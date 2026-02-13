Cassino, 22 sì e 100 scintille: sicurezza votata all’unanimità ma guerra in Aula

Mozione approvata con ventidue voti, ma il Consiglio comunale di Cassino diventa un ring tra ironie sui “carri armati”, accuse personali e repliche al vetriolo. Unità sulla sicurezza, fratture profonde nei rapporti politici.

Tra Parlamento in miniatura e rissa condominiale

Ci sono consigli comunali che assomigliano a una seduta parlamentare in miniatura, con tutto il campionario della politica nazionale: accuse, allusioni, colpi sotto la cintura e, alla fine, un voto unanime che mette tutti d’accordo. E poi ci sono quelli che somigliano a una riunione condominiale, con toni sopra le righe, stracci che volano insieme agli insulti e agli attacchi personali.

Quello andato in scena oggi a Cassino appartiene alla seconda categoria: non è una novità, sta diventando un cliché.

Alla fine, ventidue voti favorevoli. Un coro compatto per chiedere allo Stato di non dimenticare il Commissariato di Polizia cittadino, di rafforzarne organico e mezzi, di distaccare lì una sezione della Squadra Mobile. Un messaggio chiaro al Ministero dell’Interno: la sicurezza non può essere un capitolo residuale.

A ricordarlo è stata la bomba carta piazzata martedì sotto una Lancia Ypsilon, un avvertimento legato al mondo della droga. Ha fatto molto rumore, ha rischiato di fare molto danno: la bomba è esplosa lontano dal serbatoio di Gpl della vettura, altrimenti sarebbe stata un’altra storia. (Leggi qui: Cassino e Frosinone, lo specchio rotto: quando il paesone diventa città fragile).

Eppure, prima di arrivare a quell’unanimità quasi liturgica, l’aula si è trasformata in un ring.

Scintille, ironia e “carri armati”

Stamattina il Consiglio comunale non ha certo risparmiato scintille. L’ordine del giorno era un misto di mozioni di minoranza e della tanto attesa proposta della maggioranza sul potenziamento del Commissariato, dopo il grave episodio di via Capocci. La mozione è stata approvata, ma il dibattito è stato tutto fuorché sereno.

Il Commissariato di Cassino (Foto © Polizia di Stato)

I promotori Fabio Vizzacchero e Riccardo Consales hanno snocciolato dati allarmanti sulla carenza di personale di polizia e sulle difficoltà nella gestione dei turni. Tono fermo, numeri alla mano: il Commissariato di Cassino, hanno spiegato, è sistematicamente penalizzato negli organici.

Ma alla freddezza dei dati, Consales ha aggiunto una punta di ironia: “Stiamo discutendo di competenze che spettano al Ministero, ma il governo di centrodestra continua a tagliare sulla sicurezza. Cosa volete che faccia il Comune? Volete i carri armati? Abbiamo quelli giù”. Il riferimento ai mezzi della Seconda Guerra Mondiale custoditi in città ha strappato qualche sorriso. E aperto la miccia.

Sulla stessa linea il sindaco Enzo Salera, che ha messo a fuoco il nodo: i soldati possono presidiare, ma non sostituire la Polizia di Stato. “Possono fare da deterrente, ma non garantiscono l’azione di controllo. Questo è il punto centrale”, ha scandito. Una distinzione tecnica che, in tempi di slogan facili, suona quasi controcorrente.

Totò, Peppino e il “grosso petardo”

Nicola Ottaviani a Cassino mentre telefona al sottosegretario Molteni

Ma la cronaca politica ha preso una piega decisamente teatrale. Fabio Vizzacchero non ha resistito alla battuta, ribattezzando il sottosegretario Nicola Molteni e il deputato Nicola Ottaviani, entrambi della Lega, “Totò e Peppino”per la loro discesa a Cassino a seguito dell’attentato. Ottaviani si è catapultato in città la sera stessa, telefonando al sottosegretario Molteni per sollecitare il potenziamento del Commissariato.

