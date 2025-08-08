Cassino, il parco senza pace: quando la sicurezza non è un optional

Nel cuore della città, il parco “Impastato” è diventato terra di nessuno. Spaccio, minacce e degrado riflettono una fragilità più profonda. Senza agenti né telecamere, servono soluzioni vere. E chi è stato eletto, ora batta un colpo.

In un Paese dove le periferie esistono anche al centro, Cassino scopre di avere il cuore fragile. Un parco giochi intitolato a Peppino Impastato — simbolo di coraggio e legalità — è oggi terreno di nessuno. Non per caso ma per conseguenza. Non per scelta politica ed amministrativa del Comune ma per risultato degli anni di tagli al Comparto Sicurezza, disattenzioni, retoriche sull’ordine pubblico svuotate di presidi reali .

E così, mentre le istituzioni si rimpallano responsabilità e risorse resta un’evidenza scontata nella sua banalità: le indagini si fanno con la suola delle scarpe e la sicurezza si costruisce con gli uomini in divisa. Senza di loro, il parchetto giochi adiacente al Tribunale, frequentato ogni giorno da famiglie, bambini e anziani, è purtroppo diventato scenario di spaccio, aggressioni e atti di intimidazione.

Il problema reale

Le segnalazioni si susseguono da tempo e raccontano di un clima difficile, in cui alcuni soggetti – spesso giovani stranieri o minori non accompagnati – agiscono con spavalderia. Si sono appropriati di fatto di un luogo pubblico e simbolico della città. Il loro è un mondo diverso e l’integrazione non si fa semplicemente mettendo tutti insieme e sperando che vadano d’accordo: sono due modelli di vita differenti, due scale di valori spesso opposte, la violenza e la tolleranza. C’è spazio per tutti. Ma vanno mediati.

Ma non è solo questione etnica. È questione di degrado morale. In un episodio recente, genitori con bambini si sono trovati faccia a faccia con un pitbull privo di guinzaglio, accompagnato da individui che, invece di ascoltare gli inviti alla prudenza, hanno reagito con insulti e minacce.

In questo contesto, è chiaro che non basta un intero drappello di Vigili Urbani schierati in strada, non basta un presidio fisso delle forze dell’ordine, non è sufficiente nemmeno un intero reggimento. È un problema di educazione. Ma almeno una divisa rappresenterebbe un primo deterrente. La Polizia Locale di Cassino, come accade in tanti comuni italiani, è in oggettiva carenza di organico e non è nelle condizioni di garantire una presenza stabile e diffusa nelle varie aree sensibili del territorio urbano.

Il poliziotto soppresso

Foto: Wolfgang Moroder © lusenberg.com

Negli ultimi anni, il “poliziotto di quartiere” – figura preziosa di prossimità e vigilanza diretta – è stato progressivamente cancellato nel nome della spending review. Si pensava che potesse essere rimpiazzato con i sistemi di videosorveglianza: ma la realtà dimostra che la tecnologia, da sola, non può sostituire il controllo umano e il rapporto diretto con il cittadino. Non a caso, nel parco del Tribunale di Cassino le telecamere non ci sono: verranno messe a breve e si interfacceranno con la rete di occhi sulla città completamente funzionante che oggi vigiliano su quasi tutto e vengono monitorate costantemente dalla Polizia Locale .

La vera prevenzione si fa con una presenza costante, visibile, a piedi, che sappia riconoscere i volti, ascoltare le persone, e intervenire con prontezza. Non è nostalgia: è buon senso amministrativo.

Proprio a partire dal disagio vissuto da tanti cittadini e dalle segnalazioni raccolte sul campo, sono stati i consiglieri comunali di minoranza Giuseppe Sebastianelli, Francesco Evangelista e Arduino Incagnoli a portare pubblicamente all’attenzione il problema, chiedendo all’Amministrazione comunale un presidio pomeridiano della Polizia Locale nel parco del Tribunale. Richiesta pretestuosa: sanno benissimo che non ci sono agenti di nessun tipo da poter utilizzare, la coperta è corta. Non per scelta del Comune ma dei vari Governi che in questi anni si sono succeduti.

Nicola, ti abbiamo votato noi

(Foto © Stefano Strani)

Se la competenza è del Governo allora il Ministero ha un ruolo centrale. In questo quadro, diventa fondamentale il ruolo dei rappresentanti istituzionali eletti sul territorio, a cominciare dall’onorevole Nicola Ottaviani, oggi parlamentare, ma già sindaco di Frosinone.

Nei mesi scorsi, quando il capoluogo è andato sotto stress sul piano della sicurezza, proprio Ottaviani ha avuto lo spessore per raggiungere il ministro Matteo Piantedosi. Cassino è la città che lo ha eletto: chissà se si impegnerà allo stesso modo per un approccio con il Ministro.

Quella che a prima vista può sembrare una “semplice” questione locale – la sicurezza di un parco giochi – è in realtà uno specchio fedele della fragilità di molte città italiane di medie dimensioni, lasciate spesso sole ad affrontare fenomeni complessi con strumenti inadeguati. Cassino e tutte quante loro meritano attenzione. E chi rappresenta il territorio a Roma ha oggi l’occasione – e la responsabilità – di farsi promotore di un’azione concreta. La politica, quando è radicata, conosce i problemi della gente. E li affronta, senza ideologie, ma con pragmatismo e determinazione.

È il tempo delle soluzioni, non delle parole.