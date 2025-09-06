Carlo Monti a capo della Segreteria tecnica del Ministro della Salute

Carlo Monti è il nuovo capo della Segreteria tecnica del Ministero della Salute. La sua nomina rafforza la struttura burocratica e tecnica del Ministero, coordinando attività cruciali legate alla spesa sanitaria italiana.

Il Ministero della Salute ha un nuovo capo della Segreteria tecnica: Carlo Monti, dirigente originario di Pescosolido, già vice responsabile dello stesso ufficio, con particolare competenza nella gestione delle emergenze sanitarie. La nomina, ufficializzata nelle ore scorse, rafforza il profilo tecnico della struttura che supporta direttamente il Ministro nelle decisioni strategiche.

Monti porta con sé un percorso professionale sviluppato tra Croce Rossa Italiana e amministrazione centrale. In CRI ha ricoperto incarichi di vertice a livello regionale in Lazio, Toscana, Campania e Trentino, coordinando attività di protezione civile e interventi in contesti emergenziali. Successivamente, a Lungotevere Ripa, ha maturato esperienza nella gestione delle crisi sanitarie e nella rappresentanza istituzionale presso organismi nazionali e internazionali.

La nuova funzione implica il coordinamento delle attività tecnico-amministrative legate a un comparto che vale circa l’8% del PIL italiano, tra spesa sanitaria pubblica e privata. E che rappresenta uno dei principali snodi della finanza pubblica nazionale. Non si tratta di un incarico di rappresentanza. Infatti, l a Segreteria tecnica è il crocevia tra indirizzo politico e macchina burocratica, dove si selezionano priorità e si definiscono le linee operative.

Un recente esempio del ruolo svolto da Monti è la partecipazione, a nome del Ministero, alla conferenza ONU di Vienna. Quella sulle droghe sintetiche, dove ha portato la posizione italiana. Un segnale della crescente rilevanza della sua figura anche sul piano internazionale.

Monti mostra come, in un settore spesso condizionato dalla pressione politica, la scelta cada su un profilo manageriale con esperienza operativa e conoscenza delle dinamiche multilaterali. Un approccio che si inserisce nel tentativo di rafforzare l’affidabilità tecnica del Ministero in una fase di forte pressione sui sistemi sanitari europei. (Leggi qui: “Er palo della morte” di Schillaci, che sui medici no vax alla fine esce dai guai. E leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 20 agosto 2025).