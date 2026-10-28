Cassino, il dopo Salera è già cominciato

Nel Consiglio Comunale di Cassino la battuta di Sebastianelli ha portato alla luce il tema della successione a Salera, con le assessore Tamburrini e Vacca sotto la lente. Scontro con l’opposizione sul bilancio.

«Assessora Tamburrini, lei parla già da candidata sindaco!»: ci voleva Giuseppe Sebastianelli per dare voce a ciò che, fino a ieri, si muoveva sottotraccia nei corridoi di Palazzo De Gasperi a Cassino: il valzer delle candidature per il dopo Enzo Salera. Perché, mentre ufficialmente la maggioranza da un lato è ancora impegnata a portare a termine il mandato, dietro le quinte il futuro ha già cominciato a bussare. E qualcuno, a quanto pare, ha iniziato ad aprirgli la porta.

Il gioco è in corso da tempo ma ha subito un’accelerazione due settimane fa, quando Salera ha affidato alla stampa la propria ambizione di allargare i suoi orizzonti politici oltre il perimetro comunale. Un messaggio che, inevitabilmente, ha rimesso in movimento gli equilibri interni e acceso le aspirazioni di chi, nella Giunta e in Consiglio, comincia a guardare alla successione. Il sindaco potrebbe avere altri traguardi davanti a sé, ma nella politica locale la domanda è già un’altra: chi raccoglierà il testimone?

Il DUP e il cambio di tono

(Foto © Alberto Simone)

Lunedì sera, durante un Consiglio Comunale durato quattro ore, la risposta non è arrivata. Ma la partita si è mostrata in tutta la sua evidenza. È accaduto nel momento dedicato al DUP (il Documento unico di programmazione in cui l’amministrazione mette nero su bianco obiettivi e priorità). Gli assessori hanno illustrato quanto realizzato nei rispettivi settori, le attività in corso e gli impegni da qui al 2029. Fin qui, ordinaria amministrazione: è esattamente ciò che ci si aspetta in una seduta del genere. Solo che, arrivati agli ultimi interventi, il tono è cambiato. E con lui, la temperatura politica dell’Aula.

Prima Maria Concetta Tamburrini, assessora all’Istruzione, al Turismo e alle Pari opportunità. Poi Gabriella Vacca, titolare delle deleghe alla Cultura e alla Comunicazione digitale. Due interventi che, letti nel contesto, sono sembrati andare ben oltre il resoconto delle attività amministrative.

Tamburrini e Vacca

Maria Concetta Tamburrini (Foto © Michele Di Lonardo)

«Noi non possiamo considerare tutti questi singoli interventi come dei percorsi a sé. Fanno parte di un percorso unico», ha detto Tamburrini, assumendo quasi il ruolo di chiudere il cerchio al posto del sindaco. Poi il richiamo allo slogan della campagna elettorale: «Si muove la città». E la conclusione: «Ecco, la città si sta muovendo». Parole che, nell’Aula consiliare, non sono passate inosservate. Tra gli altri assessori e diversi esponenti della maggioranza sono cominciati gli sguardi d’intesa, quelli che in politica spesso raccontano più delle dichiarazioni ufficiali. Come a dire: ma dove vuole arrivare?

A rendere ancora più esplicito il quadro ci ha pensato Gabriella Vacca, protagonista del percorso che ha portato Cassino a candidarsi a Capitale italiana della Cultura 2029. Un progetto che, se dovesse andare a buon fine, rappresenterebbe un risultato amministrativo di grande rilievo e offrirebbe alla delegata alla Cultura una visibilità significativa. «Stiamo facendo tanti sforzi per il percorso di candidatura e per la promozione della città», ha dichiarato. Traduzione politica, almeno secondo la lettura che circola in maggioranza: mentre si lavora per il 2029, ci si prepara anche al 2029. La coincidenza delle date, del resto, è difficile da ignorare.

Due protagoniste, una corsa

Gabriella Vacca

E così, quello che avrebbe dovuto essere un passaggio dedicato alla programmazione amministrativa si è trasformato in una vetrina per il futuro. Una competizione che, almeno nelle percezioni di chi osserva le dinamiche interne, sembra avere già due protagoniste.

Tanto che, quando Salera è partito alla volta di Strasburgo per l’inaugurazione di una sala del Parlamento europeo dedicata a San Benedetto, ha portato con sé entrambe le assessore. Una scelta che ha alimentato le letture politiche, anche perché si discosta dalla rappresentanza istituzionale più consueta, nella quale accanto al sindaco possono trovare spazio il presidente del Consiglio Comunale e rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione.

