Carnello, cena e segnali politici: Quadrini sempre più in sintonia con FdI

La cena politica di Carnello va oltre il tema del referendum e diventa un passaggio chiave per il futuro di Massimiliano Quadrini. Tra D’Amore e Righini si consolida un asse in Fratelli d’Italia, mentre cresce l’ipotesi di un ingresso del sindaco nel Partito.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Carnello, la cena che vale più di un comizio

Ufficialmente si parlava di referendum sulla Giustizia. Ma chi era presente alla cena di mercoledì a Carnello sa bene che la serata è andata ben oltre. In quel ristorante, da anni termometro delle febbri politiche locali, si è consumato un passaggio politico che molti leggono già come decisivo.

Non una semplice conviviale pre-elettorale. Una fotografia di potere.

Al tavolo principale sedevano tre figure che, insieme, raccontano il presente e anticipano il futuro della provincia: Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri; Stefano D’Amore, presidente del Consiglio comunale e protagonista assoluto delle ultime provinciali con 10.850 preferenze; e soprattutto Giancarlo Righini, assessore al Bilancio della Regione Lazio, uomo forte della giunta Rocca e riferimento politico dei meloniani.

Un trio che non è passato inosservato.

Gli applausi, l’entusiasmo, il clima della serata non erano solo per l’organizzazione o per il contesto conviviale. Erano per qualcosa di più: una convergenza politica che appare ormai matura. E quando in politica si crea un asse visibile, difficilmente è casuale.

Il referendum come pretesto

Giancarlo Righini

Il tema ufficiale della serata era il referendum sulla Giustizia. Una cornice perfetta, istituzionalmente corretta, politicamente neutra. Ma dentro quella cornice si è giocata un’altra partita. Per Stefano D’Amore e Giancarlo Righini, il sostegno al Sì era scontato. È la linea del Partito, e non c’erano margini di ambiguità. Il punto politico vero era un altro: la posizione di Massimiliano Quadrini. (Leggi qui: Provincia, il vento gira a destra: Fratelli d’Italia primo partito, Salera scuote il Pd).

Secondo i presenti, il sindaco avrebbe espresso una chiara apertura al voto favorevole. Un passaggio che, preso da solo, potrebbe sembrare marginale. Ma inserito nel contesto della serata, assume tutt’altro peso. Perché rappresenta un ulteriore passo di sintonizzazione su Fratelli d’Italia. Un passaggio che non è ancora formalizzato ma che ormai appare sempre meno reversibile.

Il percorso di Quadrini: dal civismo alla scelta

Stefano D’Amore (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

La traiettoria politica di Massimiliano Quadrini è stata, negli anni, lineare con la sua generazione: non sono più i Partiti a creare gli uomini sui territori ma l’esatto contrario. Sono gli uomini, con la loro credibilità ed il loro consenso personale sedimentato negli anni, a spostare gli equilibri dei partiti all’interno degli scenari. Un percorso che lo ha portato all’esordio nell’Udeur che stava con Prodi, al passaggio quasi naturale nel Pd, a seguire l’ala pragmatica di Calenda in Azione. Poi la rivendicazione di una dimensione civica.

Un percorso legittimo ma che oggi sembra arrivato a un punto di svolta. Perché il civismo, spesso, non è un punto di arrivo. È una fase di transizione. Una sala d’attesa politica. E i segnali arrivati da Carnello indicano che il viaggio potrebbe avere una destinazione precisa: Fratelli d’Italia.

A rafforzare questa lettura ci sono i numeri. Le ultime elezioni provinciali hanno certificato una cosa: la provincia di Frosinone ha virato con decisione verso il centrodestra. Ed il successo di Stefano D’Amore, il più votato tra i meloniani, è qualcosa che va oltre il dato personale. È il segnale di una forza politica radicata e in crescita. E, come spesso accade, i voti non si contano: si pesano.

Lo scenario: la partita della Provincia è già iniziata

Massimiliano Quadrini

È qui che la vicenda assume una dimensione più ampia. La domanda che circola nei corridoi della politica non è più se Quadrini entrerà in Fratelli d’Italia. Ma quando. E soprattutto per fare cosa. La risposta più diffusa porta dritto alla Presidenza della Provincia. Una prospettiva che, alla luce del consenso locale e della sponda regionale garantita da Righini, appare tutt’altro che campata in aria.

Per ora, il diretto interessato resta fermo sulla linea istituzionale: attenzione alla città, priorità amministrative, nessuna distrazione politica. Una posizione corretta. Ma che fatica sempre di più a reggere di fronte ai segnali. Perché in politica, quando gli indizi iniziano a sommarsi, raramente sono casuali.

E quella di Carnello, più che una cena, è sembrata una dichiarazione non scritta.