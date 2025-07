Carte bollate sulla villa: l’opposizione denuncia, Salera contrattacca

Cassino, nuova polemica sulla Villa Comunale: l’opposizione presenta un esposto, il sindaco rilancia e parla di procurato allarme. Entro la fine della settimana il via al progetto per la bonifica di Nocione

Volano carte, ma non coriandoli, attorno alla Villa Comunale di Cassino. Dove c’era da tagliare un nastro entro fine mese, ora rischia di tornare il nastro rosso… delle indagini. A rianimare la polemica – come in un déjà vu – ci pensa l’opposizione consiliare che, anziché puntare il dito in Aula, firma un esposto alla Procura.

Stavolta i consiglieri Arduino Incagnoli, Franco Evangelista e Giuseppe Sebastianelli mettono nel mirino i terreni: sarebbero “potenzialmente inquinati”. Sollevano dubbi sulla qualità dei terreni impiegati nei lavori di riqualificazione e chiamano in causa anche Arpa Lazio ed i Carabinieri Forestali. La denuncia? È datata 3 luglio, ma il film è già andato in onda mesi fa, con tanto di risoluzione contrattuale e sostituzione dei materiali da parte dell’amministrazione.

Il sindaco Enzo Salera, più che sorpreso, è spazientito: “Non è opposizione, è procurato allarme. E ora potremmo essere noi a portare tutto in tribunale”.

Un film già visto

Una vicenda che suona ormai familiare: la denuncia di presunte irregolarità ambientali risale infatti a febbraio scorso. All’epoca, a seguito di analisi contestate, l’Amministrazione decise la risoluzione del contratto con l’azienda incaricata e la sostituzione del terreno. Ma per l’opposizione non basta. «Siamo preoccupati per la salute pubblica» dichiarano i consiglieri, chiedendo verifiche urgenti sul materiale di riporto e l’adozione di eventuali misure di bonifica.

Il sindaco Enzo Salera, abituato agli esposti come ad una fastidiosa colonna sonora, reagisce con fermezza: «L’opposizione ha presentato un esposto basato su dati vecchi. Dopo quell’episodio, abbiamo risolto il contratto e sostituito il terreno. Il 21 luglio ci consegnano il cantiere, la villa verrà inaugurata entro fine mese». Ma poi affonda: «Questo non è più esercizio di opposizione, è procurato allarme. I nostri avvocati stanno valutando eventuali azioni legali».

La Politica in Tribunale

Il Palazzo di Giustizia di Cassino

Il paradosso è evidente: mentre la città cerca di rilanciarsi, tra nuove piazze, inclusione sociale e un rafforzato presidio urbano, la battaglia politica si sposta ancora una volta nelle aule giudiziarie. Aule già congestionate da dossier ben più gravi: dalle infiltrazioni della criminalità organizzata alla nuova criminalità urbana, con episodi che hanno richiesto l’intervento diretto della Direzione Distrettuale Antimafia.

Intasare la giustizia con carte su carte, magari per guadagnare un titolo in più o un’inquadratura in consiglio, è un lusso che territori come Cassino non possono più permettersi. L’opposizione ha il sacrosanto diritto di esercitare il controllo sull’operato della maggioranza. Ma sulla base di elementi concreti. Con i quali si fa una denuncia. Non un esposto. La cui consistenza merita un luogo di discussione più adatto: un’Aula consiliare, e non la scrivania – già affollata – di un magistrato.

L’ora di Nocione

Alcune sequenze degli scavi a Nocione

A proposito di terreni avvelenati. In settimana verrà acceso il semaforo verde per la bonifica dell’area di Nocione: il progetto è pronto e deve essere approvato, la riunione per firmare la determina è prevista per la fine della settimana. È uno degli ultimi step per avviare i lavori.

L’area in località Nocione è un appezzamento di circa diecimila metri quadrati. Sorge sulla sponda di un fosso che sfocia direttamente 100 metri dopo nel Fiume Rapido. Apparteneva alla anziana figlia di due emigranti cassinati che si erano trasferiti in Scozia, lei stessa era nata lì e ci aveva vissuto gran parte della sua vita. Quell’area vieneutilizzata come discarica abusiva dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90. I carabinieri del comando provinciale di Frosinone scoprono il sito quando un cittadino segnala delliquido scuro e dall’odore nauseante che scola in un fossato e poi finisce direttamente nel fiume Rapido. Gli investigatori prelevano campioni di terreno. Ma le analisi non rilevano sostanze pericolose.

Trascorrono alcuni anni ed i proprietari di altri appezzamenti notano qualcosa di strano nelle loro coltivazioni: come se l’acqua o la terra fossero avvelenati. I nuovi test portano a scoprire tonnellate di rifiuti urbani ed ospedalieri: invece di finire negli impianti di smaltimento, chi li aveva ritirati aveva sotterrato tutto ed intascato la tariffa per il trattamento regolare di quei rifiuti.

La scoperta

Trascorrono altri anni. Ora siamo a cavallo tra il 2011 ed il 2012 ed è la Guardia di Finanza ad avviare una nuova indagine. Scopre quello che era sotto gli occhi di tutti: nel periodo tra gli Anni 80 e 90 quell’area è un sito di trasferenza. In pratica, viene usato per scaricare i rifiuti raccolti dai camion compattatori del Comune. Poi con calma le ruspe li caricano in grossi cassoni sui quali si provvede a trasferirli nella discarica di Mondragone in provincia di Caserta.

Con il tempo, il Comune esternalizza il servizio. La gara d’appalto la vince la società Redimap. Che però si occupa solo della raccolta. Ad un certo punto esplode la crisi dei rifiuti in tutta la provincia di Frosinone: non esiste ancora né lo stabilimento Saf di Colfelice capace di lavorare le immondizie, né la discarica provinciale Mad a Roccasecca nella quale interrare ciò che resta della lavorazione.

La Guardia di Finanza scopre che da un certo punto in poi l’area non è più usata solo per la trasferenza. Ma lì si interrano i rifiuti: in buche profonde fino a 15 metri. E c’era di tutto: rifiuti urbani, rifiuti ospedalieri speciali, carcasse di animali provenienti da allevamenti infetti.

Il progetto è pronto

Enzo Salera

La determina per dare il via alla bonifica è pronta ed una volta approvata dovrà passare agli uffici della Regione Lazio: dovrà autorizzare l’impiego del finanziamento, dopodiché sarà possibile indire la gara ed individuare la ditta. In municipio già hanno le carte sulle scrivanie per definire nei dettagli il bando.

Lì ci sono tonnellate di rifiuti che sono state interrate tra la fine degli Anni 80 e buona parte degli Anni 90, senza cautele e senza le difese per l’ambiente.