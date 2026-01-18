“Capitale Italiana del Mare”, derby a sorpresa tra Gaeta e Sperlonga

Armando Cusani, sindaco del borgo saraceno in quota Lega, alla vigilia della presentazione della candidatura della città del golfo, ha annunciato la discesa in campo insieme a Capri, Ventotene e Ponza. Cosa c'è dietro il progetto dell'ex presidente della provincia. Per molti si tratta anche di una mossa politica, un'azione di disturbo contro Forza Italia da cui è uscito sbattendo la porta. Il progetto e le reazioni

La candidatura a “Capitale Italiana del Mare” è solo un pretesto. Forse. Che covi ancora del veleno (oltre al fuoco) sotto la cenere dei rapporti tra il sindaco di Sperlonga Armando Cusani ed il suo ex Partito, Forza Italia, lo dimostra la notizia arrivata in queste ore.

Cusani, che avrebbe potuto svolgere anche il ruolo di tattico su un’imbarcazione dell’America’s Cup, ha reso noto una notizia di cui nessuno era conoscenza: oltre Gaeta, anche Sperlonga è in lizza per fregiarsi del titolo di capitale del mare 2026 insieme alle isole di Capri, Ventotene e Ponza.

L’annuncio strategico

Con un progetto che ha un titolo suggestivo “L’Antica Via Flacca tra Terra e Mare, le Ville di Tiberio, di Giulia e le Grotte di Pilato”, Cusani si è mosso come il miglior orologio svizzero: ha scoperto le sue carte a 12 ore dalla presentazione del progetto del comune di Gaeta in programma lunedì 19 dicembre, alle ore 11, presso il Castello Angioino, “simbolo della città proteso sul mare” e sede decentrata dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Armando Cusani, sindaco di Sperlonga

“Buona fortuna, non aggiungo altro”, è stata la seccata risposta del sindaco di Gaeta Cristian Leccese che è accomunato al collega di Sperlonga da una lunga e comune militanza in Forza Italia. Partito da cui Cusani è uscito anni fa polemicamente dopo essere entrato in rotta di collisione, sul piano politico e personale, con il senatore Claudio Fazzone.

Cusani ora è diventato un punto di riferimento in provincia di Latina per la Lega, dove è riuscito a portarlo un altro ex forzista andato via: il Segretario Organizzativo Regionale Mario Abbruzzese.

L’obiettivo politico

La candidatura di Sperlonga naturalmente ha un obiettivo politico chiaro: indebolire la corsa di Gaeta che negli ultimi tre giorni ha ottenuto altrettanti endorsement di peso, quelli del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dei sindaci di Napoli Gaetano Manfredi e di Roma Roberto Gualtieri.

Francesco Rocca (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Cusani non ha voluto, a differenza di Leccese, elencare i nomi delle personalità che hanno deciso di sostenere questa corsa preferendo sottolineare, invece, le istituzioni convinte della bontà del progetto che vede Sperlonga “Capitale del dialogo tra mare e terra”.

Non solo i comuni di Capri, Ventotene e Ponza, ma anche l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il Parco Regionale Riviera di Ulisse, il MIBAC – Ministero della Cultura Direzioni della Soprintendenza Archeologica Lazio e Campania, la Rai (RAI Com, RAI Yoyo e RAI Gulp).

Un’occasione unica

“L’idea di fondo è quella di restaurare e connettere un intero ecosistema di eredità romana: dai sentieri sulla costa che sfidano le scogliere sino alle maestose ed austere Ville della Roma imperiale – ha spiegato Cusani – Protagonista assoluta del progetto è l’antica Via Flacca, un tempo arteria vitale dell’impero romano”

“Ed oggi simbolo di rinascita ed asse portante di congiuntura, da cui far dipartire un corridoio culturale-archeologico-marittimo, unitario ed integrato, di respiro internazionale, una “Linea Culturale Via Mare” capace di collegare la Costa imperiale alle isole del Mito: Capri (con la Villa Jovis), Ventotene (con la Villa di Giulia) e Ponza(con le Grotte di Pilato)”, ha chiosato Cusani.

Un suggestivo scorcio di Sperlonga (Foto: © Sergio Marchi

Si tratta di un’eredità inestimabile e al tempo stesso estremamente fragile che il Comune di Sperlonga vuole riportare alla luce e valorizzare; oltre al restauro dell’antica Via Flacca (oggi presenta intere sezioni inaccessibili) la sfida è la ricostruzione della Torre di Capovento, crollata nel 1994.

