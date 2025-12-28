Cassino 2025: la memoria come responsabilità, la ricostruzione come metodo

Tra crisi industriali, tensioni globali e nuove sfide sociali, Cassino nel 2025 rilegge il presente alla luce della propria storia: una città martire che trasforma la memoria in progetto, puntando su cultura, inclusione, finanza di territorio e responsabilità politica verso il traguardo del 2029.

Cassino è una città che porta la propria storia come responsabilità, non come semplice ricordo. Il 2025 ha rafforzato questa consapevolezza: tra crisi industriali, sfide sociali e tensioni internazionali, la città si è trovata a leggere il presente alla luce del proprio passato. Le immagini dall’Ucraina e da Gaza ricordano ciò che Cassino ha già vissuto ottant’anni fa: distruzione, perdita, sradicamento. Eppure, dalla tragedia, Cassino è rinata. È una città che può definirsi martire ma anche capace di accogliere e integrare.

Cassino città testimone di Pace

Il monumento alla Pace di Umberto Mastroianni che sovrasta Cassino

Nel corso del 2025 la partecipazione del sindaco di Cassino alla conferenza di Mayors for Peace a Hiroshima non è stato un atto simbolico fine a sé stesso, ma un richiamo alla responsabilità civile. Perché la guerra e la pace sono questioni concrete e la storia di Cassino insegna che il dolore può diventare coscienza collettiva.

Il fatto di avere vissuto sulle proprie mura, sui propri simboli, sui segnali del proprio passato, un bombardamento capace di azzerare ogni cosa, nell’anno che si sta chiudendo ha imposto a Cassino di esercitare sullo scenario internazionale un ruolo ben preciso. E cioè quello della città testimone dell’inutilità della guerra, della follia di un massacro imposto ad un’intera generazione. La testimonianza di Cassino ad Hiroshima è stata ancora più importante nell’anno in cui le popolazione di Ucraina e Russia sono state messe contro, in cui Gaza vive l’incubo di un genocidio.

Storia millenaria

Foto © Tonino Bernardelli

Non solo in Giappone. Allo stesso modo, la presenza alla riapertura della Basilica di San Benedetto a Norcia, città gemellata con Cassino, ha consolidato un legame di memoria e identità: Norcia e Cassino condividono ferite e ricostruzioni, unite anche dalla figura di San Benedetto.

Il percorso verso il 1500° anniversario della fondazione dell’Abbazia di Montecassino nel 2029 rappresenta la prossima grande sfida civica e culturale della città. Non un semplice anniversario ma un’occasione di progetto: Montecassino non è solo patrimonio religioso ma simbolo di continuità, ricostruzione e innovazione culturale.

La candidatura di Cassino a Capitale italiana della Cultura 2029, che si svilupperà nei prossimi anni in collaborazione con Comune, Abbazia, Università e soggetti culturali del territorio, prova a trasformare la memoria in opportunità economica e sociale. È un richiamo alla responsabilità politica: qui maggioranza e opposizione devono superare diffidenze e visioni di parte, concentrandosi sul bene comune.

Motore ingolfato

(Foto © AG IchnusaPapers)

Il 2025 ha segnato anche il dramma sempre più evidente della crisi dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, una ferita occupazionale che tocca direttamente la comunità cassinate. Nel 2025 sono stati più i giorni di Cassa Integrazione che quelli lavorati, il numero di auto prodotte è ai minimi storici: Cassino Plant nel 2025 è diventata l’ombra del polo di sviluppo che ha dato alle strade Giulietta, Giulia e Stelvio. È sempre più il simbolo di un declino, della discesa in un abisso del quale non si conosce la fine.

Il 2026 non sarà migliore. Tutti gli analisti dicono che bisognerà attendere il 2027 per ipotizzare un futuro per lo stabilimento cassinate che arrivò ad occupare 12mila addetti. Che oggi si sono ridotti a poco più di 2mila.

I modelli che trainano

In questo contesto, la Banca Popolare del Cassinate ha confermato il proprio ruolo storico, ereditato dalla ricostruzione post-bellica, sostenendo imprese locali e attività commerciali storiche. La banca non fornisce solo credito: accompagna la comunità, preserva il tessuto economico e riafferma l’importanza della finanza di territorio in tempi di incertezza industriale. Nel 2025 l’istituto ha compiuto un altro passo nella propria strategia e dopo avere consolidato la propria presenza a Roma con una sede di prestigio è entrato tra i soci finanziatori della Popolare di Torre del Greco. (Leggi qui: Cosa c’è dietro l’operazione di BpC sul Credito Popolare). È stato protagonista di una campagna di restauro nazionale, sponsorizzando la manutenzione del Sarcofago degli Sposi etruschi. Leggi qui: Un abbraccio lungo 2.500 anni: Bpc fa rinascere il Sarcofago degli Sposi).

Cassino continua a trasformarsi grazie all’Università e ad una comunità studentesca internazionale. Studenti provenienti da ogni parte del mondo vivono la città, aprono attività commerciali, creano spazi di socialità e servizi di supporto legale per chi decide di restare. Ormai un terzo degli immatricolati viene da fuori confine nazionale. Questa integrazione non è priva di criticità ma racconta una città che sa accogliere, come ha imparato dai propri passati drammi.

Sul piano politico

Sul piano politico, il 2025 ha mostrato limiti e opportunità: l’amministrazione governa senza scossoni, l’opposizione è presente ma frammentata e non ci sono margini di dialogo con cui costruire un fronte che possa impensierire il sindaco Enzo Salera.

Anche nel 2025 il dibattito consiliare è stato caratterizzato dagli eccessi, con toni talvolta fuori dalle righe e scontri dialettici in Aula sconfinati nell’attacco personale. A fine anno viene approvato il Bilancio di Previsione: numeri solidi, 20 milioni di investimenti e 5 per il sociale: Cassino sceglie la stabilità in una stagione di risorse scarse.

Cassino è nata dal dolore e ha scelto di trasformarlo in futuro. Il 2025 conferma questa vocazione: memoria, accoglienza, resilienza economica e responsabilità politica sono criteri concreti di azione. Il percorso verso il 2029 e il 1500° anniversario di Montecassino non è solo culturale: è l’occasione per dimostrare che una città che ha saputo rinascere può anche insegnare come fare politica, economia e integrazione con lungimiranza.