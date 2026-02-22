Caperna cambia passo: 7,5 milioni per ridisegnare il potere urbano di Veroli

Non un maquillage ma una scelta strategica: il maxi-progetto sul centro storico ridisegna flussi, valore immobiliare ed equilibri urbani. Con il Pnrr e la sfida “Hernica Saxa”, Veroli prova a trasformare la bellezza in leva politica.

La luna di miele è finita, il rodaggio è terminato. L’amministrazione del sindaco Germano Caperna cambia passo e prova a lasciare un segno sulla città di Veroli: lo fa con il maxi-progetto da oltre 7,5 milioni di euro destinato a ridisegnare il suo centro storico.

Non è una questione di arredo urbano. È una questione di potere urbano. Chi controlla i flussi, controlla la città. E per anni il centro storico di Veroli è rimasto sospeso tra due destini: monumento da cartolina o cuore pulsante. Bellissimo, certo. Ma difficile da raggiungere. Suggestivo ma congestionato. Identitario ma scollegato.

La vera frattura non è tra piazza Santa Croce e Santa Maria dell’Olivella. È tra la città alta e la città funzionale. Tra la memoria e la quotidianità. Tra il parcheggio e la passeggiata.

Il progetto

Il palazzo municipale di Veroli

Il progetto interviene esattamente lì: sull’asse di collegamento tra il centro antico e le infrastrutture a valle – Palacoccia, multipiano di Porta Romana. Non è una passeggiata estetica. È una scelta di modello. Le città medievali non muoiono per mancanza di bellezza. Muoiono per mancanza di accessibilità intelligente. Se il centro è difficile, la vita si sposta altrove. Se è solo turismo episodico, diventa fondale. Ma se è attraversabile, illuminato, connesso, torna ad essere sistema.

Qui entra in gioco il progetto voluto dal sindaco Germano Caperna con la sua amministrazione. Ed entra in gioco la coda del Pnrr. Molti Comuni hanno usato la rigenerazione urbana per rattoppare. Veroli sta tentando di concentrare. Non mille micro-cantieri disseminati per quietare le attese ma un corridoio strategico che cambia le abitudini.

La cifra – 7 milioni 569mila 836 euro e 31 centesimi – è importante. Ma ancora più importante è l’aumento rispetto al progetto originario. In tempi di rincari, si poteva tagliare. Si è scelto di investire di più. È una decisione politica: l’ambizione non si riduce per prudenza contabile.

I nuovi equilibri

Naturalmente ogni ricucitura urbana produce nuovi equilibri. Decongestionare significa redistribuire valore. Chi vive lungo l’asse vedrà cambiare il peso del proprio spazio. Chi oggi parcheggia sotto casa dovrà abituarsi a camminare. E chi commercia potrà intercettare nuovi flussi. Chi oggi ha due stanze dimenticate perché messe in posizione scomoda, potrebbe ritrovarsi tra le mani una bomboniera da affittare a peso d’oro.

Proprio per questo l’amministrazione sta costruendo una cintura di interventi coerenti: Porta Napoletana con il nuovo asilo, il parco accanto a Palazzo Campanari, il museo inaugurato di recente. Non sono episodi isolati. È un disegno che tenta di saldare servizi, cultura, mobilità.

Il rischio? Che resti un’infrastruttura elegante ma poco usata. Che il parcheggio multipiano rimanga una soluzione opzionale e non la scelta naturale. Le città non cambiano con i rendering. Cambiano quando mutano le abitudini collettive. È questa la scommessa nella scommessa che l’amministrazione comunale farà nelle prossime ore, approvando i punti messi all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale. convocato per lunedì .

Ma il punto è un altro

Germano Caperna

Si partirà dalla canonica approvazione dei verbali della seduta precedente e lo spazio dedicato a interrogazioni e interpellanze. Poi si entrerà nel vivo con il “nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, previsto dalla recente normativa nazionale”. Un po’ alla volta tutte le amministrazioni comunali si stanno adeguando ai nuovi criteri: lo hanno già fatto, tra le altre, Cassino e Ceccano.

Ci sono poi dei piccoli aggiustamenti da fare sui conti. Per questo si voterà la variazione al Bilancio di previsione triennale 2026/2028: serve per adeguare “gli strumenti finanziari alle esigenze operative e progettuali dell’Ente”. Perciò domani verrà discusso anche “l’acquisto di terreni e l’approvazione di una variante urbanistica semplificata al vigente PRG finalizzata alla realizzazione di una nuova area polifunzionale in località Sant’Anna”.

Santa Croce

Come spiegano da Piazza Mazzoli, si tratta di un “intervento di pubblica utilità destinato a rafforzare gli spazi e i servizi a disposizione della comunità”. Così come rientra nel format anche il punto sull’acquisto “di terreni in località Santa Croce per migliorare la situazione parcheggi, un significativo iter urbanistico per la riqualificazione di una nuova area”.

Ma dov’è che il Consiglio comunale straordinario di domani prenderà il respiro ampio delle faccende in cui l’orizzonte si fa territoriale e non solo locale?

Rendere bellissima la bellezza

Con il punto all’ordine del giorno sull’approvazione dello“schema di accordo per l’attuazione di iniziative di riqualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico nell’ambito della candidatura a Città Italiana della Cultura 2028 – “Hernica Saxa”.

I sindaci dopo l’accesso alla finale

Che significa? È un punto sull’onda del già prestigiosissimo risultato raggiunto dall’alleanza tra Veroli con Anagni, Alatri e Ferentino: insieme, con il loro progetto unitario Hernica Saxa sono fra le prime dieci candidate a Capitale della Cultura 2028. Ed ora la città di Santa Salome punta, in mood collegiale, ad attrezzarsi per aumentare la sua ricettività turistica ed il battage di bellezza funzionale.

E punta a farlo intervenendo su fattori chiave per gli edifici cittadini. Con migliorie di efficienza energetica, interventi (ove servissero) di sicurezza strutturale e upgrade di funzionalità per gestire al meglio attività culturali e comparti annessi.

Il segno

La delegazione al Ministero per sostenere Hernica Saxa

La scommessa dell’amministrazione Caperna sta nella scelta di un intervento che ridefinisce l’asse simbolico e funzionale della città: significa dire che il centro storico non è una reliquia ma un investimento.

Le città, come le persone, vivono di cicatrici e di suture. Veroli sta tentando una sutura strutturale. Capace di ricucire passato e presente: con uno sguardo al futuro che può disegnare il progetto Hernica Saxa ed il titolo di finalista per la Capitale Italiana della Cultura. Per questo il consiglio comunale di domani è un atto di governo, non di gestione.

