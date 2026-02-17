Capoluogo sulla carta, Cassino sul campo: le Provinciali svelano i pesi politici

Alle Provinciali Frosinone non fa squadra e rischia di pesare per altri. Cassino invece compatta il territorio attorno a Enzo Salera. Più che una sfida elettorale, è un test sulla capacità del capoluogo di esercitare potere.
È una partita esclusiva per addetti ai lavori. Ma dal peso politico rilevante. Il risultato delle Elezioni Provinciali misura la forza reale dei Partiti sui territori e soprattutto nei loro equilibri interni. Alle Provinciali si contano i voti ma soprattutto si pesano le correnti.
A piazza Gramsci il dado è tratto. Tra domeni a e lunedì sono state sei le liste depositate, con 62 candidati in corsa per 12 seggi nel Consiglio provinciale di Frosinone. L’8 marzo si avvicina e le elezioni Provinciali entrano nella fase decisiva. La legge Delrio parla chiaro: a votare saranno sindaci e consiglieri comunali; i cittadini non partecipano e, di fatto, restano spettatori disinteressati. (Leggi qui: Provinciali, la guerra dei pesi massimi: liste depositate, conti ancora aperti. E leggi anche: Provinciali, Pd e FdI chiudono i conti (ma non le partite).
Un appuntamento che, per natura, è più politico che amministrativo.
Il caso Frosinone
A liste chiuse, il dato politico che salta agli occhi riguarda il capoluogo. Frosinone esprime soltanto due candidati: i consiglieri Pasquale Cirillo per Forza Italia e Marco Ferrara per la civica Identità Frusinate. Due profili autorevoli, senza dubbio: ma senza nessuna strategia condivisa alle spalle. Nessuna convergenza, nessuna cabina di regia, nessuna sintesi politica con la quale cercare di dividere i voti a disposizione della maggioranza per garantire a Frosinone di avere un suo presidio anche in piazza Gramsci.
Non è stato possibile — né in maggioranza, tantomeno in opposizione — costruire un percorso per blindare almeno un candidato certo da eleggere. Il motivo è semplice: nessuno si fida o può fidarsi di nessuno. E senza fiducia non c’è politica.
In Consiglio comunale siedono rappresentanti di cinque partiti: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Democratico e PSI. Eppure soltanto Forza Italia ha indicato un candidato del capoluogo, peraltro dai banchi dell’opposizione. Un dato che certifica un fatto: i Partiti non sono più catalizzatori delle scelte politiche cittadine. Non guidano, non orientano, non costruiscono strategie condivise. O meglio, lo fanno altrove.
Perché a Frosinone la politica resta impantanata nei distinguo, incapace di convergere su un nome, di fare squadra, di esercitare quel ruolo che il titolo di capoluogo dovrebbe naturalmente attribuirle.
Il capoluogo nominale
Così il Consiglio comunale del capoluogo diventa terreno di conquista per candidati di altri Comuni. I voti suoi ponderati — pesantissimi — rischiano di risultare decisivi per eleggere rappresentanti di altri territori. La sintesi è impietosa: Frosinone portatore d’acqua per altri Comuni. Touché.
La maggioranza del sindaco Riccardo Mastrangeli ha i numeri per arrivare a fine consiliatura, come sottolineato fino alla nausea. Ma non ha, evidentemente, una maggioranza politica in grado di blindare un proprio candidato e dettare l’agenda provinciale. Nemmeno di garantirgli almeno metà dei voti ponderati disponibili, sulla carta 18. Una coalizione che governa ma non incide. Che amministra ma non orienta, che non riesce a fare ciò che un capoluogo dovrebbe fare: determinare.
Frosinone è capoluogo per legge dal 1927, grazie al Regio Decreto n. 1 del 2 gennaio che istituì la Provincia: ma non lo è per peso politico. E le Provinciali di marzo lo dimostrano ancora una volta: non guida, non traina, non rappresenta. È un capoluogo nominale, non sostanziale. “Il potere non si eredita, si esercita”, scriveva Honoré de Balzac. E Frosinone non lo esercita, perché troppo avvitata nelle sue divisioni trasversali.
La realpolitik di Cassino
Mentre Frosinone rimane ferma a guardarsi l’ombelico, Cassino dà lezioni di realpolitik e fa ciò che invece dovrebbe fare un capoluogo: compatta il territorio e presenta un candidato forte come il sindaco Enzo Salera, puntando apertamente al “cappotto”. Nonostante il derby interno al Partito Democratico con l’altro candidato cassinate, Luca Fardelli.
L’obiettivo è chiaro: garantire alla città martire una rappresentanza identitaria e riconoscibile in Provincia. La candidatura di Salera è un messaggio politico inequivocabile: Cassino c’è, pesa, conta. E fa politica.
La mancanza di una regia unitaria a Frosinone, il continuo gioco a traversone — il tressette a perdere — finisce, di converso, per rafforzare i livelli regionali e nazionali dei Partiti. Tutti indistintamente.
Il rischio di diventare pedina
Se il Capoluogo non fa squadra, qualcun altro lo farà al suo posto. E Frosinone diventa una pedina su uno scacchiere più ampio, merce di scambio in equilibri che si decidono altrove. A Roma, of course. Poi nessuno potrà stupirsi, o peggio lamentarsi, se le scelte continueranno a passare sopra la testa del capoluogo. Perché chi non esercita il proprio potere, lo perde. Sempre.
Indro Montanelli scriveva che “la politica è l’arte di cercare guai, trovarli, diagnosticarli male e applicare i rimedi sbagliati”. A Frosinone il guaio è chiaro, a tutti: l’incapacità cronica di trovare una sintesi unitaria. Su tutto.
Eppure, anche nella frammentazione, può nascondersi un’opportunità. Proprio perché non esistono candidati blindati a Palazzo Munari, Cirillo e Ferrara, da battitori liberi, possono giocarsi seriamente la partita. In un sistema di voto ponderato potrebbe bastare una quadratura con 6-7 consiglieri comunali — magari pescando tra opposizione, gruppo Futura e Lista Mastrangeli — per costruire un pacchetto competitivo. Con qualche ulteriore voto dalla fascia rossa, l’elezione potrebbe diventare concreta. Soprattutto se le rispettive liste dovessero risultare performanti e superare il quorum.
Destino da determinare
Sia la lista di Gianluca Quadrini, che candida Ferrara, sia quella di Forza Italia con Cirillo, hanno numeri e forte radicamento per centrare l’obiettivo. Frosinone potrebbe ritrovarsi con uno, forse due consiglieri provinciali eletti. Ma il punto non è quanti seggi conquisterà il capoluogo: il punto è se saprà determinare il proprio destino politico. Quando una comunità non riesce a fare sintesi, perde prima la rappresentanza e poi l’autodeterminazione. Diventa terreno di manovra altrui.
La storia insegna che i vuoti di potere non restano mai tali: qualcuno li riempie. Charles de Gaulle diceva: “La politica è una questione troppo seria per essere lasciata ai politici”. A Frosinone il rischio è diverso: che sia troppo frammentata per essere guidata da una visione comune.
Forse il capoluogo avrà uno o due consiglieri provinciali. Ma, ancora una volta, ha dimostrato di non saper essere il capoluogo della politica. E continuando così, probabilmente non lo diventerà mai.