Cassino, il Consiglio si vede dal mattino

Variazioni per il Consiglio Comunle di Cassino. Potrebbe tenersi soilo al mattino. E depurato dalle Interrogazioni: finirebbero nel Question Time. Come a Frosinone

Cappuccino, cornetto e… Consiglio comunale. Le prossime sedute dell’Assise di Cassino potrebbero tenersi al mattino e non più alla sera come avvenuto fino ad oggi. Inoltre si sta lavorando per introdurre una variazione al Regolamento d’Aula, inserendo la sessione di Question Time come avviene già nel Consiglio Comunale di Frosinone. Le modifiche sono allo studio e potrebbero diventare effettive già dai primi Consigli del 2025.

Lo scopo è quello di avere un’Aula lucida e concentrata sui temi, disinnescando il clima da osteria che più volte è stato registrato nel recente passato. In che modo? Le sedute mattutine si terrebbero con le migliori energie ancora da spendere, al contrario di quanto accade oggi che i Consiglieri devono affrontare il dibattito d’Aula dopo avere avuto una giornata di lavoro sulle spalle; anche per questo molte volte si accendono tensioni sul nulla. E poi il Questione Time: assorbirebbe tutta una parte della discussione, lasciando poi lo spazio ai temi amministrativi in una seduta di Consiglio autonoma. Chi vuole partecipa, chi non intende farlo può presenziale alla sola parte amministrativa del Consiglio; infatti durante il Question Time non c’è limite al numero legale. Niente spazio per lo show,

A lavorare su orari e Question Time sono la presidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo ed il segretario generale Pasquale Loffredo

Le ultime due sedute

Il sindaco Salera e la presidente Di Rollo

Intanto si va verso le ultime due sedute del 2024: con orario e metodo tradizionali. La penultima seduta del 2024 è in agenda per giovedì pomeriggio alle 16. I temi da esaminare ed inseriti all’Ordine del Giorno sono 18: i primi quattro sono interrogazioni. Toccano temi che vanno dall’evasione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico alle gite per gli anziani, fino alla annosa questione della viabilità nella zona universitaria de La Folcara.

Ci sono poi sei spese non previste ma che devono essere messe in bilancio: essenzialmente sono legate a contenziosi e parcelle legali. A proposito di Bilancio, devono essere esaminate due variazioni. Infine ci sono quattro mozioni: sulle famiglie penalizzate dalla recente norma valida nel Lazio sulle disabilità gravissime e sulla fermata Tav.

Sul punto il sindaco è stato chiaro nei giorni scorsi: punta sull’interconnessione. (Leggi qui: Stazione Tav, Salera niente derby con Frosinone).

L’ultima seduta del 2024 è in agenda per il 20 dicembre.