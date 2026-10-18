Cassino insegna alla Protezione Civile che l’allert terremoto finisce nello spam

Domenica a Cassino si è chiusa CASSINUM_EXE_2026: oltre duemila persone coinvolte nell'esercitazione della Protezione Civile Regionale. Un milione di euro dalla Regione per i piani comunali e un report che dovrà correggere criticità. Come la mail finita nello spam.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Sette mesi di preparazione, oltre duemila persone coinvolte, un terremoto simulato di magnitudo 4.8. E una comunicazione sul sisma simulato non ricevuta: finita nella cartella spam. È una delle criticità emerse nel bilancio con cui, domenica 18 ottobre, si è chiusa a Cassino la maxi esercitazione regionale di Protezione Civile CASSINUM_EXE_2026.

Il confronto finale tra istituzioni, soccorritori e volontari non è stato una semplice cerimonia di ringraziamento ma il momento in cui tirare le somme di tre giorni di prove, verificare le criticità e mettere a sistema le esperienze maturate. Perché un terremoto non concede il tempo di cercare una soluzione quando la terra ha già smesso di tremare, le case sono crollate, la gente è intrappolata sotto le macerie.

Un milione di euro per i piani comunali

Pasquale Ciacciarelli

La prima indicazione concreta è arrivata dall’assessore regionale alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli: ha annunciato uno stanziamento di un milione di euro destinato ai Comuni del Lazio per aggiornare i rispettivi piani di Protezione Civile. È uno dei passaggi più significativi della giornata conclusiva: un piano scritto e lasciato in un cassetto serve a poco. Per essere efficace deve rispecchiare le condizioni reali del territorio, indicare responsabilità precise, spiegare chi deve fare cosa, individuare le aree sicure e stabilire come far dialogare amministrazioni, forze dell’ordine, strutture sanitarie e squadre di soccorso.

L’annuncio della Regione va in questa direzione: trasformare l’esperienza maturata a Cassino in uno strumento utile anche per gli altri territori. Ciacciarelli ha inoltre richiamato il contributo dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, coinvolta nel percorso di elaborazione di un piano regionale di Protezione Civile.

Il sisma simulato e i numeri

I pazienti gravi in Pronto Soccorso

La scelta di Cassino non è stata casuale. Il territorio presenta una vulnerabilità sismica che impone attenzione e preparazione. La simulazione di un terremoto di magnitudo 4.8 ha consentito di mettere alla prova non soltanto le squadre operative ma l’intera catena delle decisioni: dalle prime comunicazioni alla gestione delle evacuazioni, fino al coordinamento delle strutture chiamate a intervenire.

CASSINUM_EXE_2026 ha coinvolto oltre duemila persone tra volontari, operatori e soccorritori, con la partecipazione di istituzioni, amministrazioni, forze dell’ordine, aziende di servizio pubblico, strutture sanitarie e università. La città ha ospitato campi operativi, strutture sanitarie, prove di evacuazione e scenari di soccorso che hanno richiesto competenze differenti.

Subito le prime difficoltà. Compreso perché non arrivava il messaggio di allert terremoto, la Protezione Civile Regionale ha subito mobilitato LazioCrea cioè la società che gestisce i servizi informatici della Regione. Con loro hanno creato una serie di regole che da oggi stesso consentono di avere una serie di mittenti classificati come affidabili anche se inviano un messaggio a centinaia di destinatari contemporaneamente.

Padre abate ci aiuti lei

Il presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma, il consigliere Nazzareno Neri e l’assessore Pasquale Ciacciarelli con la Protezione Civile

Ma non basta. La Protezione Civile si è voluta mettere in difficoltà: ha simulato il crollo dei ponti radio. Come comunicare e coordinare tutte le strutture? Il direttore regionale è salito a Montecassino ed ha chiesto la collaborazione del padre abate dom Luca Fallica: non tanto le sue preghiere ma un’area dove piazzare una potente antenna per i casi di emergenza. L’esercitazione si è svolta trasmettendo attraverso l’abbazia.

È stato simulato il crollo di quattro palazzine, una con bambini ed una con anziani ed infine anche un incidente ferroviario, con cento figuranti feriti da assistere e trasferire, mentre le strutture sanitarie erano chiamate a verificare procedure, tempi e capacità di risposta. Un’esercitazione talmente realistica che uno dei figuranti sul treno si è chiuso nel bagno della carrozza ferroviaria in preda ad una crisi di panico e gli operatori lo hanno dovuto rassicurare.

