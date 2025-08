Cassino a 2 velocità: tra figli, figliastri e una città che cerca un futuro

L’opposizione spara sul modello Salera: troppe regole per alcuni, troppa musica per altri. Ma dietro il tom-tom della polemica, emergono nodi strutturali: commercio in crisi, Stellantis in picchiata. E una città che cerca la sua nuova identità

C’è un concetto semplice, popolare, ma carico di significato, attorno a cui si muove l’ultima iniziativa dell’opposizione consiliare a Cassino: “figli e figliastri”. È così che i tre consiglieri comunali di minoranza Giuseppe Sebastianelli, Franco Evangelista ed Arduino Incagnoli definiscono il modo in cui l’amministrazione del sindaco Enzo Salera gestisce il controllo del territorio e l’applicazione delle regole. Da un lato, sanzioni, controlli e attenzione minuziosa verso le vele pubblicitarie, spesso posizionate senza autorizzazione; dall’altro, un atteggiamento che definiscono lassista verso i locali che la sera, e spesso la notte, diffondono musica ad alto volume nel cuore della città.

Non si parla – specificano – di favoritismi. Ma di una “scelta strategica” dell’amministrazione, che privilegerebbe alcune battaglie urbane lasciando sullo sfondo altre questioni che incidono direttamente sulla vita di residenti e commercianti.

Il caso delle vele e la musica nei bar

Le vele, storicamente un nodo critico della città, sono finite sotto i riflettori del Comune, che ha deciso di intervenire con forza per ripristinare legalità e decoro. Un’azione che l’opposizione non contesta: “giusta, doverosa, necessaria”. Ma – chiedono i tre consiglieri – perché non si usa lo stesso rigore con i locali notturni che “trasformano il centro cittadino in una discoteca a cielo aperto”?

La polizia locale di Cassino

Una domanda destinata a far discutere, specie in un momento in cui il commercio del centro è in forte sofferenza. L’isola pedonale, infatti, è diventata il campo di battaglia simbolico di una città divisa. Chi la sostiene la considera un passo verso la modernità e la vivibilità urbana. Un salotto che Cassino non ha mai avuto dai tempi pre Seconda Guerra Mondiale.

Chi la critica la vede come un errore. Non di concetto, anche a loro l’isola pedonale grosso modo va bene. A farla andare di traverso sono l’impostazione e la comunicazione che – sostengono – ha allontanato la clientela senza offrire alternative concrete in termini di parcheggi, eventi o promozione commerciale.

La replica di Ranaldi: “Non raccontiamo favole”

Gino Ranaldi

A fare chiarezza interviene il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Gino Ranaldi, che smonta le accuse con toni decisi: “Ogni volta che sento questa storia della Polizia locale che a mezzanotte dovrebbe intervenire per spegnere la musica nei locali, mi cadono le braccia. I tre consiglieri di opposizione sanno perfettamente che la Polizia locale alle 20 finisce il servizio e che per poter girare la notte bisogna essere armati. Nel corpo della Polizia locale di Cassino sono solo tre le persone dotate di porto d’armi, ma non è previsto il loro intervento a meno che non lo decida il Prefetto – come accaduto nelle scorse settimane.”

Ranaldi precisa anche che la Polizia locale ha già operato controlli serali, ma sempre nel contesto di operazioni straordinarie coordinate dalla Prefettura, come i pattugliamenti durante i quali “sono stati multati tutti i proprietari dei bar presenti in Corso della Repubblica”.

Arduino Incagnoli, Franco Evangelista e Giuseppe Sebastianelli

Poi l’affondo politico: “La Polizia locale non è un cane da guardia. Una volta emesso il verbale, non può restare sul posto a fare da sentinella. E i tre consiglieri dovrebbero saperlo, visto che ne abbiamo discusso in Consiglio. Mi chiedo: quando gli ex amministratori Evangelista e Sebastianelli erano in carica, la Polizia locale girava a mezzanotte? Polemiche sterili, fini a se stesse, che non fanno il bene della città.”

Quel guizzo che manca

Al netto dello scontro politico, il punto centrale resta quel guizzo da città leader che ancora Cassino non riesce ad avere. Vero che il sindaco ci stia provando: candidando la città a Capitale della cultura 2029 insieme alle città sede di abbazia benedettina. Ma Cassino è schiava di un’immagine di città culturale che le bombe hanno ridotto in macerie del 1944 e da allora non è più tornata a quel livello. Il Salera I ha ridato alla città il suo salotto che le mancava da allora: adesso la sfida è il ruolo. (Leggi qui: Per i 1500 anni del Monte Cassino si candida a Capitale della Cultura).

