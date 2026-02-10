“Capitale della Cultura 2028”, Jago testimonial di “Hernica Saxa”

Lo scultore ciociaro sarà il primo personaggio di spicco a sostenere la candidatura di Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli. Ma saranno schierate anche altre figure illustri legate al territorio. Cresce intanto l'attesa per la finale del 26-27 febbraio che si terrà a Roma con le audizioni delle 10 città. Entro il 27 marzo la scelta

Le dieci candidate alla vittoria finale sono tutte al lavoro per centrare l’ambizioso obiettivo di “Capitale della Cultura 2028“. La città capofila Anagni, insieme ad Alatri, Ferentino e Veroli sta portando avanti una grande mobilitazione territoriale coinvolgendo l’intera Provincia (leggi qui: La Ciociaria fa sistema: da Hernica Saxa un nuovo metodo culturale).

Nella Regione Lazio spicca il derby con Tarquinia, cittadina in provincia di Viterbo. Ma anche le altre sfidanti non stanno a guardare e lavorano alacremente per conquistare il titolo.

Jago

A fine mese ci saranno le audizioni. Non conterà solo il progetto ma anche il modo di esporlo e chi lo promuoverà. Perché la Capitale Italiana della Cultura deve essere capace di mobilitare il mondo culturale, impegnarlo con le maniche arrotolate e gli anfibi sul terreno. È per questo che la Ciociaria sta cercando i suoi testimonial: grandi personaggi che potrebbero sostenere la candidatura. Il primo sarà lo scultore anagnino Jago ma si lavora anche al coinvolgimento di altri nomi illustri: nel mondo del cinema, della scienza, della musica, del giornalismo.

Scorrendo l’album dei vip, la terra di Ciociaria ha in prima fila nomi di attori dal cognome scolpito nella celluloide (leggasi De Sica), astronati che sono andati e tornati dallo spazio (come Umberto Guidoni), cantanti che hanno calcato Sanremo (Anna Tatangelo), direttori di quotidiani nazionali (come Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera). Se li abbiano contattati non è dato sapere, che sia stato upotizzato di farlo è una certezza.

Le sfidanti ed il programma

Anagni con Alatri, Ferentino e Veroli sfiderà Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa (Si), Forlì, Gravina di Puglia (Ba), Massa, Mirabella Eclano (Av), Sarzana (Sp) e Tarquinia (Vt). Tutte stanno dando il meglio per presentarsi alle audizioni del 26-27 febbraio, andando alla ricerca di personaggi che possanosponsorizzare e sostenere le candidature per la vittoria finale.

Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026, presso la Sala Spadolini della sede del Ministero della cultura. E inizierà proprio Anagni il 26 febbraio avendo come tutte le candidate un’ora a disposizione. Ogni candidata avrà così la possibilità di illustrare nel dettaglio il proprio progetto e rispondere alle domande dei giurati.



A caccia di testimonial

Potrebbero essere l’arma decisiva per la scelta definitiva entro il 27 marzo 2026. Ed ecco che si stanno portando avanti nel silenzio trattative per avere come testimonial a sostegno della sfida finale grandi rappresentanti del territorio. E spunta il nome di Jago, artista e scultore anagnino di livello internazionale. Un personaggio che si legherebbe perfettamente al progetto “Hernica Saxa“.

Gli stati generali della cultura organizzati a Veroli per sostenere la candidatura a “Capitale della Cultura”

Ma oltre all’artista anagnino si sta cercando di contattare figure di spessore nel campo dell’imprenditoria e del giornalismo legati al territorio. Insomma la sfida entra nella fase decisiva e si cerca di giocare tutte le carte.

La proclamazione avverrà come dtto entro il 27 marzo e alla città vincitrice verrà assegnato da parte del Ministero della cultura un contributo finanziario di un milione di euro. Somma che nel caso di Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli verrebbe divisa tra le quattro città.