Cassino – Frosinone – Roma: il treno riparte ma nessuno pensa ai pendolari

La linea Cassino–Frosinone–Roma riapre dopo due mesi di stop. Pendolari di nuovo sui binari, ma i problemi restano: ritardi, affollamenti e tempi di percorrenza infiniti.

Dopo oltre due mesi di interruzione, la linea ferroviaria Cassino–Frosinone–Roma torna finalmente operativa. Da questa mattina, i treni regionali della FL6 hanno ripreso a circolare regolarmente tra Colleferro e Ciampino, chiudendo una lunga parentesi estiva segnata da cantieri, bus sostitutivi e disagi infiniti per migliaia di pendolari.

Un copione ormai noto: è il quarto anno consecutivo che la tratta viene sospesa nei mesi estivi.

I lavori di potenziamento

Fino a ieri, chi partiva dalla Ciociaria per raggiungere la Capitale doveva affrontare un vero e proprio percorso a ostacoli: treno fino a Colleferro, bus (quando disponibile) fino a Ciampino, poi di nuovo treno verso Termini. Tempi di percorrenza? Circa tre ore, nella migliore delle ipotesi.

La sospensione estiva è stata giustificata dai lavori di potenziamento infrastrutturale previsti dal progetto PC80: ha interessato gallerie, marciapiedi e sistemi elettrici. L’obiettivo è rendere la linea compatibile con il trasporto merci europeo, in particolare con i treni merci sagomati P/C80 lungo il Corridoio Scandinavo –Mediterraneo. Un investimento importante e necessario, capace di rendere produttiva la rete ferroviaria anche di notte quando i passeggeri non viaggiano. Proprio per questo è un intervento che non risolve i problemi quotidiani dei pendolari.

Per chi ogni giorno affronta il viaggio da Frosinone o Cassino verso Roma, le criticità restano: ritardi cronici, cancellazioni improvvise, treni sovraffollati, temperature estreme e tempi di percorrenza che sfiorano l’ora e mezza. Ad oggi, solo il Frecciarossa delle 6:37 che passa da Frosinone impiega 38 minuti, ma costa 20 euro a corsa: una cifra proibitiva per chi viaggia tutti i giorni.

Almeno un’ora

Pendolari alla stazione

Tutti gli altri treni per Termini hanno tempi di percorrenza superiori ad 1 ora. La vera risposta sarebbe un treno regionale veloce, capace di collegare Frosinone a Roma in massimo 60 minuti, con regolarità e comfort. Una richiesta che i pendolari avanzano da anni, ma che resta puntualmente inascoltata.

Nel frattempo, il progetto della futura fermata dell’Alta Velocità a Ferentino, suscita giustificato entusiasmo trasversale: politica, imprenditoria e sindacati lo considerano strategico per il rilancio del territorio. Ma il paradosso è evidente: si investe sull’alta velocità, mentre il trasporto Regionale resta inadeguato e lontano dagli standard europei. È come costruire una casa con un tetto perfetto ma fondamenta instabili su un terreno franoso.

E’ il sistema ferroviario ciociaro, verso la Capitale, che non regge.

Una mozione si nega a nessuno

(Foto © Massimo Scaccia)

Il Consiglio Comunale di Frosinone ha approvato all’unanimità una mozione per chiedere il miglioramento della tratta FL6, anche con treni veloci. Ma come spesso accade, una mozione non si nega a nessuno.

La speranza è che non si debba assistere, tra qualche settimana, oltre ai cronici e garantiti ritardi dei treni, anche alla solita tarantella di tavoli regionali e audizioni alla Pisana dei vertici di Trenitalia: che non approdano mai a nulla.

I pendolari non lo meritano. Almeno questo.