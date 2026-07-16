Carnevali storici 2026: la Radeca di Frosinone al 3° posto assoluto nel Lazio

Frosinone conquista 96 punti e 4.856 euro di contributo regionale. Con la Radeca si gioca in Champions League. Pontecorvo quinto, Sora settima, Pofi tredicesima. Ceccano esclusa. E il paradosso finale: per il Carnevale bastava un progetto solido, per il Presidente del Consiglio servono i Santi Patroni.

C’è un Carnevale che finisce con il Martedì Grasso e uno che, almeno a Frosinone, sembra destinato a durare dodici mesi senza interruzioni. Il primo è quello storico della Radeca, che la Regione Lazio ha appena premiato tra le migliori manifestazioni dell’intero territorio regionale. Il secondo è quello politico della maggioranza del sindaco Riccardo Mastrangeli, fatto di gruppi consiliari che si compongono e scompongono con la stessa velocità con cui Kimi Antonelli conquista la pole in Formula 1, di richieste di cambi di assessori e di numeri legali in aula talmente ballerini da suscitare l’interesse di Maria De Filippi per la prossima edizione di Amici.

La graduatoria definitiva: 14 Comuni finanziati

(Foto © Giuseppe Cirelli)

Con la Determinazione dirigenziale n. G09274 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 57, la Direzione regionale Cultura ha approvato la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico per il sostegno ai Carnevali storici del Lazio 2026.

Complessivamente sono stati distribuiti 59mila 999 euro e 94 centesimi tra i progetti ritenuti meritevoli. Le domande presentate erano diciannove: diciassette ammissibili alla valutazione, due dichiarate inammissibili. Alla fine quattordici i Comuni finanziati, tre esclusi dal contributo.

Il bando regionale ha premiato quattro Comuni della provincia di Frosinone: Frosinone, Pontecorvo, Sora e Pofi. Ceccano non è stata ammessa al contributo: il punteggio non è risultato sufficiente per rientrare tra i progetti finanziati.

Frosinone terza assoluta nel Lazio

Il dato più significativo è il piazzamento del Comune di Frosinone. Il «Carnevale Storico di Frosinone – Festa della Radeca 2026» conquista 96 punti, classificandosi al terzo posto assoluto, a pari merito con Fara in Sabina (96 punti) e alle spalle soltanto di Ronciglione (97 punti). Il contributo assegnato è pari a 4.856,18 euro, uno dei più elevati dell’intera graduatoria regionale. Un risultato che certifica il valore storico e culturale della manifestazione e la qualità del progetto presentato dall’amministrazione Mastrangeli.

Se si guarda la classifica regionale, la Radeca gioca stabilmente in Champions League dei Carnevali laziali.

Ecco il dettaglio dei finanziamenti ottenuti dai Comuni ciociari:

Comune Manifestazione Punteggio Contributo Posizione Frosinone Carnevale Storico – Festa della Radeca 2026 96 4.856,18 € 3° Pontecorvo Carnevale di Pontecorvo 92 4.714,98 € 5° Sora Carnevale Storico del Liri – Città di Sora 2026 87 4.538,48 € 7° Pofi Carnevale di Pofi 65 3.761,88 € 13°

Due cose chiare, un paradosso evidente

Riccardo Mastrangeli

La determina regionale dice due cose piuttosto nette. Uno: quando c’è un progetto chiaro, una tradizione forte e un dossier ben costruito, i risultati arrivano. Due: la Ciociaria ha un patrimonio storico-folkloristico immenso. La Festa della Radeca è ormai una manifestazione di rilievo nazionale, il Carnevale di Pontecorvo si conferma una garanzia di qualità strutturata, Sora difende il suo storico presidio di tradizioni e anche una realtà più piccola come Pofi riesce comunque a ottenere un contributo importante.

Per il capoluogo però il paradosso è evidente. Se per ottenere 96 punti dalla commissione di valutazione regionale e portare a casa il massimo dei finanziamenti è bastato presentare un progetto credibile, solido e coerente, per trovare 17 voti per eleggere il presidente del Consiglio Comunale a Frosinone serve rivolgersi ai Santi Patroni Silverio e Ormisda.

L’amministrazione vince quando presenta progetti culturali, ma fatica da morire quando deve presentare progetti politici. Una metafora perfetta del momento: la Radeca funziona. La maggioranza no.

Essiglie Essiglie Essigliè.