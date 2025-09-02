Cassino al bivio della notte: vietato ai minori uscire da soli dopo mezzanotte?

Una mozione dell’opposizione riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana: proposta un’ordinanza per vietare ai minori di 14 anni di circolare da soli tra mezzanotte e le 6. Sullo sfondo, spaccio, risse, intimidazioni e l’arrivo del nuovo Questore Caruso. Il sindaco Salera apre al confronto con la Prefettura. E la città chiede risposte urgenti.

Il presidente di Unicef Italia non nasconde le sue perplessità. Il sindaco però prende atto che il weekend è trascorso in serenità: le piazze, affollate nel tardo pomeriggio, si svuotavano progressivamente rispettando il coprifuoco, senza tensioni tra minorenni. Fa discutere il provvedimento adottato a Casal di Principe con un’ordinanza del sindaco, vietando ai ragazzi con meno di 14 anni di circolare tra mezzanotte e le 6 del mattino, se non accompagnati da un adulto.

Per gli scettici è una compressione delle libertà individuali. I favorevoli invece dicono che non si tratta di una punizione ma di un “aiuto alla responsabilità genitoriale”.

A Cassino l’amministrazione Salera attende ed osserva, valuta e studia i risultati del Comune campano. Tenendosi pronta ad imitare quel provvedimento. La minoranza civica invece balza su quell’iniziativa e punta a cavalcarla.

La mozione sui minori

Franco Evangelista, Giuseppe Sebastianelli, Arduino Incagnoli

I consiglieri comunali Giuseppe Sebastianelli, Franco Evangelista e Arduino Incagnoli hanno depositato una mozione che chiede l’introduzione di un’ordinanza per vietare anche nella Città Martire d’andare in giro da solo di notte a chi ha meno di 14 anni. Una proposta ispirata al modello già adottato a Casal di Principe, dove l’ordinanza è entrata in vigore lo scorso 28 agosto su firma del sindaco Ottavio Corvino.

Lì, come a Cassino, la misura nasce dall’esigenza di mettere un argine a una deriva notturna sempre più preoccupante: ragazzi giovanissimi lasciati a sé stessi, episodi di microcriminalità, contatti pericolosi con spacciatori e ambienti devianti.

La proposta non arriva per caso, né in un momento qualunque. Cassino sta vivendo da mesi una serie di episodi che hanno alzato il livello di allarme sociale. Lo spaccio di droga in pieno centro, soprattutto in piazza Labriola, è ormai diventato quotidianità, così come le risse e le aggressioni nella movida del weekend. Tanti i minorenni coinvolti, alcuni dei quali ospitati in case di accoglienza del territorio: spesso sono ‘minori non accompagnati‘ cioè ragazzi messi su un barcone e spediti verso l’Italia pregando che Allah tenga buono il Mediterraneo. Una volta approdati, lo Stato si fa carico di accoglierli, sfamarli, provare a dargli un futuro. Qualcosa nel meccanismo non funziona se con molta frequenza finiscono al centro di situazioni difficili da gestire.

L’arrivo di Caruso

Il questore Stanislao Caruso durante la presentazione a Frosinone

A tutto questo si è aggiunto anche un fatto gravissimo: l’auto incendiata di un magistrato in servizio presso la Procura di Cassino. Un atto intimidatorio inquietante, che ha scosso profondamente la città e gettato un’ombra pesante sul clima generale di sicurezza.

E proprio mentre la politica inizia a muoversi, in città arriva anche un nuovo volto chiave sul fronte della legalità: il Questore Stanislao Caruso, che ha preso ufficialmente servizio a Frosinone ieri mattina: porta con sé un’esperienza decennale maturata in Campania, s’è fatto le ossa nei Commissariati difficili. Un territorio in cui ha affrontato dinamiche complesse legate a criminalità organizzata, baby gang e disagio sociale. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, non ha lasciato spazio a dubbi: Cassino sarà una priorità operativa per la Questura di Frosinone, sia per il ruolo strategico della città, sia per le criticità che negli ultimi mesi si sono manifestate con sempre maggiore evidenza .

Un messaggio forte, che si intreccia inevitabilmente con il dibattito politico in corso.

Salera: stiamo studiando

Enzo Salera

Il sindaco Enzo Salera ha ribadito di essere già a conoscenza dell’ordinanza di Casal di Principe, che gli era stata segnalata dall’ex assessore ai Servizi Sociali Stefania Di Russo il 30 luglio scorso. “La conoscevo già – ha detto – la stavo valutando e se ci convincerà siamo pronti ad imitarla, adattandola alla nostra specifica realtà. Ma prima voglio confrontarmi con il Prefetto, anche per una questione di fair play istituzionale”.

Una posizione cauta ma non ostile. Che forse tradisce anche la consapevolezza, in una materia così delicata, di quanto serva una strategia condivisa tra istituzioni, forze dell’ordine e Servizi sociali.

Intanto la mozione è stata depositata e verrà discussa in Aula nelle prossime sedute del Consiglio Comunale. I consiglieri promotori la definiscono “una misura di prevenzione, non di repressione”, un modo per restituire alla città un messaggio di attenzione e responsabilità, soprattutto verso i minori che, nelle ore notturne, non dovrebbero essere lasciati soli a sé stessi o – peggio – in balia del degrado.

Ora la città guarda al Consiglio, ma anche alla Prefettura e alla Questura. Perché di fronte a segnali così evidenti, e a una tensione sociale che rischia di sfuggire di mano, le risposte devono arrivare in fretta. E devono essere all’altezza.