La spiegazione fornita è legata alla necessità di presentare il percorso di candidatura anche agli europarlamentari, valorizzando le deleghe alla Cultura e al Turismo. Una motivazione comprensibile sul piano amministrativo, ma che non ha impedito alle interpretazioni politiche di prendere corpo. Perché in una città dove la successione a Salera è già diventata argomento di conversazione, ogni fotografia, ogni trasferta e ogni intervento pubblico finiscono inevitabilmente sotto la lente. La battuta di Sebastianelli, allora, non ha fatto altro che portare allo scoperto una questione che fino a quel momento si era preferito lasciare sullo sfondo.

La partita non è scritta

Enzo Salera con il deputato Ue Nicola Procaccini, Gabriella vacca e Maria Concetta Tamburrini

Ma attenzione a scambiare la partenza per il traguardo. In politica, chi comincia prima non è necessariamente chi arriva alla fine. Tamburrini e Vacca possono contare su rapporti consolidati e sulla fiducia di una parte significativa della maggioranza ma questo non significa che la successione sia già scritta. Tra i Consiglieri c’è chi ricorda che una candidatura a sindaco non può essere il risultato di un percorso individuale, per quanto legittime siano le ambizioni personali: dovrà misurarsi con gli equilibri della maggioranza uscente e con quelli della coalizione, composta da forze politiche che non necessariamente avranno le stesse priorità.

E poi c’è Barbara Di Rollo, presidente del Consiglio Comunale e figura di primo piano negli equilibri della maggioranza, forte di un consenso personale che le ha fatto guadagnare l’etichetta di «miss preferenze». Al momento non sembra intenzionata a indossare la fascia tricolore. Le indiscrezioni la vorrebbero piuttosto interessata a un approdo alla Pisana, ipotesi che, se confermata, ridisegnerebbe il quadro delle possibili candidature comunali. Ma siamo ancora nel campo delle voci e delle ricostruzioni.

Barbara Di Rollo (Foto © Michele Di Lonardo)

Di certo, il 2029 è lontano abbastanza da consentire a tutti di muovere le proprie pedine e vicino abbastanza da rendere ogni mossa politicamente significativa. La domanda, dunque, resta aperta: tra le due assessore si consumerà davvero la sfida per la successione a Salera? Oppure la coalizione, quando arriverà il momento di scegliere, rimetterà tutto in discussione? Per ora, il primo segnale è arrivato. E non è passato inosservato.

Lo scontro sugli atti

Tornando al Consiglio Comunale, la partita sul futuro ha convissuto con quella, assai più concreta, sugli atti amministrativi. E qui non sono mancati gli scontri. Da una parte il sindaco, dall’altra l’opposizione civica guidata da Sebastianelli e Arduino Incagnoli, con qualche affondo della consigliera di Fratelli d’Italia Nora Noury.

Sebastianelli ha scelto la strada che conosce meglio: la lente d’ingrandimento sugli atti, alla ricerca di passaggi procedurali da contestare e di elementi utili a mettere in discussione l’operato della Giunta. Un approccio che richiede esperienza e conoscenza della macchina amministrativa, ma che, in Consiglio, si è tradotto in un nuovo terreno di confronto tra maggioranza e minoranza.

Giuseppe Sebastianelli

Nel mirino sono finiti, tra l’altro, i tempi del parere dei revisori dei conti sui debiti fuori bilancio, rilasciato il 22 ottobre. «Il regolamento dice che gli atti devono essere predisposti tre giorni prima del Consiglio», ha contestato Sebastianelli. Ma, se la matematica non è un’opinione, i tre giorni prima dell’assise equivalgono al 23 ottobre, dunque in piena legittimità. Del resto, nell’attuale contesto amministrativo, difficilmente un responsabile finanziario si assume alla leggera la responsabilità di portare in Aula un provvedimento che ritiene viziato.

Le variazioni

Ma è sulle variazioni di bilancio che il confronto si è fatto più acceso. Una di esse prevedeva l’iscrizione di circa mezzo milione di euro di finanziamenti ottenuti dal Comune per interventi di adeguamento sismico in tre scuole della città. L’opposizione ha votato contro. Ed è lì che Salera ha perso la pazienza, trasformando il voto in un giudizio politico sulla minoranza: «Il livello di questa opposizione si misura su queste cose: votare contro a dei finanziamenti per le scuole. Una cosa mai vista».

Enzo Salera

Una frase destinata a riassumere il clima della serata: da una parte il sindaco che rivendica il valore degli investimenti e mette gli avversari di fronte alle conseguenze delle loro scelte; dall’altra una minoranza che rivendica il proprio ruolo di controllo e contestazione degli atti.

Alla fine, tutte le delibere contabili hanno incassato l’approvazione. Ma il voto non ha ricomposto le distanze, né dentro né fuori Palazzo De Gasperi. Perché, mentre il Consiglio discuteva di bilanci, finanziamenti e procedure, sullo sfondo si giocava già un’altra partita. Quella per il dopo Salera. E a giudicare dagli ultimi segnali, la campagna del 2029 potrebbe essere cominciata molto prima di quanto si fosse disposti ad ammettere.