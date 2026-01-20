Capitale italiana della Cultura 2028: Hernica Saxa è in finale

Il Ministero ufficializza le dieci finaliste per il titolo 2028 di Capitale Italiana della Cultura. In testa c’è Hernica Saxa, il progetto che unisce Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli in una visione comune tra storia millenaria, innovazione e futuro.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Dieci città, dieci visioni, un solo titolo. La corsa a Capitale italiana della Cultura 2028 entra nel vivo e lo fa con una short list che racconta, meglio di qualsiasi slogan, l’Italia delle mille identità: antica e contemporanea, colta e popolare, di pietra e di mare, di radici profonde e sguardi lunghi. Anagni – Ferentino – Veroli – Alatri ci sono: stanno al primo posto di quell’elenco che contiene le 10 finaliste per il titolo di Capotale Italiana della Cultura 2028.

Hernica Saxa in finale

I sindaci delle 4 città oggi in finale

Il Ministero della Cultura ha sciolto la riserva oggi pomeriggio alle 16: la Giuria ha selezionato i dieci progetti finalisti che si contenderanno il titolo. Un passaggio decisivo, perché da qui in poi non si parla più di sogni ma di dossier, idee, numeri e visioni messe nero su bianco. E anche di capacità di raccontarsi, convincere, sedurre .

La casella al primo posto di quella graduatoria è occupata dal progetto Hernica Saxa, che mete insieme le 4 città fortificate della Ciociaria: Anagni, Alatri, Ferentino, Veroli che giocano la carta potente della loro storia millenaria.

A contendere il titolo c’è Ancona, che sceglie il presente con Questo adesso. Catania rilancia sulla continuità, Colle di Val d’Elsa punta sull’inclusione, Forlì sulla bellezza come percorso. Gravina in Puglia guarda alle radici per costruire il futuro, Massa intreccia luna, pietra e mare, Mirabella Eclano riscopre l’Appia come strada dei popoli. Sarzana si propone come crocevia, Tarquinia punta sull’idea leggera e ambiziosa del volo.

Il progetto

Germano Caperna nella biblioteca comunale

Hernica Saxa non è uno slogan ma una visione culturale che parte dalla solidità delle rocce erniche per parlare al presente e al futuro. Unisce le Città Erniche Fortificate creando un’unica narrazione culturale che fonde patrimonio antico (mura poligonali, acropoli) con innovazione e futuro, attraverso itinerari, musei diffusi e un Museo Virtuale, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e la sua storia comune

Il progetto non si limita a mostrare le singole città ma crea una storia che lega il passato (le antiche mura in pietra, le acropoli) al presente e al futuro, usando tecnologia e innovazione.

I punti di forza sono il patrimonio materiale costituito da Mura poligonali, acropoli, cattedrali, abbazie, musei archeologici. Le iniziative culturali: Festival diffusi, archivi della memoria, laboratori di innovazione. E poi il museo virtuale, la creazione di un grande Museo Virtuale delle Città Erniche per rendere accessibile il patrimonio.

Il percorso attraversa i millenni: dalla Preistoria all’età romana, fino al Medioevo, raccontando la continuità e la capacità di reinventarsi delle città erniche senza perdere identità.

In audizione

Il teatro romano di Ferentino

Ora la parola passa alle audizioni pubbliche, in programma il 26 e 27 febbraio 2026 nella Sala Spadolini del Ministero. Sessanta minuti a città: mezz’ora per raccontarsi, mezz’ora per rispondere alle domande della Giuria. Un vero esame di maturità culturale, trasmesso in diretta streaming, senza filtri.

Il verdetto arriverà entro il 27 marzo 2026. In palio non c’è solo il titolo ma anche un milione di euro per trasformare le idee in iniziative concrete. E soprattutto c’è una vetrina nazionale che, per un anno intero, può cambiare il destino di una città.

La cultura, ancora una volta, non è un ornamento. È una competizione seria. E l’Italia, in questa gara, si conferma ricchissima di storie da raccontare.

Le reazioni

I sindaci dopo l’accesso alla finale

Per Germano Caperna, sindaco di Veroli, è il momento della consapevolezza: «Ci siamo riusciti. Hernica Saxa è tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. È un risultato che conferma quanto questa candidatura sia espressione di un territorio capace di camminare con le proprie gambe». Caperna parla di un traguardo che è già un nuovo inizio, ringraziando sindaci, tecnici, funzionari, professionisti, associazioni e partner. «Questo percorso va oltre i confini di Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli. Dove la storia lega, la cultura unisce. Il viaggio vero è appena cominciato».

Da Alatri, il sindaco Maurizio Cianfrocca rivendica fiducia e lavoro di squadra:

«Ora ci siamo, lo avevo detto. Hernica Saxa è tra le dieci finaliste ed è un orgoglio profondo per Alatri e per tutte le città sorelle». Per Cianfrocca il risultato è già storico: «La lega ernica dimostra che quando si fa squadra, i risultati arrivano. È stato un percorso bello ed entusiasmante che ci rende già vincitori, qualunque sia l’esito finale».

Daniele Natalia

Entusiasmo e visione anche da Anagni, con il sindaco Daniele Natalia che sottolinea il valore politico e culturale dell’alleanza: «Questo risultato non appartiene a una sola città ma a un intero territorio che ha saputo competere a livello nazionale con credibilità». Natalia ringrazia i colleghi sindaci, la struttura tecnica, gli assessori alla cultura e l’intera comunità: «Risultati così nascono solo quando una comunità decide di mettersi in gioco insieme. Ora entriamo nella fase più intensa: avanti insieme».

Da Ferentino, il sindaco Piergianni Foglietta guarda già oltre la classifica:

«Essere tra le dieci finaliste significa aver acceso un faro nazionale sulle Città Erniche. Hernica Saxa non è solo una candidatura, è un metodo: cooperazione, identità, visione. Qualunque sarà il verdetto, questo progetto ha già cambiato il modo in cui il nostro territorio pensa se stesso e il proprio futuro».

Quattro città, una sola voce: quella di una Ciociaria che ha scelto di giocare la partita della cultura come infrastruttura di sviluppo, non come semplice vetrina.