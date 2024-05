Caperna che insegna, Germano che impara: anche a fare il sindaco di Veroli

Il candidato sindaco di Veroli Unita a carte scoperte: "Auspicarsi una vittoria al primo tempo è lecito, lavorare con impegno per raggiungerla è doveroso"

“Tornare nelle piazze fisiche e non limitare il dibattito agli spazi virtuali è un dovere e un onore per chi si propone di essere amministratore, specie di una Città”. Germano Caperna questa cosa l’ha detta durante un recente incontro con gli elettori in quel di Casamari. Che è località indicativa di tutta la complessità del voto amministrativo di Veroli dell’otto e nove giugno prossimi. Perché su dieci cittadini della Provincia di Frosinone interpellati circa tre di solito rispondono che Casamari è un Comune a sé.

E che quindi le elezioni a Veroli non c’entrano. Che significa? Che tra le altre cose con la sua piattaforma civica, “Veroli Unita”, Caperna sta provando come candidato sindaco che traina sette liste a suo supporto a farne una in particolare.

Equalizzare diverse realtà

Equalizzare un comune immenso per territorio e multiforme per caratteristiche ed esigenze. Un comune dove, per dire, la sola località di Santa Francesca ha più residenti di un paese come San Vittore o San Giorgio al Liri. Da qui la necessità di settare la richiesta di consenso su un vero ritorno per strada. A prendere le misure ad ogni posto ed a intercettare ogni bisogno o istanza dello stesso. Il senso è che “Veroli è una Città, non un paese, e merita un approccio su più livelli, uno per ognuna delle esigenze e realtà che Veroli esprime”.

Con un vissuto ed una chiave di lettura di cui Caperna ha voluto parlare rispondendo ad alcune domande dirette.

Cominciamo dalle cose davvero importanti: lei è un insegnante, ed insegna a persone che hanno pochi anni e vite già difficili, a volte terribili. Cosa ha imparato dai suoi “docenti” a Paliano?

“Una cosa su tutte: che anche nei momenti più bassi della propria esistenza si può avere la forza per rialzarsi e riscattarsi, trovando il coraggio di vivere ripartendo dal nulla”.

Provi a spiegare il rapporto tra Veroli Unita come piattaforma dalle molte anime ed il suo rapporto nella vita molto positivo con il concetto di diversità. C’è un legame tra le due cose ed avrebbe concepito una coalizione civica così ampia se non avesse avuto questo battage?

“‘Dal miscuglio delle razze, nascono le migliori danze’ è una citazione che ho fatto mia nella vita e ancor più in questa campagna elettorale. Credo che la contaminazione di idee, esperienze e sensibilità possa essere un valore aggiunto per ogni società. Non potrebbe essere altrimenti per un’amministrazione che si propone di rappresentare tutta la Città, dal centro alle frazioni e alle contrade. Un coacervo di diversità che rendono Veroli unica e che in egual misura vanno interpretate con la giusta cura e le dovute attenzioni”.

“La coalizione a supporto della mia candidatura è nata dal confronto. E il confronto resterà punto fermo che non verrà mai meno per Veroli Unita. Per qualcuno la ‘connotazione ampia’ della nostra coalizione è un demerito. Io credo piuttosto che la capacità di sintetizzare in un progetto tante visioni, saper calare nel pratico aspettative provenienti anche da estrazioni politiche distinte, sia la prima vittoria messa a segno“.

Le cose che Veroli aveva già e le cose che Veroli si merita a suo avviso di avere: la continuità a volte può essere un fattore forzoso invece che un valore aggiunto?

“La continuità è un valore aggiunto quando è declinata nei fatti e porta alla realizzazione di opere e progetti tangibili in tempi celeri. I cantieri attualmente in attivo sul territorio sono la prova concreta di come una prosecuzione di intenti restituirà alla cittadinanza una serie di strutture funzionali e necessarie già nei prossimi mesi. Questi obiettivi sono frutto di una programmazione organica della consiliatura attuale. Ed una volontà strutturata e duratura per un‘amministrazione sana è fondamentale”.

“Certo, io mi propongo come candidato sindaco con una cifra ben precisa. Nel programma della mia coalizione sono stati introdotti elementi anche audaci che però profilano un’immagine chiara e viva di Veroli. Alcune tra tutte: marketing territoriale, Piano Cultura 2024-2029, Casa della Cultura e delle Associazioni. Istituzioni di uno Sportello antiviolenza e uno Sportello Next Generation EU“.

Perché un bravo amministratore, come lei spesso ripete, deve essere più bravo a dire no che sì? Valore etico assoluto ed empirico a parte, non ha paura che questo claim in campagna elettorale la penalizzi?

Veroli, Piazza Mazzoli (Foto © Ciociaria Turismo)

“Raccontare la realtà dei fatti è a mio avviso il solo atteggiamento eticamente possibile per un candidato sindaco. La campagna elettorale attuale è solo il preludio se si intende amministrare con serietà dal 10 giugno. I sì detti oggi devono essere ponderati e percorribili domani. Un no potrà cambiare nel tempo, diventare fattibile con altri presupposti e soluzioni mentre un sì non rispettato diventa una promessa mancata, si viene meno alla fiducia accordata dal cittadino e dall’elettore. L’approccio alle promesse facili non si addice al mio modo di intendere la Politica“.

Cos’ha provato quando ha saputo che Patrizia Viglianti avrebbe abbandonato Veroli Proxima e che avrebbe corso da sola per la carica di sindaca?

“Della defezione dalla giunta e dal gruppo, ho saputo a cose fatte. Nella lettera di dimissioni sottoscriveva i suoi ringraziamenti a me e a tutta la maggioranza non lasciando intendere altre ambizioni politiche. Che però trapelavano da riunioni carbonare nelle quali tentava di accaparrarsi i simboli di alcuni partiti”.

Il “paradosso” Viglianti

“Posso solo dire che la coerenza che tanto viene tirata in ballo, è mancata proprio a lei. È stata assessore per oltre 7 anni, si è occupata a pieno titolo di quei Servizi sociali che oggi dice di voler rivoluzionare con la sua campagna elettorale. Sogno o son desto?!”.

Quindici anni di amministrazione locale ed un’esperienza da consigliere provinciale: fanno curriculum così per dire o sono davvero skill in più per sperare in un buon governo?

“Quando 15 anni fa ho mosso i primi passi da amministratore, credevo di saperne molto. Ora, socraticamente, so che ogni occasione aggiunge conoscenze. Gli incarichi ricoperti in Comune e in Provincia, le deleghe che ho avuto, sono stati tasselli essenziali per maturare questa candidatura. L’esperienza acquisita, la conoscenza del territorio sul campo, mi rendono un cittadino consapevole prima ancora che un amministratore mosso dal buon governo“.

A bruciapelo e per chiudere: lo scenario che immagina è quello di un ballottaggio o di un risultato al primo turno?

“Auspicarsi una vittoria al primo tempo è lecito, lavorare con impegno per raggiungerla è doveroso. Dalla nostra, posso dire con orgoglio di avere una squadra di donne e uomini validi e di spessore. E dove la competenza gioca un ruolo imprescindibile. Non si amministra in solitaria: guidare una Città equivale ad una spedizione in alta quota”.

“Senza ruoli precisi e capacità tangibili, non si raggiungono vette. Ebbene, insieme a Veroli Unita ho la profonda ambizione di poter posizionare i vessilli di Veroli fuori da Veroli e farlo con il migliore dei risultati possibili”.