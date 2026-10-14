Cassino, dal grande orizzonte alle buche

Il sindaco Salera risponde alle accuse su sicurezza e manutenzione, la Lega chiede un piano chiaro per i 960mila euro annunciati. Errori da entrambe le parti, mentre il dibattito cittadino ha perso l'orizzonte.

C’era un tempo in cui la classe politica della città di Cassino discuteva di orizzonti: di come far nascere un’università moderna che desse prospettive ai giovani del territorio, di come avviare una seria politica industriale per portare il progresso anche nelle province, di come creare infrastrutture di collegamento con le principali aree della regione e del Paese.

Un tempo in cui le divisioni erano insanabili: con la Dc che aveva il monopolio elettorale e il Pci, insieme al Psi, al Pri e al Pli, che dall’opposizione non si risparmiava di interpretare il bastian contrario. Ma davanti ai grandi temi che una città degna di questo nome, come Cassino, doveva e poteva affrontare, l’unità non era un’ipotesi da mettere in discussione.

Era un tempo in cui si disegnavano orizzonti. In cui la politica, nonostante i mille difetti e qualche torbido aspetto, era capace di assumersi il ruolo di essere classe dirigente. E di orientare al futuro.

Buche, verde incolto e sicurezza

Oggi, ad animare il dibattito cittadino ci sono pochi «grandi» problemi che monopolizzano la discussione politica: buche, verde incolto e qualche marciapiede frammentato. Sono queste le armi in mano alle opposizioni dentro e fuori il Consiglio comunale.

A questi si aggiunge la sicurezza. Per colpa di qualche giovane che gioca a fare il criminale, capita che, di tanto in tanto, si arrivi alle mani. Nessuna persona «estranea» a quelle dinamiche è stata coinvolta. Nemmeno qualche passante che, trovandosi di fronte le scazzottate, venisse aggredito.

E non basta sapere che i dati del Ministero dell’Interno parlano di reati in calo. La percezione è data solo dalla narrazione che si fa di quello che accade. Ed è qui che si scatena il vespaio: dopo l’ennesima rissa, la responsabilità viene fatta ricadere al sindaco.

Il pitbull Salera

Enzo Salera (Foto © Stefano Strani)

Ma Enzo Salera è uno che, se in un primo momento lascia cadere le accuse, poi se gli sale l’istinto del pitbull comincia ad azzannare.

«Non sopporto i soliti politici dell’ultima ora che pur di compiacere ai loro padroni politici direbbero qualsiasi cosa e – spiega a Leggocassino.it – per quanto riguarda la sicurezza abbiamo implementato di 9 unità il corpo della polizia locale, abbiamo previsto un piano, con una spesa di circa 50 mila euro per l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza modernissime che sorveglieranno anche le frazioni, monitorando tramite il numero di targa chi entra e chi esce».

La Lega e i 960mila euro

E, dopo aver annunciato lo stanziamento di 960mila euro per finanziare la manutenzione, c’è chi a questi numeri non sembra tanto crederci.

«Il sindaco afferma che sono disponibili 960 mila euro per strade e marciapiedi. Bene: nessuno mette in discussione l’importanza delle risorse destinate alla manutenzione», attacca la Lega in una nota. «Ma la domanda è semplice e legittima: dove si interviene, con quali priorità e in quali tempi i cittadini potranno vedere risultati tangibili?

Vincenzo Marrone

«Perché un finanziamento annunciato non equivale automaticamente a un problema risolto. I cittadini hanno bisogno di sapere quali strade saranno sistemate, quali marciapiedi verranno messi in sicurezza e quali interventi interesseranno le zone periferiche. Hanno diritto a una programmazione chiara, a tempi verificabili e a un criterio di distribuzione delle risorse che tenga conto delle esigenze di tutto il territorio comunale.

«La manutenzione, inoltre, non dovrebbe essere soltanto una risposta alle emergenze o alle polemiche. Dovrebbe rappresentare un’attività costante, fatta di controlli, prevenzione e interventi tempestivi. Aspettare che una strada diventi impraticabile o che un marciapiede rappresenti un pericolo prima di intervenire significa rinunciare a una gestione efficiente del territorio».

Al carroccio si aggiunge l’intera frangia dell’opposizione extraconsiliare. Sempre con il medesimo ritornello.

L’errore da ambo le parti

Ed è qui, su questo tema, che si consuma l’errore. Da ambo le parti. Ha sbagliato Salera ad entrare nel vortice delle polemiche, perché ha finito per generarne altre, facendo da megafono ai cori contrari. E dando potere negoziale a quelli che lui stesso definisce «venditori di fumo». E ha sbagliato la Lega, che solleva un problema legittimo, ma senza essere capace di andare oltre. Ovvero di definire un’alternativa capace di fare sintesi su tutti i problemi della città, sul futuro del commercio, sulla valorizzazione della cultura.

Perché il rischio di concentrarsi sul solo problema della manutenzione non è solo pretesto. È vulnerabilità nella visione.E un pitbull come Salera le vulnerabilità le sa azzannare bene.