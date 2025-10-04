Il Pd cresce e si apre, ma la sfida per la Segreteria provinciale si accende. Salera schiera la squadra cassinate con Migliorelli ed AreaDem, mentre Fantini conta su Rete Democratica ed Energia Popolare. In mezzo, un Pd che vuole tornare comunità.

Non solo rinnovi ma soprattutto nuove adesioni. È questa la strategia scelta dai dem del cassinate per rilanciare il Partito: allargare il campo. L’obiettivo è trasformare i Circoli in luoghi realmente aperti, spazi di confronto e dialogo, capaci di includere e non di escludere. Un ritorno alla partecipazione dal basso, superando le divisioni interne e le logiche di corrente che, per anni, hanno ridotto il Pd a un Partito autoreferenziale, prigioniero delle direttive di una Segreteria chiusa su sé stessa.

L’occasione per ridare slancio al Partito

Il tesseramento, che si chiude domenica 5 ottobre secondo le disposizioni congressuali, è stato colto come occasione per ridare slancio ad un Partito fino ad oggi appiattito sulle azioni dei governi municipali o confinato nel consenso d’opinione.

L’iniziativa ha puntato sui rientri, sulle nuove iscrizioni e sul rafforzamento delle tessere già rinnovate, delineando un cambio di passo evidente: ampliare la base dei Circoli non solo in vista del congresso provinciale, ma anche per recuperare la vocazione originaria di radicamento sul territorio. Perché il Pd, storicamente, non è mai stato un partito “da social”, ma una comunità politica fondata su legami reali e riconoscibili.

Achille Migliorelli l’aggregatore

In questo percorso, i protagonisti sono Achille Migliorelli, giovane candidato alla segreteria provinciale, sostenuto da AreaDem di Francesco De Angelis e Mauro Buschini e dal collettivo “Parte da Noi” vicino agli schleiniani. Ed il Segretario provinciale uscente Luca Fantini, l’unico finora a completare il mandato da Segretario provinciale; è sostenuto da Rete Democratica di Sara Battisti e Claudio Mancini e da Energia Popolare di Antonio Pompeo. Fantini e Migliorelli hanno raccolto consensi anche da chi negli ultimi anni si era allontanato dal Partito.

Luigi Gaglione

Tra loro Luigi Gaglione, assessore alla Cultura di Cervaro ed ex rappresentante nazionale degli studenti universitari, che ha deciso di rientrare nel Pd dopo una lunga pausa dovuta a delle divergenze interne. Ha così deciso di prendere nuovamente la tessera del Circolo locale.

In campo il sindaco Salera

Accanto a Migliorelli si schiera anche il sindaco di Cassino, Enzo Salera, consapevole che la sfida congressuale è strettamente intrecciata con le dinamiche provinciali: le elezioni a palazzo Iacobucci passano anche e soprattutto da qui. Per questo ha coinvolto non solo i consiglieri del gruppo Pd ma anche esponenti delle altre liste di maggioranza, da “PartecipiAmo” a “Orizzonte Comune”. L’obiettivo: dimostrare che la città martire può contare su una base di tesserati ampia e competitiva.

Romeo Fionda

A coordinare il lavoro c’è Romeo Fionda, Segretario del circolo Pd della città martire, tornato in campo dopo un lungo silenzio per via di qualche dissapore con il primo cittadino. Negli ultimi mesi ha riportato il Partito sulla scena cittadina, partecipando alle manifestazioni pro-Palestina e restituendo al circolo una visibilità che da tempo mancava. I dati informali parlano di circa 150 iscritti, decine in più rispetto allo scorso anno.

La Partita, però, resta aperta. La tensione è alta e nel circolo dem di Cassino tutti sanno che il futuro politico del loro “pitbull” passa anche da qui.