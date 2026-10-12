Cascate di Isola del Liri: la Soprintendenza apre al tavolo tecnico

Svolta nella tutela del patrimonio naturale di Isola del Liri: la Soprintendenza risponde all'esposto dei cittadini e apre al tavolo di confronto con Regione e Autorità di Bacino. Il Comitato attende la convocazione e pensa ad una seduta consiliare aperta.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Si arricchisce di un passaggio istituzionale significativo il dibattito sulla salvaguardia del patrimonio idrico e paesaggistico di Isola del Liri. A seguito dell’esposto presentato lo scorso 19 settembre dal Comitato Cascate del Liri — un documento corredato da una dettagliata ricognizione fotografica per segnalare le criticità legate alla portata d’acqua e alle modalità di prelievo lungo il fiume — la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina ha formalizzato il proprio riscontro.

Il quadro tutelare e la legittimità dei manufatti

Alessandro Betori

Nella nota firmata dal Soprintendente Alessandro Betori e dal Funzionario responsabile della tutela paesaggistica Alberto La Notte, l’Organo ministeriale ribadisce in primo luogo la cornice di protezione d’insieme che tutela la Cascata Grande e la Cascata del Valcatoio. I vincoli paesaggistici, originati dai decreti ministeriali del 1958 e del 1976, trovano piena continuità nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La Soprintendenza offre un inquadramento storico-documentale sulle opere e le infrastrutture idrauliche insistenti nell’alveo fluviale, come la centrale idroelettrica, il basamento di deviazione e le paratoie, compreso il cosiddetto “quarto stramazzo“.

Le opere originarie e le relative concessioni di derivazione risultano assentite con Regio Decreto n. 7718 del 1941, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La cascata di Isola del Liri con l’angolo ideale per i selfie

L’installazione della paratoia mobile (“quarto stramazzo“) trova fondamento nell’approvazione del medesimo Consiglio Superiore nel 1976 e nel successivo disciplinare del 1976/1977.

Quanto alla verifica di regolarità edilizia e paesaggistica di eventuali interventi o modifiche integrative realizzati in epoca successiva all’imposizione dei vincoli, la nota ne rimanda l’accertamento agli Enti territorialmente e funzionalmente competenti, da condursi in collaborazione con gli uffici della Soprintendenza.

Competenze sulla portata e Deflusso Ecologico

Rispetto al tema centrale della sensibile riduzione del flusso d’acqua presso le due cascate, il documento specifica come le valutazioni di carattere tecnico-idrologico, la definizione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)/Deflusso Ecologico e la gestione delle relative concessioni esulino dalle funzioni della Soprintendenza, rientrando nella sfera di competenza della Regione Lazio e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

La risposta del Ministero

Pur trattandosi di un riscontro istruttorio nell’alveo della normativa nazionale e non di una contestazione diretta verso il sito, la questione tocca da vicino un tema di rilevanza comunitaria. L’Italia è infatti da tempo impegnata nell’adeguamento alle direttive dell’Unione Europea in materia ambientale. Quali?

La Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE): Impone agli Stati membri il raggiungimento e il mantenimento del buono stato ecologico dei corpi idrici, vincolando l’impiego delle risorse fluviali al rispetto di un Deflusso Ecologico capace di garantire la continuità biologica e paesaggistica dei corsi d’acqua.

Le procedure d’infrazione nell’ambito idrico: Il rigoroso rispetto di tali parametri risponde all’esigenza di evitare o superare i rilievi formulati in sede europea riguardo alla gestione delle risorse idriche e alla qualità dei bacini idrografici italiani.

Il richiamo ai principi di tutela ecologica evidenzia dunque come la ricerca di un equilibrio tra attività produttive e salvaguardia del paesaggio locale si inserisca in un quadro di principi e standard condivisi a livello sovranazionale.

Verso il tavolo istituzionale

L’elemento di maggiore prospettiva emerso dalla nota risiede nella piena disponibilità espressa dalla Soprintendenza a prendere parte a un tavolo tecnico-istituzionale di confronto, promosso dalle Amministrazioni preposte. L’organismo collegiale consentirà di analizzare in modo organico lo stato di conservazione delle cascate e di valutare le misure più idonee per mitigare le criticità riscontrate. Per questo, la Soprintendenza auspica un’azione costante di vigilanza e prevenzione nei confronti di fattori antropici che possano incidere sulla portata del fiume.

In questo contesto, il Comitato attende ora con fiducia che le istituzioni coinvolte diano seguito all’indicazione del Ministero convocando celermente il tavolo. Al contempo, alla luce degli elementi di novità apportati dalla missiva della Soprintendenza, il Comitato sta valutando di sollecitare la richiesta di un Consiglio Comunale aperto. Sebbene il tema della gestione delle cascate sia già stato approdato in Aula consiliare su iniziativa delle forze di opposizione, la presenza di questo formale pronunciamento offre oggi una base rinnovata e autorevole su cui riaprire un confronto pubblico e trasparente con l’intera cittadinanza e con gli amministratori locali.

Lo scenario politico

Massimiliano Quadrini

Sul piano squisitamente politico, la presa di posizione della Soprintendenza sposta inevitabilmente l’asse del confronto. Dal solo piano procedurale a quello della responsabilizzazione amministrativa.

Se finora la discussione in Consiglio Comunale era stata promossa e tenuta viva dalle opposizioni consiliari, oggi la presenza di una sollecitazione scritta proveniente dagli uffici del Ministero della Cultura impone un cambio di passo all’intera compagine di governo locale.

​La proposta del tavolo tecnico e l’eventuale indizione di una seduta consiliare aperta non rappresentano un semplice passaggio formale, bensì l’opportunità per l’amministrazione cittadina di assumere un ruolo guida attivo e trasparente. L’auspicio di molti è che il tema della tutela delle Cascate — bene primario, simbolo identitario e attrattore economico della città — possa superare le contrapposizioni di parte, trasformando la spinta del Comitato e la chiarezza dei rilievi istituzionali nell’inizio di una strategia condivisa per la valorizzazione del fiume Liri.