Caso-Pro Loco, vertice Natalia-Vecchi-Savone: prevale la linea d’Idea Anagni

Nella spinosa vicenda dell'associazione turistica il sindaco incontra la lista civica per cercare una mediazione definitiva, spegnere le fibrillazioni in maggioranza e indebolire l'aassessore Carlo Marino vicino alla dirigenza dell'ente turistico e sempre più in orbita di Forza Italia

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un nuovo incontro riservato per fare il punto sulla situazione della Pro Loco. Una vicenda che sta diventando ad Anagni sempre più rilevante, soprattutto per quanto riguarda gli assetti futuri della politica locale, e non solo. L’incontro si sarebbe tenuto l’altro giorno all’interno del palazzo comunale tra il sindaco Natalia e gli esponenti del gruppo di Idea Anagni, Vecchi e Savone. (Leggi qui le puntate precedenti).

L’obiettivo, come detto, era quello di risolvere una grana mica da ridere, dopo che i due, con tempi e modi diversi, hanno avuto problemi con l’ente. Di Savone era stato chiesto l’allontanamento motivato da irregolarità di carattere amministrativo; mentre per Vecchi si era parlato di una querela per opinioni negative nei confronti di alcuni esponenti della Pro Loco.

Natalia si schiera con Vecchi e Savone

Guglielmo Vecchi

Vicende che, al di là del dato in sé (e comunque la querela sarebbe stata stoppata), hanno una ricaduta politica, visto che Vecchi e Savone sono da tempo in rotta di collisione nei confronti dell’Amministrazione comunale, e soprattutto contro l’assessore al bilancio e dalla cultura Carlo Marino, più vicino alle posizioni della Pro Loco. (Leggi qui: Anagni, la maggioranza perde i pezzi: Vecchi e Necci marcano le distanze).

La vicenda ha più volte richiesto la mediazione del sindaco, che anche l’altro giorno ha cercato di arrivare ad una conciliazione. Secondo le indiscrezioni, Daniele Natalia si sarebbe sostanzialmente detto d’accordo con Vecchi e Savone, in vista soprattutto di un possibile azzeramento del direttivo della Pro Loco. Si vedrà nelle prossime settimane.

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

In ogni caso, la vicenda della Pro Loco, come detto, si intreccia con le fibrillazioni politiche, soprattutto nel centrodestra. Sono infatti in molti ad Anagni quelli che vedono in questa evoluzione una vittoria dell’ala di Vecchi e Savone contro quella che fa capo a Carlo Marino. Anche perché ormai la fine della consiliatura si avvicina e sempre più spesso Natalia ha palesato la volontà di fare un salto in avanti nella sua carriera politica. Cosa che richiederebbe un appoggio importante da parte della parte politica della sua coalizione.

E Marino si avvicina a Forza Italia

Di qui la necessità di andare incontro alle esigenze di una lista, Idea Anagni, che comunque è considerata vicina alla Lega, mentre al momento Marino si trova in una realtà ancora civica. E non è forse un caso, in questo senso, che proprio qualche giorno fa più di qualcuno ha ha notato lo stesso Marino a Roma alla presentazione del libro di Antonio Occhiuto, referente importante al livello nazionale di Forza Italia.

Carlo Marino

Una indiscrezione non smentita che sembrerebbe far pensare alla volontà di Marino di avvicinarsi, anche vista la scadenza delle prossime comunali, ad una dimensione più politica e meno civica, quella di Forza Italia appunto. Il che offre due possibilità di lettura.

La prima. Carlo Marino sceglie di rimanere civico ma espressione di Forza Italia, un po’ come accaduto a Frosinone con Riccardo Mastrangeli. Una scelta strategica che consente di rimanere nell’area e catalizzare il voto di chi non si riconosce nella politica ed apprezza il suo movimentismo fatto da fuori, senza dover stare nel palazzo. La seconda: Forza Italia ha una sorta di diritto di prelazione sulla candidatura di Anagni perché il sindaco uscente, vittorioso per due volte di fila, è di Forza Italia. E per questo potrebbe avere detto a Marino che il battesimo azzurro è indispensabile se vuole aspirare ad indossare in modo stabile la fascia tricolore.

Cosa che gli servirebbe come base di partenza per un bacino di voti più ampio in vista della battaglia per ottenere il ruolo di candidato a sindaco. Anche per provare a battere gli esponenti di Fratelli d’Italia, da Ambrosetti a Cardinali fino a Salvati, che invece sembrano essere al momento in pole position. Ma a condizione che il tavolo Regionale disegni una nuova geografia elettorale: e tolga da anagni la bandierina forzista per sostituirla con quella meloniana.