitta arrivata nonostante le grandi mobilitazioni popolari e l’entusiasmo che aveva accompagnato i comizi della coalizione socialcomunista. Da allora è diventata una delle espressioni più efficaci per ricordare una circostanza elementare della politica: tanto vera, quanto amara e cioè che riempire una piazza, o una sala, non significa necessariamente riempire le urne.

Il consenso che si manifesta durante un appuntamento pubblico non sempre coincide con quello che si misura davanti alla scheda elettorale. Vale ovviamente anche il ragionamento contrario: uno scarso appeal da parte della gente nelle manifestazioni pubbliche di una determinata coalizione non deve per forza essere sintomatico di una sconfitta alle elezioni.

Due fotografie, un solo evento

Proprio da questo monito è necessario partire per leggere l’iniziativa «Cambiamo Aria», organizzata sabato scorso a sostegno del candidato sindaco della sinistra Vincenzo Iacovissi.

Un evento che consegna alla narrazione politica due fotografie piuttosto diverse. Una riguarda la partecipazione popolare, l’altra gli equilibri politici del centrosinistra. E probabilmente è proprio la seconda quella che suscita maggiore attenzione. Il comunicato ufficiale fatto arrivare agli organismi dell’informazione parla di circa 200 partecipanti con una sala che avrebbe superato la propria capienza e diverse persone rimaste all’esterno. Un dato significativo se confermato nella sua effettiva dimensione.

Tuttavia, osservando le fotografie della manifestazione circolate in rete, la sensazione è meno entusiasmante di quella restituita dalla nota degli organizzatori. Non si coglie una mobilitazione popolare così ampia, un’affollata platea di cittadini attratti dalla novità politica, dopo 15 anni di divisioni a sinistra. Si nota, invece, una presenza particolarmente qualificata di rappresentanti politici, amministratori, dirigenti di partito, esponenti dell’associazionismo nel capoluogo e addetti ai lavori del Campo Largo. Non è una differenza di poco conto.

Le aspettative e la campagna che verrà

Ma attenzione, non è un segnale negativo o di bocciatura dell’iniziativa. Significa semplicemente che, almeno per il momento, il centrosinistra riesce a mobilitare soprattutto il proprio mondo politico e i propri quadri dirigenti. Mentre resta da verificare ancora, quando e quanto, sia capace di raggiungere il cittadino di Frosinone.

Si dirà, la campagna elettorale è appena iniziata e la partita vera si giocherà solo tra qualche mese. La gente oggi, inoltre, è concentrata sui problemi di tutti i giorni: sulla viabilità, sulle questioni economiche, sul lavoro, persino sui preparativi delle prossime festività. La campagna elettorale forte, quella della tifoseria, nel capoluogo, si accende soltanto quando il voto si avvicina e i candidati al Consiglio Comunale ti telefonano con la scusa di un caffè al Bar Monti Lepini. Tutto vero.

Eppure, qualche aspettativa in più sull’iniziativa di sabato alla saletta delle arti poteva essere legittima. Perché, di fatto, è stata la prima uscita pubblica organizzata da una delle componenti della coalizione che sostiene Iacovissi.

L’incognita Fiorito

Foto: Valerio De Rose © Imagoeconomica

Nel frattempo da domenica sera sulla scena è comparso un elemento nuovo. Con la nomina fatta dal generale Roberto Vannacci: ha affidato a Franco Fiorito all’ex capogruppo del Popolo delle Libertà in Regione Lazio il coordinamento provinciale di Frosinone di Futuro Nazionale e la responsabilità regionale degli Enti Locali: le due cariche lasciate il 1° novembre dal vicesindaco Antonio Scaccia scegliendo di restare fedele al perimetro del centrodestra.

Non è un nome che passa inosservato e potrebbe cambiare il passo di una campagna che per ora procede in punta di piedi. Ci si può attendere una stagione più esposta, più passionale, più sanguigna, perché a muovere il nuovo coordinatore c’è una doppia rivalsa. La prima è la sua, nei confronti del mondo politico che lo vide cadere dopo il 2012. La seconda è quella di Futuro Nazionale nei confronti di Scaccia, che ha scelto la maggioranza di Riccardo Mastrangeli e ha lasciato il Partito senza il suo uomo in Ciociaria.

Resta da vedere dove indirizzerà la propria energia un Partito a cui il centrodestra di governo ha appena chiuso la porta. Per il Campo Largo, che ha appena trovato la sua fotografia di gruppo, è un avvertimento: chi si sentiva al riparo fino al caffè al Bar Monti Lepini potrebbe dover anticipare i tempi.

Il vero fatto politico

Ciò detto, fermarsi al dato numerico però, veicolato dai comunicati o rappresentato da un’istantanea, rischia di far perdere di vista quello che sicuramente è il vero fatto politico. Per la prima volta a Frosinone si sono viste sedute nella stessa sala, attorno allo stesso candidato sindaco, quasi tutte le anime di quello che a livello nazionale viene definito Campo Largo.

C’erano i Verdi, promotori dell’iniziativa. C’era Sinistra Italiana. C’era Possibile. C’erano rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento Cinque Stelle, del PSI, di Italia Viva, della sinistra diffusa, del civismo e del mondo dell’associazionismo: Legambiente, «Frosinone Strada per Strada», «Comitato Acqua Pubblica Provincia di Frosinone» e Arci. Una fotografia che soltanto pochi anni fa sarebbe stata impossibile da scattare. Ed è proprio questa fotografia ad avere un peso politico superiore rispetto al numero delle sedie occupate. Perché il centrosinistra nel capoluogo negli ultimi 15 anni ha sempre mostrato una cronica difficoltà nel trovare sintesi, leadership e una direzione condivisa.

Questa volta, invece, il percorso sembra partire da una scelta diversa: individuare prima il candidato e costruire poi attorno a lui il progetto politico, possibilmente vincente. L’iniziativa della Saletta, al di là dei numeri, ha dimostrato una circostanza incontestabile: il Campo Largo a Frosinone esiste. Almeno nella sua classe dirigente. Esiste nelle Segreterie, nei gruppi politici, nelle associazioni che orbitano nell’area progressista. Esiste nella volontà di presentarsi come alternativa all’attuale governo Mastrangeli. Resta da capire se riuscirà ad esistere anche nella città reale.

Dalle sale alla città reale

Foto © Imagoeconomica

Perché le elezioni comunali a Frosinone non si vincono nelle riunioni di coalizione, pur importanti. Si vincono allo Scalo, al centro storico, ai Cavoni, nelle abitazioni di Colle Cottorino, nelle attività commerciali, nei luoghi di lavoro. Si vincono convincendo gli elettori moderati, i delusi dagli schieramenti, «rubando» il voto di quelli che non stanno con Mastrangeli, ma nemmeno contro. Per questo l’evento di sabato, al di là dei numeri e delle sedie occupate in sala, non va sottovalutato.

Perché la presenza di tante sigle del centrosinistra attorno alla candidatura di Vincenzo Iacovissi rappresenta il primo vero segnale di compattezza arrivato finora. Per la prima volta, a Frosinone, tutto il Campo Largo si è seduto attorno a un unico nome. E in una città dove il centrosinistra ha sempre «preso gli schiaffi» e perso prima ancora di andare a votare, non è un dettaglio di poco conto. Iacovissi ha ottenuto comunque un primo risultato: mettere il centrosinistra nella stessa fotografia.

Il secondo, assai più complicato, sarà convincere Frosinone a entrarci.