Pronto Soccorso sotto stress

Cassinum_Exe_2026 ha stressato anche il Pronto Soccorso di Cassino, per verificare la capacità di risposta nel pieno caos dell’emergenza. L’Asl di Frosinone e l’Ares 118 hanno partecipato in prima persona alle attività di emergenza sanitaria. Le simulazioni hanno compreso infatti anche l’invio di pazienti in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica, con attività di formazione e verifica delle procedure in Sala Operatoria.

A coordinare il testo sono stati la Direttrice Sanitaria aziendale Maria Giovanna Colella ed il Direttore sanitario del presidio ospedaliero Mario Fabi. Medici, infermieri, operatori sanitari e personale tecnico-amministrativo hanno gestito tutte le fasi previste dal piano di emergenza, simulando l’afflusso contemporaneo di sette feriti, tra cui quattro pazienti in codice rosso. La Asl ha così testato i sistemi di coordinamento e comunicazione tra ospedale, Posto Medico Avanzato, strutture di Protezione Civile e centrali operative, confermando la capacità di risposta del sistema sanitario provinciale di fronte a scenari caratterizzati da elevata complessità organizzativa.

La dottoressa Maria Giovanna Colella

Durante tutte le fasi dell’esercitazione, il Dea ha continuato a garantire regolarmente l’assistenza ai pazienti già presenti in Pronto Soccorso e a tutti coloro che hanno avuto necessità di accedere all’ospedale Santa Scolastica, assicurando la piena continuità delle attività sanitarie e dei servizi assistenziali. “Misurare la capacità di risposta di un’organizzazione sanitaria in uno scenario complesso e ad alto impatto è un passaggio indispensabile per garantire ai cittadini un sistema sempre più sicuro ed efficiente”, ha dichiarato a margine dell’esercitazione, la Direttrice Sanitaria della ASL di Frosinone, Maria Giovanna Colella.

Assistenza psicologica

Non è mancata l’assistenza psicologica, perché un’emergenza non mette alla prova soltanto gli edifici e le infrastrutture: coinvolge persone che hanno paura, famiglie che cercano risposte e comunità che devono ritrovare rapidamente punti di riferimento. In particolare i bambini: vanno evacuati ma non devono essere traumatizzati, per loro deve essere un gioco. Gli anziani vanno rassicurati.

Accanto ai soccorritori hanno operato i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia locale e le altre componenti del sistema. Le tecnologie, compresi i droni, hanno aggiunto strumenti di osservazione e supporto agli interventi.

Le criticità e il report

È proprio qui che il bilancio finale acquista significato. Quella vista all’opera è stata una Protezione Civile dal volto umano: centinaia di persone che si sono mobilitate per puro volontariato, senza ricompense e senza vantaggi. E che hanno agito con la professionalità che un’emergenza richiede.

Massimo La Pietra

Il direttore regionale della Protezione civile, Massimo La Pietra, ha ricordato il lavoro dei sette mesi necessari a preparare l’esercitazione e ha invitato a non considerare gli eventuali problemi come semplici errori da archiviare. È stato lui a voler rivelare subito, in apertura di resoconto la mancata ricezione della comunicazione relativa al sisma simulato, finita nella cartella spam. Un dettaglio soltanto in apparenza secondario: durante un’emergenza, la tempestività dell’informazione è parte integrante del soccorso. Una comunicazione che non arriva, o che viene intercettata in ritardo, può compromettere la capacità di prendere decisioni coordinate.

È questo il senso del report: individuare ciò che non ha funzionato, riconoscere i passaggi da correggere e trasformare le criticità in indicazioni operative. Il documento sarà utile per valutare le attività svolte e intervenire sulle procedure, consolidando al tempo stesso le soluzioni che hanno dato risultati superiori alle aspettative.

Non un bilancio di numeri

La Pietra ha indicato con chiarezza la direzione: il vero consuntivo di CASSINUM_EXE_2026 non può limitarsi all’elenco delle attività realizzate. Deve diventare una valutazione attenta delle criticità e delle opportunità di miglioramento. Ai volontari ha ricordato che, in un’emergenza, i cittadini non chiedono quale uniforme si indossi o quale struttura si rappresenti: «Ci chiedono di esserci, di essere preparati e di saper lavorare insieme».

In un sistema complesso, riconoscere ciò che non ha funzionato non significa sminuire il lavoro svolto. Significa prendere sul serio la responsabilità che quel lavoro comporta.

