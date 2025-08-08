Cassino alza gli occhi: in arrivo 70 nuove telecamere. Anche sul parco Impastato

Dopo le polemiche sulla sicurezza, il Comune annuncia un maxi-potenziamento della videosorveglianza: 30 occhi elettronici nei parchi cittadini, tre dei quali accanto al Tribunale, e 42 per vigilare sui rifiuti. Con il sistema SELEA, le targhe sospette saranno tracciate in tempo reale.

Settanta nuovi occhi elettronici a vigilare sulla città di Cassino. È la risposta dell’amministrazione del sindaco Enzo Salera al clima pesante nel parchetto “Peppino Impastato”. Per alzare la barriera contro spaccio, aggressioni e minacce, il Comune rilancia con una mossa ad alto tasso tecnologico: un piano per ampliare la sua rete di videosorveglianza installando 70 nuove telecamere in città.

Il vicesindaco Gino Ranaldi lo annuncia rivendicando il lavoro degli uffici comunali. Sono stati loro a trovare i finanziamenti specifici per la sicurezza urbana: “Risultati che non vanno mai dati per scontati” sottolinea. Ricordando come, tra le 30 telecamere previste nei parchi cittadini, tre saranno piazzate proprio accanto al Tribunale, dove sorge il giardino dedicato a Peppino Impastato. Che oggi è uno dei nervi scoperti. (Leggi qui: Cassino, il parco senza pace: quando la sicurezza non è un optional).

Caccia a zozzoni e pirati

Pierluigi Pontone (Foto © Stefano Strani)

Ma il piano non si ferma lì. L’assessore Pierluigi Pontone annuncia altre 40 telecamere fisse e due fototrappole mobili, stavolta contro i reati ambientali: abbandono di rifiuti, conferimenti errati, degrado diffuso. “Il progetto partirà a settembre e sarà un ottimo supporto per migliorare la raccolta differenziata” spiega. C’è ancora chi getta i rifiuti ai lati della strada per non fare la differenziata e chi continua a mettere tutto nei sacchi come se non esistesse una regola civile che a livello provinciale ha già portato ad un risultato: zero tonnellate di rifiuti finiti in discarica e tutto riciclato o convertito in combustibile per termovaloizzatore. Un bel risparmio sulla bolletta.

Sul fronte sicurezza stradale, invece, il comandante della Polizia Locale Giuseppe Acquaro è pronto ad attivare il nuovo sistema SELEA, che permetterà a tutte le forze dell’ordine di leggere in tempo reale le targhe e intercettare ingressi sospetti, anche in supporto alle indagini giudiziarie.

Il consigliere comunale Riccardo Consales, da anni in prima linea su questo dossier, ricorda i numeri: “Nel 2019 c’erano appena 20 telecamere funzionanti. Oggi siamo a 65, e presto supereremo quota 130, con in più il sistema SELEA”.

Repressione e cultura

Gino Ranaldi

Più occhi elettronici ovunque, soprattutto in periferia. Un passo avanti: ma resta la domanda di fondo e cioè se potrà la tecnologia sostituire quel “poliziotto di quartiere” che, per ora, resta un ricordo. È un intervento importante. Perché le telecamere non sono uno slogan: sono uno strumento concreto che aiuta a prevenire reati , a ricostruire episodi e a dare alle forze dell’ordine un supporto immediato. Il nuovo sistema SELEA, con la lettura automatica delle targhe sospette, porta Cassino dentro un modello di sicurezza integrata che, fino a pochi anni fa, sembrava fantascienza per una città di medie dimensioni.

Tuttavia, la sicurezza vera – quella che ti fa sentire tranquillo nel mandare un figlio al parco o a tornare a casa la sera – non può nascere solo dal silicio delle telecamere. Richiede anche un cambiamento culturale. Richiede che ognuno, dal cittadino all’amministratore, senta il dovere di proteggere e rispettare gli spazi comuni.

Telecamere e fototrappole sono un primo e fondamentale passo. Ora servirà anche un lavoro di educazione civica, di coesione, di presidio umano, di dialogo tra cittadini. Perché nessun obiettivo elettronico può cogliere ciò che accade nei cuori e nelle teste: la scelta quotidiana di vivere in una comunità più solidale, attenta, accogliente. Cassino oggi accende i suoi occhi elettronici. Domani, per essere davvero più sicura, dovrà far battere forte anche il suo cuore.

