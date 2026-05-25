Cassino insegna la pace: dai ragazzi la lezione che gli adulti hanno dimenticato

Nella città simbolo della distruzione bellica, i giovani di Gioventù Studentesca trasformano la memoria della guerra in un messaggio di pace. Una mostra che parla di conflitti, comunità, responsabilità e futuro.

Il messaggio di pace parte da Cassino, città cancellata dalla guerra. Lo lanciano i ragazzi cresciuti nella città che venne rasa al suolo durante la Seconda Guerra Mondiale, simbolo della distruzione bellica. Le loro parole assumono un peso diverso. Più autentico. Più profondo. Più politico.

Cassino non è una città qualunque. È una comunità che porta ancora dentro la propria memoria collettiva il dolore delle bombe, la perdita degli affetti, delle case, delle radici e perfino della propria identità. Una città cancellata dalla guerra e poi ricostruita faticosamente dalle sue macerie.

Ed è probabilmente proprio questa memoria il motivo più profondo che ha spinto un gruppo di giovani di Gioventù Studentesca di Cassino e Pontecorvo (il movimento diocesano che è attivo nelle parrocchie e nelle scuole) a realizzare la mostra Profezie per la Pace, organizzata in occasione della 46ª edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli.

Coordinati dal professore Diego Picano, i ragazzi hanno costruito un percorso che attraversa i luoghi maggiormente martoriati dalle guerre contemporanee: dall’Ucraina a Gaza, dal Sudan alle altre crisi dimenticate del pianeta. Non attraverso slogan ideologici ma raccontando il lavoro quotidiano di volontari, operatori umanitari e persone che cercano di salvare vite dentro gli scenari della distruzione. La mostra, allestita nella sala adiacente alla Chiesa di Sant’Antonio, rappresenta molto più di una semplice iniziativa culturale. È un fatto civile, educativo e perfino istituzionale.

Il quadro globale

Il bombardamento su Kiev della notte scorsa

I numeri globali raccontano un quadro inquietante. Secondo i principali osservatori internazionali, nel 2025 i conflitti armati nel mondo hanno raggiunto uno dei livelli più alti degli ultimi decenni. Le guerre aperte o i conflitti ad alta intensità coinvolgono ormai decine di Paesi tra Europa orientale, Medio Oriente, Africa e Asia. Il dato più drammatico riguarda i civili e soprattutto i minori: centinaia di milioni di bambini vivono oggi in aree di conflitto, privati dell’istruzione, della sicurezza e spesso persino dell’accesso all’acqua e al cibo. E mentre le grandi potenze discutono di riarmo, strategie militari ed equilibri geopolitici, una parte delle nuove generazioni cresce dentro un clima di smarrimento collettivo.

La questione giovanile oggi non è soltanto economica. Certo, esistono precarietà, salari bassi, difficoltà di accesso alla casa, fuga dei talenti e crisi occupazionale. Ma il problema più profondo è culturale ed esistenziale. Molti ragazzi vivono una condizione di vuoto identitario: crescono in una società iperconnessa ma spesso incapace di costruire relazioni autentiche e punti di riferimento solidi. Ed è dentro questo vuoto che trovano spazio rabbia, estremismi, violenza e disillusione.

Per questo colpisce l’esperienza nata a Cassino. Racconta l’esistenza di una generazione diversa rispetto alla narrazione dominante — una generazione che sceglie di interrogarsi sul dolore del mondo invece di anestetizzarsi nell’indifferenza. Ed è significativo che tutto questo sia nato dentro l’esperienza ecclesiale di Comunione e Liberazione, storicamente capace di offrire ai giovani luoghi educativi, relazioni e senso di appartenenza.

Senza memoria non esiste pace

Chi cresce a Cassino cresce inevitabilmente anche dentro una memoria. Qui la guerra non è materia da libro di testo. È identità collettiva, racconto tramandato nelle famiglie, dolore ereditato. Ed è forse proprio questo il punto politico più interessante della mostra: questi ragazzi hanno compreso una verità che spesso la politica dimentica. Senza memoria non esiste pace. E senza comunità non esiste futuro.

Foto: Collection if the National WWII Museum 2002.337.524

Le macerie della Seconda Guerra Mondiale diventano così uno strumento per leggere il presente. La città distrutta ieri guarda oggi alle città devastate dell’Ucraina o di Gaza con una consapevolezza diversa rispetto al resto del Paese. Cassino sa cosa significa perdere tutto.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cassino e sostenuta dalla Banca Popolare del Cassinate, mostra anche un aspetto spesso sottovalutato: il ruolo delle istituzioni territoriali nella costruzione della coesione sociale. Oggi amministrare non significa soltanto gestire opere pubbliche o bilanci. Significa soprattutto creare occasioni di partecipazione, educazione e cittadinanza. Le città italiane vivono una crisi silenziosa fatta di isolamento sociale, disagio psicologico giovanile e impoverimento educativo.