Cardillo, un biglietto per la Regione Lazio

Il dirigente provinciale FdI Antonio Cardillo entra in Regione Lazio. Nel gruppo di Fratelli d'Italia come collaboratore. Rappresenterà le istanze della Valle dei Santi. Convocati i quadri per assegnare gli incarichi nel Coordinamento di Collegio. E decidere chi votare alle prossime Provinciali

Antonio Cardillo entra in Regione Lazio: non come Consigliere regionale ma come collaboratore stabile del Gruppo di Fratelli d’Italia. Porterà lì le istanze del territorio della Valle dei Santi: l’area nella quale il Partito lo ha nominato Coordinatore di Collegio.

La chiamata in Regione è stata suggerita e dal vice capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Daniele Maura e sarà efficace dal prossimo mese di novembre, fino alla fine della Legislatura regionale di Francesco Rocca.

La voce della Valle dei Santi

Antonio Cardillo e Daniele Maura

L’incarico regionale rientra in una strategia che punta a consolidare il legame con i territori ed accorciare le distanze tra i Comuni e gli amministratori da un lato, la Regione Lazio dall’altro. La strategia, concordata da Daniele Maura con il coordinatore provinciale Massimo Ruspandini, vuole testare su un collegio – campione i risultati che possono ottenere i Comuni attraverso un rapporto più immediato ed efficace, nel quale le esigenze concrete degli amministratori comunali arrivano direttamente a chi poi deve tradurle in azione amministrativa.

Il compito del dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Antonio Cardillo e del Coordinamento di Collegio della Valle dei Santi sarà proprio quello di intercettare le opere, gli investimenti, le prospettive che l’area intende realizzare per il suo rilancio. E trasferirle in maniera organica e ragionata sul tavolo del Gruppo regionale di Fratelli d’Italia, superando così i singoli campanilismi e fornendo una visione comune.

Un lavoro di ragionamento e sintesi che Cardillo ha già fatto lo scorso anno per il Gruppo dei Conservatori e Riformisti al Parlamento Europeo.

Un coordinamento per il Collegio

La nomina impone un cambio di assetto sul territorio. Cardillo ha già convocato una riunione dei quadri dirigenti e degli amministratori FdI della Valle dei Santi. Intende creare subito un coordinamento, affidando deleghe specifiche ai componenti: settoriali e tematiche, avendo così un responsabile di area su ogni criticità. Sono una dozzina gli incarichi da assegnare, sulla base delle singole competenze.