Ironia? Sì, ma non senza polemica: Alessio Ranaldi e i consiglieri di minoranza non l’hanno presa benissimo. Nel pomeriggio il capogrullo leghista diffonderà una nota politica: “Non ricordo una presenza a Cassino di un deputato del Centrosinistra che non sia stata determinata da esigenze elettorali o contingenti. Invito quindi la maggioranza a manifestare maggiore rispetto per le cariche istituzionali a qualunque schieramento appartengano”.

Enzo Salera

Il sindaco Enzo Salera, intervenendo dopo l’approvazione, ha alzato ulteriormente la temperatura. Ha ribadito il nodo centrale sui soldati e, nel commentare l’attentato, ha definito la bomba carta “un grosso petardo”. Proprio mentre, a pochi metri di distanza, in Procura, il procuratore capo Carlo Fucci mostrava le immagini della videosorveglianza, con un bambino vicino a restare travolto dalla deflagrazione. Un contrasto tra ironia politica e realtà cruda che ha lasciato molti interdetti.

Tra accuse reciproche sulla diffusione della criminalità e riferimenti ad assegni a vuoto e sentenze per minacce, il clima si è fatto davvero “al vetriolo”.

Sciabolate, like e strascichi

La discussione ha preso presto un’altra direzione. Quando il consigliere di opposizione Franco Evangelista ha parlato di “illegalità diffusa”, il sindaco ha replicato con una sciabolata personale, evocando vicende giudiziarie che nulla avevano a che fare con il dispositivo in votazione. È il momento in cui il confronto politico scivola nel personale. E lì la temperatura sale.

Salera aggiunge benzina: sferza l’opposizione accusando alcuni membri di fare polemica solo per “farsi mettere il like su Facebook dalla zia o dalla mamma”.

L’intervento di Evangelista e l’ilarità di Sebastianelli

Evangelista non ha incassato. Ha rilanciato, ricordando a sua volta trascorsi giudiziari altrui e parlando di rinvii a giudizio per scambio di voti. In mezzo, il consigliere Sebastianelli che lascia l’aula per protesta, gesto plateale ma eloquente. L’impressione è quella di una maggioranza e di un’opposizione che, sotto la superficie istituzionale, si misurano in vista di partite più grandi.

Nel dibattito compaiono nomi e telefonate che guardano oltre i confini comunali. Andrea Vizzaccaro, insieme a Fabio Vizzacchero e Sarah Grieco, si augurano che la telefonata tra Ottaviani e Molteni produca fatti concreti. La sicurezza diventa così terreno di verifica tra promesse romane e bisogni locali.

Unanimità finale e crepe aperte

Intanto il consigliere Incagnoli rivendica la primogenitura del tema, sostenendo che la maggioranza abbia semplicemente ripreso battaglie già sollevate dall’opposizione. Silvestro Petrarcone bacchetta sui toni. Luca Fardelli spiega l’assenza della sua firma alla mozione, chiarendo che l’impossibilità era solo materiale. Con le provinciali alle porte e un derby politico che si annuncia acceso, ogni dettaglio diventa un messaggio.

Arturo Buongiovanni

Eppure, alla fine, il voto è unanime. Cassino chiede più uomini e più mezzi. È l’immagine rassicurante che la politica offre quando decide di compattarsi di fronte a un interesse generale. Ma sotto quella fotografia resta la crepa.

A provare a ricucire è Arturo Buongiovanni, che con una battuta definisce l’aula “una palestra per il sindaco Salera, proiettato verso sedi istituzionali più grandi”. Salera sorride.

Il resto della seduta ha visto discussioni più tradizionali: manutenzione del cimitero con mozione di Carmine Di Mambro e Nora Noiry, e il collaudo del ponte nella villa comunale dopo cinque mesi. Ma è chiaro che stamattina a Cassino il Consiglio comunale non si ricorderà per delibere e protocolli: qui si sono contate battute, stoccate politiche e un “petardo” che ha messo tutti sull’attenti.

Insomma, Cassino oggi ha avuto il suo Consiglio comunale all’arma bianca… politica: un mix tra politica locale, spettacolo teatrale e cronaca da brivido. Chi pensava di assistere a una seduta ordinaria ha dovuto ricredersi: qui la geometria delle sedie era l’unica cosa lineare.