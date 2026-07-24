Cassino, 600mila euro per trasformare piazza Restagno: via alla riqualificazione

La Giunta Salera approva la delibera il 20 luglio: nuova pavimentazione, fontana centrale, alberature potenziate e illuminazione LED. I fondi erano stati liberati da un risparmio sui lavori alla scuola Di Biasio. Cantieri subito dopo l'estate.

Per mezzo secolo ha aspettato il suo riscatto. Piazza Restagno, punto nevralgico della vita sociale del capoluogo, a due passi dal centro, è stata concepita negli anni Settanta e da allora non ha mai smesso di fare i conti con la propria inadeguatezza strutturale: uno spazio che col tempo si era trasformato prevalentemente in parcheggio, poco capace di rispondere alle esigenze di aggregazione dei residenti. Con la delibera di Giunta approvata il 20 luglio, il sindaco Enzo Salera ha dato il via libera definitivo al suo rilancio.

L’investimento: 600mila euro liberati da un risparmio

Piazza Restagno

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione urbana e l’adeguamento funzionale della piazza vale 600.000 euro ed è inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028.

Una cifra resa disponibile grazie a un risparmio maturato sui lavori relativi alla scuola Di Biasio: dopo che il Ministero aveva autorizzato l’utilizzo dei fondi inizialmente destinati a coprire l’aumento dei costi di quell’intervento, le risorse risparmiate sono state dirottate sulla riqualificazione della piazza.

Cosa cambierà: fontana, pavimento e verde

La struttura attuale, come si legge nell’atto di delibera, non risponde più alle esigenze funzionali né alle necessità legate all’attuale stile di vita urbana. Il piano di ammodernamento, predisposto dall’area tecnica comunale,— prevede una trasformazione profonda sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Il Rendering Piazza Restagno (Clicca per ingrandire)

Al centro del progetto c’è la nuova fontana, destinata a diventare il punto di attrazione visiva e il cuore aggregativo della piazza. La pavimentazione sarà integralmente rifatta con materiali ad alta resistenza. Il verde sarà integrato e le alberature esistenti potenziate. Sono previsti anche nuovi arredi urbani — panchine e sedute moderne — un impianto di illuminazione a tecnologia LED e una riorganizzazione dell’area parcheggio.

Salera: «Lavori subito dopo l’estate»

Il sindaco Enzo Salera ha espresso soddisfazione per il via libera al progetto e ha anticipato che i cantieri potrebbero partire subito dopo l’estate. «Questi interventi importanti renderanno Cassino una città sempre più moderna e funzionale, dal centro alle periferie. Dalle piazze principali alle zone periferiche: ogni area sarà oggetto di riqualificazione», ha dichiarato il primo cittadino.

Una visione che colloca la riqualificazione di piazza Restagno non come un intervento isolato, ma come prima tessera di un mosaico più ampio di rigenerazione urbana che l’Amministrazione intende portare avanti nei prossimi anni.