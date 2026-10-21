Cascate, Quadrini accoglie la sfida: c’è la delibera per lo studio e il Tavolo Tecnico

La risposta di Massimiliano Quadrini al pressing della Soprintendenza e della piazza non si è fatta attendere. La Giunta approva all'unanimità l'atto d'indirizzo per mettere sotto la lente d'ingrandimento le concessioni idroelettriche.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Dalla difesa passiva all’attacco frontale. Il sindaco Massimiliano Quadrini raccoglie il guanto di sfida di Soprintendenza e Comitato e ribalta il tavolo politico. Ad una settimana dalle indicazioni della Soprintendenza alle Belle Arti, la Giunta di Isola del Liri vota la delibera d’indirizzo: un incarico sulle concessioni idroelettriche per blindare la regia del futuro Tavolo Tecnico. (Leggi qui Cascate di Isola del Liri: la Soprintendenza apre al tavolo tecnico).

Un passo indietro per inquadrare la questione. Lo scorso 19 settembre il Comitato Cascate del Liri aveva depositato un documento completo di analisi e fotografie per segnalare le criticità legate alla portata d’acqua e alle modalità di prelievo lungo il fiume Liri. Il 6 ottobre scorso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina ha risposto comunicando la sua piena disponibilità a prendere parte ad un tavolo tecnico-istituzionale di confronto. Quel tavolo servirà per analizzare in modo organico lo stato di conservazione delle cascate e verificare chi preleva acqua e con quale autorizzazione.

Giancarlo Righini con Massimiliano Quadrini

Ora si va oltre. Presso l’Assessorato al Bilancio della Regione Lazio si è tenuto un vertice decisivo. ​Al tavolo si sono seduti il sindaco Massimiliano Quadrini, l’assessore comunale Stefano Vitale, l’assessore regionale Giancarlo Righini ed il Soprintendente Alessandro Betori accompagnato dal dottor Alberto La Notte. Un incontro svolto per tracciare la rotta in un clima di piena collaborazione istituzionale .

​Lo studio sulle concessioni

È in questo quadro che si inserisce l’atto approvato all’unanimità dall’esecutivo cittadino il 19 ottobre 2026: la delibera n. 123. ​L’obiettivo è mettere un punto fermo sulla tutela della Cascata Grande e della Cascata del Valcatoio: in pratica quel salto naturale dell’acqua in pieno centro cittadino che ha reso famosa la città. Il Comune affiderà un incarico specialistico ad un tecnico esterno per analizzare la regimentazione delle acque e la gestione dei prelievi fluviali.

La cascata di Isola del Liri

​Il mandato approvato prevede una ricognizione completa sulle concessioni delle centrali idroelettriche attive sul fiume Liri. Chi le ha autorizzate? Quando? Fino a quando? E con quali limiti?

​Verranno analizzati scadenze, rinnovi, proroghe e disciplinari operative. Si valuterà l’impatto effettivo dei prelievi sulla portata dei salti d’acqua e il rispetto del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico.

​Mappa completa degli enti e soggetti coinvolti

​Il percorso tracciato dall’Amministrazione prevede un coinvolgimento corale di tutti gli attori istituzionali, tecnici e sociali interessati dalla gestione del fiume Liri:

​Istituzioni locali e regionali: Comune di Isola del Liri, Regione Lazio (Assessorato al Bilancio e uffici tecnici competenti) e Provincia di Frosinone.

​Organismi di tutela ministeriale: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina (Ministero della Cultura).

​Autorità di gestione e controllo idrico: Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e Consorzio di Bonifica.

​Operatori economici: I soggetti privati titolari delle concessioni di derivazione idroelettrica sul bacino.

​Associazioni e comitati civici: Movimento per la Difesa delle Cascate, Comitato Cascate del Liri, Consumerismo e le realtà associative del territorio impegnate nella salvaguardia ambientale.

Isola del Liri, la presentazione del nuovo Piano Regolatore

​L’iniziativa si aggancia alla strategia per la riqualificazione e la tutela del territorio cittadino. E si inserisce nel lavoro sul nuovo Piano Urbanistico Generale Comunale (PUGC), dà continuità all’iter per l’ampliamento dell’Area Verde Viscogliosi. L’obiettivo finale resta l’istituzione del «Monumento Naturale delle Cascate del Liri» sul ramo sinistro del fiume. (Leggi qui: Oltre il restyling: la vera sfida di Isola del Liri per il 2044).

​La strategia di Quadrini

​ Con questa accelerazione la Giunta prova a cambiare la geografia del dibattito locale. La battaglia per il fiume non resta più un’esclusiva delle minoranze o della protesta di piazza.

​Forte dei passaggi formali con la Regione e la Soprintendenza, Quadrini rivendica la regia dell’operazione. «La salvaguardia delle Cascate rappresenta una priorità non solo ambientale, ma storica, identitaria e turistica per Isola del Liri», rimarca il primo cittadino, puntando a chiudere la partita della crisi idrica con un impianto tecnico e istituzionale blindato.