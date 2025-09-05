Cassino, il bivio dell’Automotive: Panda in Algeria, premium in bilico

La Grande Panda andrà in Algeria, Pomigliano gode dei benefici Zes, mentre Cassino cerca di difendere il suo ruolo nel premium. Regione e sindacati serrano i ranghi, ma senza scelte industriali forti il futuro resta un’incognita.

C’è un’immagine che rende bene l’idea della fase che vive l’automotive italiano, e con esso il Lazio: il sindaco di Cassino Enzo Salera, il collega di Piedimonte Gioacchino Ferdinandi, i sindacati, le imprese e la Regione riuniti a Roma, nella sala Aniene, a parlare di futuro, mentre a poche ore di distanza Stellantis annuncia l’avvio della produzione della nuova Panda in Algeria .

La fotografia è spietata. Da una parte il Lazio, con la sua storia di fabbrica e sacrificio, che prova a elaborare piani e programmi operativi per non farsi travolgere dalla transizione; dall’altra un colosso globale che decide di portare all’estero il modello-simbolo dell’auto popolare italiana.

La nuova Panda presentata in Algeria (Foto © Stellantis / ANSA)

Non c’è contraddizione, semmai c’è la conferma di un bivio. La Panda in Italia non si produce più perché non conviene: margini troppo bassi, volumi insufficienti, concorrenza feroce. A Cassino servirebbero migliaia di esemplari al giorno per rendere sostenibile la produzione, ma il mercato europeo non assorbe più. E allora Stellantis va altrove, scegliendo il Ckd algerino per rafforzare la sua presenza in Africa.

Il punto, però, non è la Panda. Il punto è cosa resta a Cassino, cosa può nascere, e soprattutto con quali strumenti politici ed economici.

Premium senza protezioni

Lo stabilimento di Piedimonte San Germano, lo sanno tutti, è stato pensato per le utilitarie. Lì si realizzavano le storiche Fiat 126: ma poi le strategie e gli obiettivi sono cambiati ed è diventata la culla del segmento più performante, realizzando Fiat 131, Tipo, Bravo e Brava. Oggi si costruiscono le Alfa Romeo, le Maserati di fascia medio-alta, quelle che un tempo si definivano “premium”. Era una specializzazione, una scommessa di qualità. Ma senza strumenti di sostegno, quella vocazione rischia di trasformarsi in condanna.

Perché mentre a Pomigliano, a meno di cento chilometri di distanza, Stellantis può contare sugli incentivi della Zes, Cassino resta fuori dal perimetro. Una distorsione che pesa come un macigno. Due fabbriche “gemelle”, ma con condizioni industriali radicalmente diverse: una protetta, l’altra scoperta.

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

È qui che il nodo politico diventa cruciale. La Regione Lazio, attraverso la vicepresidente Roberta Angelilli e il commissario del Consorzio Raffaele Trequattrini, sta provando a ricucire. Si parla di Zls, di aree di crisi industriale complessa, di fondi regionali e di crediti europei. Ma il rischio è che, senza una cornice nazionale ed europea, si tratti di un patchwork insufficiente a contrastare le strategie di un colosso globale.

Il tavolo della speranza

Il tavolo Automotive in Regione Lazio

Il Tavolo di oggi, a Roma, ha avuto almeno il merito di rimettere insieme i pezzi: Regione, sindacati, imprese, sindaci. Sul tavolo, due priorità: il documento che il Lazio porterà all’Alleanza delle Regioni automotive a Monaco di Baviera la prossima settimana e il Programma operativo previsto dalla legge regionale 46 del 2002.

Angelilli lo ha detto chiaramente: «Non possiamo fare passi indietro. Difendere l’automotive significa difendere la sovranità industriale del territorio». E ha annunciato un impegno comune per chiedere a Bruxelles neutralità tecnologica, aiuti finanziari, semplificazione.

Trequattrini come sempre ha aggiunto un tassello centrale: un team tecnico che lavori al Programma operativo, con dentro professionisti e competenze esterne. Non solo parole, insomma, ma un tentativo di costruire una piattaforma solida.

Enrico Coppotelli (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

La Cisl, con il segretario Enrico Coppotelli, ha messo il dito nella piaga: senza nuovi modelli a Cassino non ci sarà futuro per l’indotto. E non basta il premium. Servono volumi, serve un mix produttivo. Serve, soprattutto, che Stellantis consideri Cassino non come un residuo da smantellare lentamente, ma come un asset da rilanciare.