Dunque è un’occasione unica per unire l’autenticità storica con le tecniche di ingegneria antisismica più avanzate, garantendo sia la stabilità strutturale dei siti, sia il rispetto dei caratteri materici e costruttivi originari.“Il progetto di Sperlonga – ha aggiunto il sindaco di Sperlonga – è anche sostenibilità ambientale, conservazione e tutela degli ecosistemi delle Aree Marine Protette”.

In linea con le direttrici e gli obiettivi strategici del Piano Nazionale del Mare, Sperlonga si propone di potenziare il sistema di protezione del Parco Marino “Riviera di Ulisse” antistante la Via Flacca, compreso tra la Grotta di Tiberio e il confine con Gaeta, preservandone la fauna marina autoctona e le specie endemiche.

Un viaggio nel tempo

Cusani parla di “interventi cautelativi e preventivi”, pensati per tutelare la biodiversità e proteggere gli ecosistemi attraverso metodologie scientifiche specialistiche. Azioni che non riguarderanno solo il territorio di riferimento ma coinvolgeranno anche le aree marine protette dei Comuni partner di Capri, Ventotene e Ponza.

L’isola di Ventotene

Il progetto di recupero della “trama storica” del paesaggio costiero, che si estende idealmente fino alle Perle del Tirreno, non ha però soltanto una dimensione fisica, culturale o ingegneristica. La rinascita di questo patrimonio unico passerà anche attraverso strumenti digitali altamente innovativi, capaci di portare il mondo antico dentro il XXI secolo.

È prevista infatti la realizzazione di un archivio digitale aperto, accessibile a tutti. Permetterà di conoscere, esplorare e vivere la storia dei luoghi in modo nuovo e immersivo, superando i confini di tempo e spazio.

Cusani e non Sansone

Armando Cusani

Sperlonga che scende in mare per affondare il sogno di Gaeta? Cusani giura che non intende ripetere quanto raccontato nel XVI capitolo del Libro dei Giudici, dell’Antico Testamento. Lì Sansone fece crollare l’abitazione nella quale si trovava seppellendo con sé stesso anche tutti i Filistei. Ha altro nella testa: “La visione strategica del nostro progetto – ha detto il sindaco di Sperlonga – è quella di restituire all’Italia e al mondo una identità culturale unica, attraverso un “Viaggio nel Tempo”, alla riscoperta di una storia gloriosa”.

Leccese: siamo l’espressione di una forza territoriale

Cristian Leccese, sindaco di Gaeta

Il sindaco di Gaeta Leccese è il primo ad essere consapevole che quella messa in campo da Cusani è una palese azione di disturbo. Che, agli occhi di chi deve decidere a favore dell’ambiente marino e della blue economy (il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare con il Ministero dell’economia) potrebbe bruciare entrambe le candidature. Il motivo? E’ chiaro, sono state presentate da due comuni confinanti ma guidate da due sindaci un tempo, non molto lontano, “amici” sul piano politico.

Leccese – come detto – non ha voluto commentare l’iniziativa del collega di Sperlonga. Ha chiesto ai cronisti di rispolverare quanto dichiarato a più riprese negli ultimi giorni quando tutti ignoravano l’esistenza del progetto elaborato dal borgo saraceno. “Quella di Gaeta non è una candidatura isolata, ma l’espressione di una forza territoriale senza precedenti. Il dossier della nostra candidatura, dal titolo evocativo “Oltre l’orizzonte, nelle radici dell’Essere!”, non è solo un documento tecnico, ma il manifesto di una macroarea che abbraccia il Tirreno dal Golfo di Napoli fino ai confini della Toscana”.

Il Castello Angioino di Gaeta

Accanto al comune di Gaeta è stata istituzionalizzata una governance che, comprendendo la Camera di Commercio Frosinone-Latina e l’Università di Cassino, ha ottenuto l’adesione della Regione Lazio, delle Province di Latina e Caserta, delle Città Metropolitane di Napoli e Roma e di ben 19 Comuni tra Lazio e Campania come Tarquinia, Civitavecchia, Latina, S. Felice Circeo, Sabaudia, Fondi, Itri, Formia, Ponza, Minturno, Mondragone, Castelvolturno, Cellole, Sessa Aurunca, Bacoli, Giugliano, Procida, Monte di Procida, Pozzuoli e Catania. E una “rete imponente” che coinvolge oltre 80 partner tra enti pubblici, associazioni, istituti scolastici e stakeholder privati.

Intanto è derby. Che, in quanto tale, sfugge ad ogni pronostico. Nessuno escluso.