La presentazione della candidatura di Cassino a capitale della cultura

A questa sofferenza interiore se ne aggiunge una più materiale. Oggi Cassino vive una doppia crisi: commerciale e industriale. Da un lato, i piccoli esercenti fanno i conti con una caduta del fatturato costante legata ad una generazione sempre connessa che ormai compra anche le mutande sul web via App. Dall’altro, incombe la crisi dello stabilimento Stellantis, motore occupazionale del territorio, oggi in una fase critica.

I dati parlano chiaro

Stellantis ha annunciato ieri una nuova fermata produttiva dal 18 al 29 agosto per lo stabilimento Cassino Plant. Si fermano i reparti Montaggio, Lastratura e Verniciatura. Anche in questo caso lo stop è stato determinato dall’assenza di volumi, cioè troppo pochi ordini per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio e la Maserati Grecale prodotte in Ciociaria. Il sindacato Uilm – Uil ha definito “non più rinviabile un confronto su un tavolo nazionale specifico su Cassino. Non possiamo continuare ad accettare un modello in cui i lavoratori diventano variabili di aggiustamento senza nessuna garanzia concreta”, ha detto il Segretario Gennaro D’Avino.

L’ingresso dello stabilimento Stellantis

Il sindacato chiede chiarezza sulla destinazione dei modelli che dovevano nascere sulla piattaforma totalmente elettrica Stla Large, reclama un piano industriale serio, con volumi, investimenti e prospettive certe. “Chiediamo – dice D’Avino – rispetto per chi lavora, per chi in questi mesi ha dovuto subire ore, giornate, settimane di inattività e ammortizzatori, senza una sola parola di verità da parte dell’azienda”.

A Cassino Plant sono ancora in forza poco meno di 2500 lavoratori, concentrati su un unico turno lavorativo giornaliero.

Nei primi sei mesi del 2024, la produzione di veicoli a Piedimonte San Germano è crollata del ‑38,7%, con appena 15.900 auto prodotte (CISL Lazio)

A inizio 2025, il calo si è aggravato: ‑45,5% nel primo trimestre.

⁠La produzione è passata da circa 90.000 vetture nel 2017 a meno di 30.000 nel 2024.

Le giornate lavorative effettive sono ormai una rarità: appena 9 al mese in media.

Una situazione drammatica che coinvolge oltre 3.000 lavoratori dell’indotto, molti dei quali legati al tessuto cittadino di Cassino: famiglie, giovani, piccoli consumatori.

Commercio e industria, un’unica crisi

La crisi Stellantis non è un evento isolato, ma una valanga che travolge il sistema economico locale. Meno produzione significa meno salari, meno spesa, meno margini di sopravvivenza per negozi, bar, servizi.

E mentre nella zona nord della provincia di Frosinone – da Ferentino ad Anagni – si è puntato sulla diversificazione industriale (farmaceutico, ambientale, meccanica, aerospazio), il Cassinate è rimasto fortemente legato all’automotive, senza una vera strategia alternativa.

Enrico Coppotelli, Segretario Generale Cisl del Lazio

Il problema non è “si poteva agire prima”. Anzi. Fa bene Cassino ad aspettare che Stellantis faccia sapere cosa vuole fare del suo stabilimento di Piedimonte San Germano. Ma è fondamentale spingere e pressare per saperlo il prima possibile: perché ci sono scelte da fare adesso ed opportunità da cogliere subito.

Come l’ipotesi avanzata dal Segretario Generale Cisl del Lazio Enrico Coppotelli: la riconversione all’industria aerospaziale, per la quale ci sono grossi finanziamenti Ue. Con l’immediato plauso del presidente di Federlazio Domenico Beccidelli (Leggi qui: Difesa e aerospazio, ultima chiamata: il Sud (ri)decolla solo se si aggancia ora. E qui: Cassino dalle auto allo spazio: a Federlazio l’idea piace).

Oggi serve guardare avanti: ripensare la vocazione industriale del territorio, accompagnare i commercianti nella transizione digitale e urbanistica, sostenere una nuova idea di centro città.

Uno scontro che nasconde un’urgenza vera

Il Comune di Cassino

Dietro lo scontro tra opposizione e maggioranza c’è qualcosa di più profondo: la richiesta – sempre più urgente – di una visione complessiva per Cassino. Una visione che sappia tenere insieme decoro urbano, diritti dei residenti, sostenibilità economica dei commercianti e rilancio industriale.

La polemica sulle “due velocità” dei controlli è solo un sintomo. Il nodo vero è: cosa deve diventare Cassino nei prossimi dieci anni? Un bivio che riguarda tutti, senza distinzione tra figli e figliastri.