La lezione della Panda

Il trasferimento della Panda in Algeria è emblematico. Stellantis lo definisce «storico», un passo verso la sovranità industriale nordafricana. Ma, visto da Cassino, suona come l’ennesima conferma di un disimpegno progressivo.

Il paradosso è che l’auto simbolo della “popolarità” italiana viene sacrificata in Patria e rilanciata altrove. La logica è economica, certo. Ma la politica, se vuole avere un senso, dovrebbe interrogarsi su come rendere competitivo il territorio.

I lavoratori di Cassino Plant davanti alla ex Palazzina oggi in vendita

Perché non è la Panda a mancare a Cassino: è la capacità di intercettare i grandi investimenti futuri, di agganciarsi alle catene del valore dell’elettrico, dell’aerospazio, della difesa. Lo hanno capito i sindacati, che parlano esplicitamente di diversificazione. Lo ha capito il Consorzio, che lavora su infrastrutture e logistica.

L’indotto al collasso

Nel frattempo a Cassino si lavora con il contagocce. Una nuova fermata produttiva per lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano subito dopo la fine del lunghissimo stop estivo, determinato in parte dalle ferie ed in parte dalla mancanza di ordini per Maserati Grecale e per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Stellantis nelle ore scorse ha comunicato una fermata produttiva per il Montaggio: resterà fermo lunedì 8 settembre. Oggi invece non hanno lavorato Lastratura e Verniciatura.

E anche l’indotto soffre. I casi come quello della Trasnova di Cassino raccontano una storia drammatica: aziende esternalizzate per “efficientare” i processi, promesse di continuità disattese, esodi incentivati, lavoratori messi all’angolo.

Il presidio dello scorso anno del lavoratori Trasnova

È lo stesso copione che rischia di ripetersi in provincia di Frosinone. Decine di piccole e medie imprese legate allo stabilimento Stellantis vedono ridursi i volumi, allungarsi gli ammortizzatori, crescere l’incertezza. Chi vuole sopravvivere deve spostare la produzione in Nordafrica. Qui la questione non è solo industriale: è sociale. È la tenuta di un territorio già fragile, che senza automotive rischia di tornare periferia povera e marginale.

Il ruolo dell’Europa

Il 9 e 10 settembre, a Monaco di Baviera, il Lazio proverà a giocare la sua partita europea. Neutralità tecnologica, sostegni finanziari, meno burocrazia. Sono parole che sembrano lontane dalle linee di montaggio di Piedimonte, ma in realtà ne decidono la sopravvivenza.

Se l’Europa continuerà a spingere solo sull’elettrico, senza tenere conto della gradualità, il rischio è che fabbriche come Cassino diventino cattedrali vuote. Se invece si aprirà la strada a una transizione più flessibile, con sostegni mirati, allora qualche spiraglio ci sarà.

Ma serve unità. E serve che il governo italiano si faccia promotore di una strategia nazionale. Perché nessuna Regione, da sola, può reggere l’urto di un colosso globale come Stellantis.

Un territorio in attesa

Intanto, a Cassino, la sensazione è quella di vivere in sospeso. Ogni decisione di Stellantis arriva come una tegola dall’alto. Ogni tavolo istituzionale come un tentativo, nobile ma fragile, di mettere argini a un fiume in piena. Il rischio è che il tempo giochi contro. Che tra ricorsi, programmi operativi, piani europei, si arrivi tardi.

Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica

Eppure non tutto è perduto. C’è ancora una base industriale, ci sono competenze, c’è una storia. C’è persino la possibilità di diversificare verso l’aerospazio e la difesa, come suggerisce la Cisl e come condivide Federlazio. Ma serve una visione. Serve il coraggio di chiedere a Stellantis un impegno preciso, vincolato, con modelli e investimenti.

La crisi dell’automotive non è una notizia nuova. La vera novità è se il Lazio saprà trasformarla in occasione per ridefinire il proprio ruolo industriale. La Panda in Algeria ci dice che i tempi della produzione di massa a basso margine in Italia sono finiti. Cassino deve capire se vuole essere il luogo del premium, del green, dell’aerospazio, o tutto questo insieme.

Ma deve capirlo ora. Perché il rischio, altrimenti, è che la prossima volta non si parli più di un modello trasferito all’estero, ma di un’intera fabbrica che non trova più ragioni per restare.