Le istituzioni al Campo Miranda

Al Campo Miranda, davanti a numerosi sindaci, rappresentanti istituzionali e centinaia di volontari, il presidente della Regione Francesco Rocca è intervenuto con un videomessaggio per esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno delle componenti della Protezione civile. Lui quell’organizzazione ce l’ha nel cuore: ne è stato alla guida per tutta la prima parte della consiliatura, prima di cedere il timone all’assessore Pasquale Ciacciarelli.

Il sindaco di Cassino, Enzo Salera, ha ringraziato gli operatori e le strutture comunali, sottolineando la tempestività degli interventi simulati, l’organizzazione e la capacità di coordinamento: “Quando c’è necessità, tutte le forze migliori del nostro Paese sono in grado di fare squadra, a disposizione della popolazione e delle fasce più deboli. Un grande plauso alla protezione civile regionale”.

Mentre il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, ha richiamato il valore della prevenzione e il ruolo della Protezione civile negli incendi, negli allagamenti e nelle alluvioni. Un lavoro che, proprio perché spesso si svolge lontano dai riflettori, rischia di essere ricordato soltanto quando l’emergenza è già arrivata: ”E’ importante che ci sia una cultura della prevenzione e quindi ringrazio anche l’Asl presente qui con le sue strutture. La protezione civile è il fiore all’occhiello della nostra regione”.

La prefettura ed il Ctc

La viceprefetta vicaria di Frosinone, Agnese Scala, ha ricordato che i tre giorni di esercitazione rappresentano il punto di arrivo di mesi di preparazione. E ha richiamato un principio essenziale: “Non è il momento di dire quanto siamo bravi, ma il momento di dire che possiamo fare meglio e lo faremo assolutamente, tutti quanti insieme. Però è anche il giorno in cui dire grazie per averci dato questa possibilità”.

Tra gli interventi c’è stato anche quello di Enrico Lorenzetti, presidente del comitato tecnico consuntivo: ha ricordato che la Protezione Civile è fatta di volontari, che mettono a disposizione degli altri, gratis, non solo il loro tempo ma soprattutto la loro capacità di fare. E svolgono la loro missione in maniera professionale, non solo nel Lazio ma intervenendo ovunque ce ne sia bisogno e spesso suscitando commenti positivi.

L’università e la prevenzione

Anche l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale ha avuto un ruolo nel percorso. La rettrice vicaria, Giulia Orofino, ha ribadito la disponibilità dell’università a contribuire alle iniziative di prevenzione. Nella tre giorni hanno trovato spazio anche l’attenzione alle persone più vulnerabili e la partecipazione di realtà come Save the Children, presente con una tenda dedicata ai bambini. Perché organizzare l’assistenza in una situazione di crisi significa considerare le esigenze di tutti, compresi i più piccoli, che hanno bisogno di protezione, ascolto e punti di riferimento.

Ma anche la stessa Asl ha voluto approfittare della giornata con il resoconto finale per organizzare uno spazio dedicato alla promozione della salute e della prevenzione: sono state effettuate numerose visite e screening specialistici nelle aree della pneumologia, ginecologia, diabetologia e dermatologia, offrendo ai cittadini un’importante occasione di controllo e sensibilizzazione sui principali temi di salute pubblica.

Presso lo stand aziendale sono stati presentati alcuni dei percorsi di assistenza e supporto rivolti alle persone e alle famiglie, tra cui il Progetto Tobia, il Percorso Rosa e le attività dei Consultori familiari. Significativo anche il contributo dell’Avis Provinciale e del Servizio Trasfusionale di Cassino, impegnati in una raccolta di sangue (10 sacche), oltre alla collaborazione garantita dalla Croce Rossa Italiana e dall’ANPAS.

Dopo Cassino

La conclusione dell’esercitazione non chiude la partita. La apre su un piano diverso: quello delle verifiche, degli aggiornamenti e degli interventi necessari per rendere più efficaci i sistemi di risposta. La Regione guarda già al futuro. Dopo Cassino, l’intenzione è portare l’esperienza in un’altra provincia del Lazio, con una particolare attenzione ai territori esposti a criticità di natura idrogeologica. Un passaggio che consentirebbe di affrontare rischi differenti e verificare la capacità del sistema regionale di adattarsi a scenari diversi.

Ma il risultato più importante non è nelle tende montate o nei mezzi schierati. È nella possibilità di arrivare alla prossima emergenza con procedure più solide, comunicazioni più efficaci e responsabilità meglio definite. La terra non avvisa sempre. La preparazione, invece, può cominciare molto prima. E deve continuare anche quando l’esercitazione è finita.