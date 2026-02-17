Capoluogo sulla carta, Cassino sul campo: le Provinciali svelano i pesi politici

Alle Provinciali Frosinone non fa squadra e rischia di pesare per altri. Cassino invece compatta il territorio attorno a Enzo Salera. Più che una sfida elettorale, è un test sulla capacità del capoluogo di esercitare potere.

È una partita esclusiva per addetti ai lavori. Ma dal peso politico rilevante. Il risultato delle Elezioni Provinciali misura la forza reale dei Partiti sui territori e soprattutto nei loro equilibri interni. Alle Provinciali si contano i voti ma soprattutto si pesano le correnti.

A piazza Gramsci il dado è tratto. Tra domeni a e lunedì sono state sei le liste depositate, con 62 candidati in corsa per 12 seggi nel Consiglio provinciale di Frosinone. L’8 marzo si avvicina e le elezioni Provinciali entrano nella fase decisiva. La legge Delrio parla chiaro: a votare saranno sindaci e consiglieri comunali; i cittadini non partecipano e, di fatto, restano spettatori disinteressati. (Leggi qui: Provinciali, la guerra dei pesi massimi: liste depositate, conti ancora aperti. E leggi anche: Provinciali, Pd e FdI chiudono i conti (ma non le partite).

Un appuntamento che, per natura, è più politico che amministrativo.

Il caso Frosinone

Pasquale Cirillo

A liste chiuse, il dato politico che salta agli occhi riguarda il capoluogo. Frosinone esprime soltanto due candidati: i consiglieri Pasquale Cirillo per Forza Italia e Marco Ferrara per la civica Identità Frusinate. Due profili autorevoli, senza dubbio: ma senza nessuna strategia condivisa alle spalle. Nessuna convergenza, nessuna cabina di regia, nessuna sintesi politica con la quale cercare di dividere i voti a disposizione della maggioranza per garantire a Frosinone di avere un suo presidio anche in piazza Gramsci.

Non è stato possibile — né in maggioranza, tantomeno in opposizione — costruire un percorso per blindare almeno un candidato certo da eleggere. Il motivo è semplice: nessuno si fida o può fidarsi di nessuno. E senza fiducia non c’è politica.

In Consiglio comunale siedono rappresentanti di cinque partiti: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Democratico e PSI. Eppure soltanto Forza Italia ha indicato un candidato del capoluogo, peraltro dai banchi dell’opposizione. Un dato che certifica un fatto: i Partiti non sono più catalizzatori delle scelte politiche cittadine. Non guidano, non orientano, non costruiscono strategie condivise. O meglio, lo fanno altrove.

Perché a Frosinone la politica resta impantanata nei distinguo, incapace di convergere su un nome, di fare squadra, di esercitare quel ruolo che il titolo di capoluogo dovrebbe naturalmente attribuirle .

Il capoluogo nominale

Il palazzo della Provincia di Frosinone (Foto © AG IchnusaPapers)

Così il Consiglio comunale del capoluogo diventa terreno di conquista per candidati di altri Comuni. I voti suoi ponderati — pesantissimi — rischiano di risultare decisivi per eleggere rappresentanti di altri territori. La sintesi è impietosa: Frosinone portatore d’acqua per altri Comuni. Touché.

La maggioranza del sindaco Riccardo Mastrangeli ha i numeri per arrivare a fine consiliatura, come sottolineato fino alla nausea. Ma non ha, evidentemente, una maggioranza politica in grado di blindare un proprio candidato e dettare l’agenda provinciale. Nemmeno di garantirgli almeno metà dei voti ponderati disponibili, sulla carta 18. Una coalizione che governa ma non incide. Che amministra ma non orienta, che non riesce a fare ciò che un capoluogo dovrebbe fare: determinare.

Frosinone è capoluogo per legge dal 1927, grazie al Regio Decreto n. 1 del 2 gennaio che istituì la Provincia: ma non lo è per peso politico. E le Provinciali di marzo lo dimostrano ancora una volta: non guida, non traina, non rappresenta. È un capoluogo nominale, non sostanziale. “Il potere non si eredita, si esercita”, scriveva Honoré de Balzac. E Frosinone non lo esercita, perché troppo avvitata nelle sue divisioni trasversali.

La realpolitik di Cassino

Enzo Salera e Luca Fardelli

Mentre Frosinone rimane ferma a guardarsi l’ombelico, Cassino dà lezioni di realpolitik e fa ciò che invece dovrebbe fare un capoluogo: compatta il territorio e presenta un candidato forte come il sindaco Enzo Salera, puntando apertamente al “cappotto”. Nonostante il derby interno al Partito Democratico con l’altro candidato cassinate, Luca Fardelli.

L’obiettivo è chiaro: garantire alla città martire una rappresentanza identitaria e riconoscibile in Provincia. La candidatura di Salera è un messaggio politico inequivocabile: Cassino c’è, pesa, conta. E fa politica.

La mancanza di una regia unitaria a Frosinone, il continuo gioco a traversone — il tressette a perdere — finisce, di converso, per rafforzare i livelli regionali e nazionali dei Partiti. Tutti indistintamente.

Il rischio di diventare pedina

Marco Ferrara (Foto © Massimo Scaccia)

Se il Capoluogo non fa squadra, qualcun altro lo farà al suo posto. E Frosinone diventa una pedina su uno scacchiere più ampio, merce di scambio in equilibri che si decidono altrove. A Roma, of course. Poi nessuno potrà stupirsi, o peggio lamentarsi, se le scelte continueranno a passare sopra la testa del capoluogo. Perché chi non esercita il proprio potere, lo perde. Sempre.

Indro Montanelli scriveva che “la politica è l’arte di cercare guai, trovarli, diagnosticarli male e applicare i rimedi sbagliati”. A Frosinone il guaio è chiaro, a tutti: l’incapacità cronica di trovare una sintesi unitaria. Su tutto.

Eppure, anche nella frammentazione, può nascondersi un’opportunità. Proprio perché non esistono candidati blindati a Palazzo Munari, Cirillo e Ferrara, da battitori liberi, possono giocarsi seriamente la partita. In un sistema di voto ponderato potrebbe bastare una quadratura con 6-7 consiglieri comunali — magari pescando tra opposizione, gruppo Futura e Lista Mastrangeli — per costruire un pacchetto competitivo. Con qualche ulteriore voto dalla fascia rossa, l’elezione potrebbe diventare concreta. Soprattutto se le rispettive liste dovessero risultare performanti e superare il quorum.

Destino da determinare

(Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Sia la lista di Gianluca Quadrini, che candida Ferrara, sia quella di Forza Italia con Cirillo, hanno numeri e forte radicamento per centrare l’obiettivo. Frosinone potrebbe ritrovarsi con uno, forse due consiglieri provinciali eletti. Ma il punto non è quanti seggi conquisterà il capoluogo: il punto è se saprà determinare il proprio destino politico. Quando una comunità non riesce a fare sintesi, perde prima la rappresentanza e poi l’autodeterminazione. Diventa terreno di manovra altrui.

La storia insegna che i vuoti di potere non restano mai tali: qualcuno li riempie. Charles de Gaulle diceva: “La politica è una questione troppo seria per essere lasciata ai politici”. A Frosinone il rischio è diverso: che sia troppo frammentata per essere guidata da una visione comune.

Forse il capoluogo avrà uno o due consiglieri provinciali. Ma, ancora una volta, ha dimostrato di non saper essere il capoluogo della politica. E continuando così, probabilmente non lo diventerà mai.